গুৰু নানকৰ ৫৫৭ সংখ্যক জয়ন্তী : শিখ ধৰ্মাৱলম্বীসকলক শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
গুৰু নানকৰ শিক্ষা অনুসৰণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ আহ্বান ।
Published : November 24, 2026 at 2:58 PM IST
গুৱাহাটী : শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা প্ৰথমগৰাকী গুৰু গুৰু নানকৰ ৫৫৭ সংখ্যক জয়ন্তী আজি (মঙলবাৰ) দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে । মঙলবাৰে গুৰু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গুৰুজনাক শিখ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে স্মৰণ কৰিছে ।
শিখ ধৰ্মৰ ১০গৰাকী গুৰুৰ ভিতৰত গুৰু নানকক প্ৰথমগৰাকী গুৰু হিচাপে আখ্যা দিয়া হয় । সমাজত সমতা, ভাতৃত্ববোধ, সামূহিক কল্যাণ আৰু পূণ্যৰ বাণীৰে এক সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ সৃষ্টি কৰা গুৰুজনাক স্মৰণ কৰি এই দিনটোতেই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু , প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া পোষ্টত শিখ ধৰ্মাৱলম্বীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
On the occasion of Prakash Parv of Guru Nanak Dev Ji, I extend my warm greetings and best wishes to all Indians living in India and abroad. https://t.co/EoAyWdZACW— President of India (@rashtrapatibhvn) November 24, 2026
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটোত কয়, "গুৰু নানকে দিয়া ‘ইক অংকৰ’ৰ বাৰ্তা, মূলতঃ সকলো মানৱতাৰ ঐক্যৰ বাৰ্তা । তেওঁ জাতিগত পাৰ্থক্য, সামাজিক স্তৰ আৰু বৈষম্যৰ পৰা মুক্ত এখন সমাজ গঢ়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । মানৱতাৰ প্ৰতি প্ৰেম, মমতা আৰু সেৱাই আমাৰ জীৱনৰ ভেটি গঠন কৰিব লাগে বুলি গুৰুজনাই শিকাইছিল ।"
এই পবিত্ৰ জয়ন্তী উপলক্ষে গুৰু নানকৰ শিক্ষা অনুসৰণ কৰি সেৱা, সমতা আৰু সমন্বয়ৰ মূল্যবোধক বৰ্তাই সমাজ আৰু জাতিৰ কল্যাণত অৰিহণা যোগাবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে আহ্বান জনাইছে ।
On Lachit Diwas, we pay tribute to the great Lachit Borphukan, whose courage and determination helped protect Assam. His remarkable leadership and devotion to the people continue to inspire generations, also reminding us of the strength and spirit of Assam. লাচিত দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত আমি মহান বীৰ লাচিত বৰফুকনক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ, যাৰ সাহস আৰু দৃঢ় সংকল্পই অসমক সুৰক্ষিত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তেওঁৰ অসাধাৰণ নেতৃত্ব আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা একনিষ্ঠ সেৱাৰ মনোভাবে আজিও প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে। একেদৰে, তেওঁৰ জীৱনাদৰ্শই আমাক অসমৰ শক্তি, সাহস আৰু স্বাভিমানৰ কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে।— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয়, "গুৰু নানকৰ প্ৰকাশ পৰ্বৰ পবিত্ৰ ক্ষণত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো । তেওঁৰ কালজয়ী শিক্ষাসমূহে মানৱ জাতিক এতিয়াও পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ।"
ইপিনে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয়, "শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক, মহান আধ্যাত্মিক গুৰু গুৰু নানকদেৱৰ পৱিত্ৰ জয়ন্তী উপলক্ষে তেখেতলৈ শতকোটি ভক্তিভৰা প্ৰণাম জনাইছো । তেখেতৰ অমূল্য বাণী, মানৱতাবাদী চিন্তা-চেতনা আৰু সমতা, প্ৰেম তথা ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শই যুগে যুগে মানৱ সমাজক আলোকিত কৰি আহিছে । তেখেতৰ মহান আদৰ্শই এখন শান্তিপূৰ্ণ, সম্প্ৰীতি আৰু সদ্ভাৱনাৰে পৰিপূৰ্ণ সমাজ গঢ়াৰ পথত আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
ৰবি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত তালৱাণ্ডী গাঁৱত ১৪৬৯ চনৰ ১৫ এপ্ৰিলত গুৰু নানকৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁৰ জন্ম দিনটো আছিল কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা । সেয়েহে প্ৰতি বছৰে এই দিনটো গুৰু পূৰব বা প্ৰকাশ পৰ্ব হিচাপে পালন কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক:অসমৰ শৌৰ্য- বীৰ্যৰ প্ৰতীক বীৰ লাচিতৰ ৪০৪ সংখ্য়ক জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
দিল্লীত এহাজাৰ শিল্পীয়ে গাব 'মানুহে মানুহৰ বাবে'... : শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বিশেষ ৰে'ল