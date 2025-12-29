শিল্পীৰ কোনো ধৰ্ম নাই: বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত হাতৰ পৰশ দি ক'লে নুৰুদ্দিন আহমেদে
ভাগৱত, কীৰ্তন অধ্যয়ন কৰি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প সজালে নুৰুদ্দিন আহমেদে । দুই পুত্ৰ ৰাজ আৰু দ্বীপৰ সহযোগত পিতৃ নুৰুদ্দিনে সজালে গুৰুআসনসহ প্ৰকল্পৰ তোৰণ ।
Published : December 29, 2025 at 2:00 PM IST
নগাঁও : “শিল্পীৰ কোনো ধৰ্ম নাই । শিল্পকৰ্মই শিল্পীৰ মূল ধৰ্ম ।” বহু প্ৰত্যাশিত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ দিনাই এইদৰে ক'লে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ গুৰুআসনসহ তোৰণলৈকে চিত্ৰ অংকনেৰে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰা শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে ।
২০২১ চনতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানৰ কাষতে নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হোৱা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ সোমবাৰে উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । উদ্বোধন কৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ গুৰুআসনৰ পৰা তোৰণলৈকে চিত্ৰ অংকন কৰি সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কামত নিয়োজিত হৈছিল বিশিষ্ট চিত্ৰ তথা ভাস্কৰ্য শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ ।
গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত নিৰ্মাণ কৰা বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰা সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কামত নিয়োজিত হোৱা নুৰুদ্দিন আহমেদে ভাগৱত, কীৰ্তন অধ্যয়ন কৰি বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ পৰা সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে ।
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত গুৰুআসন, বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰ, হনুমান, গায়ন-বায়নৰ ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণেৰে দুই পুত্ৰক লগত লৈ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পটি সজাই তোলে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে ।
ইয়াৰ উপৰি প্ৰকল্পৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰো চিত্ৰ অংকন কৰে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে । উচ্চ শিক্ষিত দুই পুত্ৰ ৰাজ আহমেদ আৰু দ্বীপ আহমেদৰ সহযোগত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প সজাই তোলে নুৰুদ্দিন আহমেদে । বিগত ৫০ বছৰৰ পৰা শিল্পকৰ্মৰ সৈতে জড়িত নুৰুদ্দিন আহমেদে পূৰ্বে ভাওনা সমাৰোহৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি, পেণ্ডেল আদি নিৰ্মাণৰ সৈতেও জড়িত থকা বুলি ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে । শেহতীয়া গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প আটকধুনীয়াকৈ সজাই ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে কয়, “আজি পঞ্চাশ বছৰে শিল্পকৰ্মত জড়িত হৈ আছোঁ । কিন্তু শেহতীয়াকৈ গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ কামত জড়িত হ'বলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা । মই শিল্পকৰ্মৰ বাদে ধৰ্মক বিশ্বাস নকৰোঁ । শিল্পীৰ কোনো ধৰ্ম নাথাকে । মোৰ দুই পুত্ৰক বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পৰ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ কামত জড়িত কৰাই এনে শিক্ষাই দিছোঁ ।”
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বটদ্ৰৱা থান সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ গুৰুআসন, দশাৱতাৰৰ ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে তিনি পিতা-পুত্ৰই মিলি । এই কাৰ্যৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰায় দুবছৰ সময় লাগে । আনহাতে, তেওঁলোকে ভাগৱত-কীৰ্তনৰ উপৰি চিত্ৰ ভাগৱত, সাঁচিপতীয়া পুথি আদিও অধ্যয়ন তথা গৱেষণা কৰি এই কাৰ্য সম্পাদন কৰে ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বহু দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি । এইবাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত এই বৃহৎ বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ দিনা এতিয়া চৌদিশে প্ৰশংসিত হৈছে শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ লগতে দুই পুত্ৰ ৰাজ আহমেদ আৰু দ্বীপ আহমেদ ।