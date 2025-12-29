ETV Bharat / state

শিল্পীৰ কোনো ধৰ্ম নাই: বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত হাতৰ পৰশ দি ক'লে নুৰুদ্দিন আহমেদে

ভাগৱত, কীৰ্তন অধ্যয়ন কৰি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প সজালে নুৰুদ্দিন আহমেদে । দুই পুত্ৰ ৰাজ আৰু দ্বীপৰ সহযোগত পিতৃ নুৰুদ্দিনে সজালে গুৰুআসনসহ প্ৰকল্পৰ তোৰণ ।

BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প জিলিকিছে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ হাতৰ পৰশত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 29, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
নগাঁও : “শিল্পীৰ কোনো ধৰ্ম নাই । শিল্পকৰ্মই শিল্পীৰ মূল ধৰ্ম ।” বহু প্ৰত্যাশিত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ দিনাই এইদৰে ক'লে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ গুৰুআসনসহ তোৰণলৈকে চিত্ৰ অংকনেৰে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰা শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে ।

২০২১ চনতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ কাষতে নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হোৱা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ সোমবাৰে উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । উদ্বোধন কৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ গুৰুআসনৰ পৰা তোৰণলৈকে চিত্ৰ অংকন কৰি সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কামত নিয়োজিত হৈছিল বিশিষ্ট চিত্ৰ তথা ভাস্কৰ্য শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ ।

BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)
BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ গুৰুআসন (ETV Bharat Assam)

গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত নিৰ্মাণ কৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰা সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কামত নিয়োজিত হোৱা নুৰুদ্দিন আহমেদে ভাগৱত, কীৰ্তন অধ্যয়ন কৰি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰা সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে ।

BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)
BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ আৰু দুই পুত্ৰৰ হাতৰ পৰশ (ETV Bharat Assam)

বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত গুৰুআসন, বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰ, হনুমান, গায়ন-বায়নৰ ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণেৰে দুই পুত্ৰক লগত লৈ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পটি সজাই তোলে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে ।

BATADRAVA PROJECT
পুত্ৰ ৰাজ আহমেদ (বাওঁফালে) আৰু নুৰুদ্দিন আহমেদ (ETV Bharat Assam)
BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ আৰু দুই পুত্ৰৰ হাতৰ পৰশ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰি প্ৰকল্পৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰো চিত্ৰ অংকন কৰে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে । উচ্চ শিক্ষিত দুই পুত্ৰ ৰাজ আহমেদ আৰু দ্বীপ আহমেদৰ সহযোগত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প সজাই তোলে নুৰুদ্দিন আহমেদে । বিগত ৫০ বছৰৰ পৰা শিল্পকৰ্মৰ সৈতে জড়িত নুৰুদ্দিন আহমেদে পূৰ্বে ভাওনা সমাৰোহৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি, পেণ্ডেল আদি নিৰ্মাণৰ সৈতেও জড়িত থকা বুলি ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে । শেহতীয়া গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প আটকধুনীয়াকৈ সজাই ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে কয়, “আজি পঞ্চাশ বছৰে শিল্পকৰ্মত জড়িত হৈ আছোঁ । কিন্তু শেহতীয়াকৈ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ কামত জড়িত হ'বলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা । মই শিল্পকৰ্মৰ বাদে ধৰ্মক বিশ্বাস নকৰোঁ । শিল্পীৰ কোনো ধৰ্ম নাথাকে । মোৰ দুই পুত্ৰক বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ কামত জড়িত কৰাই এনে শিক্ষাই দিছোঁ ।”

BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ আৰু দুই পুত্ৰৰ হাতৰ পৰশ (ETV Bharat Assam)
BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ আৰু দুই পুত্ৰৰ হাতৰ পৰশ (ETV Bharat Assam)

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বটদ্ৰৱা থান সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ গুৰুআসন, দশাৱতাৰৰ ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে তিনি পিতা-পুত্ৰই মিলি । এই কাৰ্যৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰায় দুবছৰ সময় লাগে । আনহাতে, তেওঁলোকে ভাগৱত-কীৰ্তনৰ উপৰি চিত্ৰ ভাগৱত, সাঁচিপতীয়া পুথি আদিও অধ্যয়ন তথা গৱেষণা কৰি এই কাৰ্য সম্পাদন কৰে ।

BATADRAVA PROJECT
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ আৰু দুই পুত্ৰৰ হাতৰ পৰশ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বহু দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি । এইবাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত এই বৃহৎ বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ দিনা এতিয়া চৌদিশে প্ৰশংসিত হৈছে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ লগতে দুই পুত্ৰ ৰাজ আহমেদ আৰু দ্বীপ আহমেদ ।

