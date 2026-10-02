ETV Bharat / state

শাৰদীয় উৎসৱক লৈ কঠোৰ প্ৰশাসন : সৰু-বৰ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে চিচিটিভি কেমেৰা ৰখাটো বাধ্যতামূলক

আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ ৷ পূজা মণ্ডপত চিচিটিভি কেমেৰা বাধ্যতামূলক ৷

Guwahati administration Guidelines : CCTV cameras will be mandatory at every Puja pandals
আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাক লৈ নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 8:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ৷ পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত গুৱাহাটী মহানগৰীত জিলা প্ৰশাসনে কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । গুৱাহাটী মহানগৰীত দুৰ্গাপূজা উদযাপনক লৈ কামৰূপ (মেট্ৰ’) জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে শুকুৰবাৰে এই বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।

কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উদযাপন সন্দৰ্ভত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনা সভা পূজা কমিটীসমূহক বান্ধি দিয়া নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিখন পূজা কমিটীত ভক্ত তথা দৰ্শনাৰ্থীৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ৷

শাৰদীয় উৎসৱক লৈ কঠোৰ প্ৰশাসন (ETV Bharat Assam)
  • চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন

প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সৰু-ডাঙৰ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে বাধ্যতামূলকভাৱে চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰাৰ লগতে ২৪ ঘণ্টাই চিচিটিভি কেমেৰা সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব লাগিব বুলিও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৷ লগতে পূজা স্থলীত হঠাতে কোনো ঘটনা ঘটিলে, তাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ সকলো সামগ্ৰী বা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব ৷

কামৰূপ মেট্ৰ’ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্ননীল পালে কয়, ‘‘আজি কমিটীসমূহৰ লগত আলোচনা হৈছে । বিগত বৰ্ষত ৫০৬ পূজা মণ্ডপ আছিল ৷ এইবাৰ ৫৫০-৬০০ পূজা মণ্ডপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পূজা মণ্ডপৰ বাবে কমিটীসমূহে অনলাইন বা অফলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ৷’’

Guwahati administration Guidelines : CCTV cameras will be mandatory at every Puja pandals
পূজা মণ্ডপত চিচিটিভি কেমেৰা (ETV Bharat Assam)
  • পূজা মণ্ডপ

তেওঁ লগতে কয় যে কোনো পূজা মণ্ডপ মূল ৰাস্তাৰ কাষত বা ৰাস্তাৰ ওপৰত স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব ৷ এনে কৰিলে যান-বাহন অহা-যোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ কোনো VIP ব্যক্তি পূজা মণ্ডপলৈ আহিলে আগতীয়াকৈ আৰক্ষীক অৱগত কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ কয় ।

  • বিসৰ্জন ঘাট

বিসৰ্জন ঘাট সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্ধাৰিত পথেৰেহে গৈ পূজা কমিটীয়ে দেৱী বিসৰ্জন দিব পাৰিব ৷ প্ৰসাশনৰ ফালৰ পৰা লাচিত ঘাট আৰু পাণ্ডু ঘাট বিসৰ্জনৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ যদি কোনো পূজা কমিটীৰ মণ্ডপৰ কাষতে থকা কোনো স্থানত যদি বিসৰ্জন দিব বিচাৰে, দিব পাৰে ৷ নাইবা বিসৰ্জন সম্বন্ধীয় কোনো কথা থাকিলে পূজা কমিটীৰে আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ সহায় ল’ব পাৰে, যাতে যথা সময়ৰ পূৰ্বে সকলো টিক কৰি দিব পৰা যায় ৷’’

  • পূজা মণ্ডপত মাইকৰ ব্যৱহাৰ

পূজা বুলি ক’লে আজিকালি সকলোৱে পূজা কমিটীয়ে মাইক ব্যৱহাৰ কৰে ৷ সেয়ে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে পূজা কমিটীসমূহক বিয়লি ৬ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈকেহে মাইক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ৷ তদুপৰি প্ৰশাসনে পূজা মণ্ডপত মাইকৰ শব্দ ৫৫ ডেচিবেলৰ অধিক হ’ব নোৱাৰিব বুলিও নিৰ্দেসনা দিয়ে ।

