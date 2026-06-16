বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা সুন্দৰ বিমানবন্দৰৰ তালিকাত অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ

বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তথা সুন্দৰ বিমানবন্দৰৰ তালিকাত অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ
২০২৬ চনৰ প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছ বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ বিমানবন্দৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অসমৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰক ৷
By ANI
Published : June 16, 2026 at 7:26 AM IST
গুৱাহাটী: অসম আৰু অসমবাসীৰ বাবে এটা আনন্দৰ খবৰ ৷ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু সৰ্বাধিক সুন্দৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নৱনিৰ্মিত টাৰ্মিনেলে ৷ ২০২৬ চনৰ প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছ বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ বিমানবন্দৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অসমৰ এই বিমানবন্দৰটোক । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই স্বীকৃতিক আদৰণি জনায় আনন্দ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লিখিছে, ‘‘লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ এই আলোকচিত্ৰসমূহ নতুন অসমৰ অভূতপূৰ্ব গৌৰৱৰ প্ৰতীক । জনপ্ৰিয় প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া বিমানবন্দৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল–২-এ বিশ্ব মঞ্চত অসমক নতুন পৰিচয় দিছে । অসমৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, থলুৱা শিল্পকলা, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু স্থানীয় কাৰুকাৰ্যৰ অনন্য সমন্বয়েৰে নিৰ্মিত এই টাৰ্মিনেল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে আজি বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু সৰ্বাধিক সুন্দৰ বিমানবন্দৰসমূহৰ সন্মানীয় তালিকাত নিজৰ স্থান সুনিশ্চিত কৰিব পৰাটো এক পৰম গৌৰৱৰ বিষয়৷ বিশ্বমুখী অগ্ৰগামী যাত্ৰাৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল স্বীকৃতিৰ ক্ষণত অসমবাসীলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷’’
ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত বিমানবন্দৰ পৰিচালক আদানী এয়াৰপৰ্ট হোল্ডিংছ লিমিটেড (AAHL)ক বিশ্বৰ অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্য আৰু ডিজাইন বঁটা প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছে এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ।
আদানী গ্ৰুপৰ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি, নৱী মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ (NMIA) আৰু গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ (LGBIA)ৰ টাৰ্মিনেল ২ দুয়োটাই ২০২৬ চনৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ বিমানবন্দৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰে । এই স্বীকৃতিয়ে ডিজাইন, বহনক্ষমতা, আৰু যাত্ৰীকেন্দ্ৰিক পৰিকল্পনাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছ হৈছে স্থাপত্য আৰু ডিজাইনৰ এক সন্মানীয় বাৰ্ষিক বঁটা ৷ ২০১৫ চনৰ পৰা পেৰিছত থকা ইউনেস্ক'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে এই বঁটাই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা বিমানবন্দৰ আৰু টাৰ্মিনেলসমূহক ইয়াৰ সমসাময়িক সৃষ্টিৰ বাবে স্বীকৃতি দিয়ে, যিয়ে স্বকীয় স্থাপত্য আৰু ডিজাইনৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ ঘটায় । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হয় যে বিমানবন্দৰসমূহে কেনেকৈ পৰম্পৰাগত আৰ্হিক আগুৱাই নি বিশ্বৰ অধিক সামগ্ৰিক আৰু সংহত দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে ।
নৱী মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আৰু গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ লগতে আন পাঁচটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰকো এই তালিকাত স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে চীনৰ গুৱাংঝু, জাৰ্মানীৰ ফ্ৰেংকফৰ্ট এম্ মেইন, কম্বোডিয়াৰ কণ্ডল ষ্টুৱেং, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পিটচবাৰ্গ আৰু ছান ডিয়েগো ।
নৱী মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ১ ইয়াৰ সুকীয়া পদুমৰ আৰ্হিৰ স্থাপত্য, বস্তুনিষ্ঠ আৰ্হি ভাষা আৰু প্ৰযুক্তি, শিল্প, আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ মিশ্ৰণৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷ আধুনিক বিশ্ব অৰ্থনীতি হিচাপে ভাৰতৰ আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰা বিশ্বমানৰ গেটৱেৰ সৃষ্টি কৰিছে এই বিমানবন্দৰটোৱে ।
বিবৃতিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সংযোগস্থলত অৱস্থিত আৰু ই উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে কাম কৰে । এই অঞ্চলটো ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশ বৈচিত্ৰ আৰু থলুৱা ঐতিহ্যৰ বাবে বিশ্বজুৰি বিখ্যাত । বিমানবন্দৰটোৰ টাৰ্মিনেল ২ৰ স্থাপত্যক ‘বাঁহ অৰ্কিড’ৰ জৈৱপ্ৰেমী নান্দনিকতাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হৈছে, যিয়ে এক অতি কাৰ্যক্ষম তথা বহনক্ষম পৰিৱেশৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰক প্ৰতিফলিত কৰে । কপৌফুলৰ আৰ্হিৰ এই টাৰ্মিনেলটোত বাঁহশিল্পৰ ব্যৱহাৰে এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ৷
‘‘আমাৰ বিমানবন্দৰসমূহক বিশ্বব্যাপী মঞ্চত স্বীকৃতি দিয়া দেখি আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতক বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বিমান বজাৰসমূহৰ ভিতৰত স্থান দিয়া বিশ্বমানৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদানৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । আমি বিমানবন্দৰসমূহক মানুহ আৰু অঞ্চলসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগকাৰী হিচাপে গণ্য কৰোঁ । প্ৰিক্স প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছৰ দ্বাৰা নৱী মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আৰু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ দুয়োটাকে স্বীকৃতি দিয়াটোৱে আমাৰ মনোযোগক বৈধতা প্ৰদান কৰে, যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোত্তম বিমান বজাৰৰ সমতুল্য কাৰ্যক্ষমতা, বহনক্ষমতা আৰু কাৰ্যকৰী দক্ষতাৰ সৈতে স্থাপত্যৰ উৎকৃষ্টতাৰ প্ৰতিফলন ৷” আদানী এয়াৰপৰ্ট হোল্ডিংছ লিমিটেডৰ মুখপাত্ৰই কয় ।
প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছ বঁটাৰ লক্ষ্য হৈছে বুদ্ধিমান বহনক্ষমতাক প্ৰসাৰ কৰা, য’ত সংস্কৃতিয়ে পৰিৱেশৰ ধাৰণাক সেৱা আগবঢ়ায় । বছৰি প্ৰদান কৰাৰ দৰে ২০২৬ চনৰ তালিকাৰ পৰাও তিনিটা বিমানবন্দৰ বা বিমানবন্দৰ টাৰ্মিনেলে বিশ্ব খিতাপ (প্ৰিক্স ভাৰ্ছেইলছ, ইণ্টেৰিয়ৰ বা এক্সটেৰিয়ৰ) লাভ কৰিব, যিটো বছৰৰ শেষত প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি এক বিবৃতিত লগতে কোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ ইঞ্জিন হৈ পৰিব : নীতিন গাডকাৰী