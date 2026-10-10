শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীত তেলেংগানাৰ 'স্বৰ্ণগিৰি' মন্দিৰ

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : গুৱাহাটীত তেলেংগানাৰ 'স্বৰ্ণগিৰি' মন্দিৰ
আঠগাঁৱৰ সাৰ্বজনীক দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত সজ্জিত আকৰ্ষণীয় স্থাপত্য শৈলীয়ে মুগ্ধ কৰিব পূজাপ্ৰেমীক ৷ থাকিব লাইভ আৰতিও ৷
Published : October 10, 2026 at 8:49 PM IST
গুৱাহাটী : পৰিৱেশে বতৰা দিলে শৰতৰ । শৰৎ মানেই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ অনাবিল আনন্দ । মহালয়াৰে আৰম্ভ হ'ল দেৱীপক্ষ । দশভূজা মহিষমৰ্দিনী দেৱী দুৰ্গাক মৰতত আদৰিবলৈ সকলো সাজু । মণ্ডপে মণ্ডপে এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে । বজাৰে-সমাৰেও পূজাৰ সমানে ব্যস্ততা ।
মৃন্ময় শিল্পীসকলে দিনে-নিশাই মা দুৰ্গাক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে । পূজাৰ কেউদিনত ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে পূজা কমিটীসমূহ সাজু হৈছে । একপ্ৰকাৰে পূজা কমিটীসমূহৰ মাজত দুৰ্গা পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি অঘোষিত প্ৰতিযোগীতা হয় । কোনখন পূজাক লৈ কিমান চৰ্চা হয় তথা কোনখন পূজাস্থলীত কিমান মানুহৰ সমাগম হয় তাক লৈ প্ৰতিযোগীতা চলে ।
এইক্ষেত্রত গুৱাহাটী মহানগৰী বিশেষভাৱে আগৰণুৱা । গুৱাহাটীত এইবাৰ ছয় শতাধিক ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিয়ে ।
গুৱাহাটীৰ এখন আকৰ্ষণীয় দুৰ্গা পূজা হৈছে আঠগাঁৱৰ সাৰ্বজনীক দুৰ্গা পূজা । আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও সাৰ্বজনীক পূজা কমিটীয়ে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে এক বিশেষ 'থীম' অৰ্থাৎ বিষয়বস্তু লৈছে । আঠগাঁও পূজা কমিটীৰ এইবাৰৰ আকৰ্ষণ হৈছে তেলেংগানাৰ স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰ । আয়োজক সমিতিয়ে এইবাৰ স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে ।
- হায়দৰাবাদৰ স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ
উল্লেখ্য যে, স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰক আধিকাৰিকভাৱে স্বৰ্ণগিৰি শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী বা যাদাদৰি তিৰুপতি দেৱস্থানম বুলিও জনা যায় । ই হৈছে তেলেংগানাৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় আৰু নতুন ধৰ্মীয় কেন্দ্ৰ । এই মন্দিৰটো ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ভগৱান ভেংকটেশ্বৰ (বালাজী) প্ৰতি উৎসৰ্গিত । এই মন্দিৰৰ স্থাপত্য শৈলী অন্যতম আকৰ্ষণীয় ।
এইবাৰ আঠগাঁৱৰ পূজাত স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰৰ আকৰ্ষণীয় স্থাপত্য শৈলীক দেখিবলৈ পোৱা যাব । সেইদৰে মূল মন্দিৰত থকাৰ দৰে মন্দিৰৰ ভিতৰত পানীৰ মাজত ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হ'ব । ভগৱান বিষ্ণুৰ এক সুন্দৰ শয়ন ভংগীমাৰ মূৰ্তি পানীৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
এই সন্দৰ্ভত আঠগাঁও সাৰ্বজনীক দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পি আৰ অ' মায়ংক আনন্দে ইটিভি ভাৰতৰ আগত সবিশেষ সদৰী কৰে । তেওঁ কয়, "প্ৰত্যেক বছৰ আমি নতুন নতুন থীম লৈ আহো । এইবাৰ আমি হায়দৰাবাদৰ স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰৰ আৰ্হিক আমাৰ থীম হিচাপে লৈছো । আমি মন্দিৰটোৰ হুবহু ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ।’’
আনন্দে আৰু কয়, ‘‘পেণ্ডেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ৰাইজে অতি আকৰ্ষণীয় স্থাপত্য শৈলী দেখিবলৈ পাব । মন্দিৰ মাজত এটা কৃত্রিম পুখুৰী থাকিব আৰু পানীৰ ওপৰত ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰতিমা থাকিব । এইবাৰৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে যে এই পুখুৰীৰ পাৰত 'লাইভ আৰতি' হ'ব । গংগা নদীত হোৱাৰ দৰে লাইভ আৰতি হ'ব । এই আৰতিৰ বাবে কলকাতাৰ পৰা লোক আহিব । সন্ধিয়াৰ পৰা এই আৰতি হ'ব । এইবাৰৰ থীমটোৱে বিশ্বাস, ঐতিহ্য, ভৱিষ্যৎ আৰু ভক্তি এই চাৰিটা উপাদানক একত্ৰিত কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "স্বৰ্ণগিৰি মন্দিৰৰ আৰ্হি নিৰ্মাণত বাঁহ, প্লাইবোৰ্ড আৰু থাৰ্মকল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই কাম কলকাতাৰ শিল্পীয়ে কৰি আছে । মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা দক্ষিণ ভাৰতৰ আৰ্হিত কৰা হৈছে ।’’
- পূজাৰ বাজেট আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা
পূজাৰ বাজেট সন্দৰ্ভত মায়ংক আনন্দে কয়, ‘‘আমাৰ পূজাৰ বাজেট ৬০ লাখৰ ওপৰত হ’ব । মূল মণ্ডপটো নিৰ্মাণত ২৫ লাখ টকাৰ ওপৰত ব্যয় হ'ব । আমাৰ লাইটিঙতো যথেষ্ট ব্যয় হয় আৰু কলকাতাৰ চন্দন নগৰৰ পৰা ইয়াৰ বাবে কাৰিকৰ আহে । আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমাৰ পূজাৰ এইবাৰ ৪৩ বছৰ হৈছে । ২০১০ চনৰ পৰা আমি থীম পূজা কৰি আহিছো । প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ পূজাত লাখ লাখ লোকৰ সমাগম হয় । প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া শাৰী হয় । এইবাৰো একেই সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছো ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘আমি সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্রত সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিছো । চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আমাৰ ইয়াত পুৰুষ আৰু মহিলা মিলাই ৪৫ গৰাকী সুৰক্ষাকৰ্মী থাকিব । আনহাতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকো থাকিব ।"
উল্লেখ্য যে, এইবাৰ আঠগাঁও পূজা কমিটীয়ে মা দুৰ্গা আৰু উৎসৱৰ আধ্যাত্মিক সাৰমৰ্মক হৃদয়ংগম কৰি ভক্তি, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা আৰু প্ৰযুক্তিৰ সংমিশ্ৰণেৰে পূজাপ্ৰেমী ৰাইজক এক অনন্য অভিজ্ঞতা দিবলৈ সাজু হৈছে ।