কামৰূপ মেট্ৰ’ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্ননীল পালে কয় যে ৰাতি ১০ বজাৰ পাছত কোনো ধৰ্মীয় কাৰণৰ বাহিৰে যাতে মাইকৰ ব্যৱহাৰ নহয় । ইয়াৰ কাৰণ মাইকৰ উচ্চস্বৰে পূজা মণ্ডপৰ কাষতে থকা লোকৰ বিভিন্ন কাৰণবসত অশান্তি হ’ব পাৰে ৷

Guwahati administration Guidelines : CCTV cameras will be mandatory at every Puja pandals
আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰিও বিসৰ্জনৰ সময়ত DJ বজোৱাটো প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে । বিসৰ্জনৰ সময়ত কেৱল ধৰ্মীয় গীতহে বজাব পাৰিব বুলি প্ৰশাসনে সদৰী কৰে ।

  • নীতি নিৰ্দেশনা

শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি, পূজা কমিটীয়ে স্বেচ্ছা সেৱকৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰ সংশ্লিষ্ট থানাত জমা দিব লাগিব ৷ স্বেচ্ছা সেৱকসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে পৰিচয় পত্ৰ (ID Card) পৰিধান কৰিব লাগিব ।

প্ৰতিখন পূজা কমিটীয়ে মণ্ডপত হেল্প ডেস্ক আৰু মেডিকেল ডেস্কৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰস্থান পথ (Exit System) ৰাখিব লাগিব । সকলো স্থানত প্ৰৱেশৰ ব্যৱস্থা নকৰি নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰৱেশদ্বাৰ (Entry) ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।

Guwahati administration Guidelines : CCTV cameras will be mandatory at every Puja pandals
পূজা মণ্ডপত মাইকৰ ব্যৱহাৰ (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন যাতে সহজে মণ্ডপলৈ যাব পাৰে, তাৰ বাবে পথ খালী কৰি ৰাখিব লাগিব । পূজা মণ্ডপৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ দায়িত্ব পূজা কমিটীৰ হ’ব ।

ইয়াৰ উপৰিও মণ্ডপত সুৰাপান সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰা ফলক লগাব লাগিব । আৰক্ষীৰ অনুমতি অবিহনে কোনো সমদল উলিয়াব নোৱাৰিব । ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।

পূজা মণ্ডপৰ পৰা ১০০ মিটাৰ দূৰতহে বাহন পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব । আনহাতে, পূজা কমিটীয়ে কোনো ধৰণৰ দাবী কৰি বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব । দাবী কৰি বৰঙনি তোলা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলিও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে ।

  • ডিস্কো-বাৰৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ কঠোৰ দৃষ্টি

আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে কয়, "উৎসৱৰ সময়ত আৰক্ষী অধিক তৎপৰ হ'ব । আমাৰ বৰ্তমান ১৫ টা নাকা চেকিং পাৰ্টী আছে । তেওঁলোকে সকলো দিশত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব । উৎসৱৰ সময়ত নিয়ম ভংগ কৰা ডিস্কো-বাৰৰ ওপৰতো নজৰ ৰখা হ'ব । ১১২ টোলফ্ৰী নম্বৰৰ থাকিব । কিবা অসুবিধা হ'লে ১১২ টোলফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো । যিমানেই সৰু পূজা মণ্ডপ নহওক কিয়, চিচিটিভি কেমেৰা লগোৱাটো বাধ্যতামূলক হ’ব ।’’

লগতে পঢ়ক : বাংলাদেশলৈ যাবগৈ উমা, এইবাৰ ভাৰতত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ নাপায় হাহাকাৰ কণমানি হৃদয়ত

লগতে পঢ়ক : সমাগত দুৰ্গা পূজা : প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত ভাস্কৰ্য শিল্পীসকল

TAGGED:

আগন্তুক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা
চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘন
পূজা মণ্ডপত চিচিটিভি কেমেৰা
ইটিভি ভাৰত অসম
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.