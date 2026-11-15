খানাপাৰাত গানছ এন ৰ’জেছৰ কনচাৰ্টলৈ আহিব নেকি ? জানি লওক পথ নিৰ্দেশনা
১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বৰ কিংবদন্তী ৰক বেণ্ডৰ সংগীতানুষ্ঠান ।
Published : November 15, 2026 at 7:18 PM IST
গুৱাহাটী: বিশ্বৰ কিংবদন্তী ৰক বেণ্ড ‘গানছ এন ৰ’জেছ’ক আদৰিবলৈ অসমবাসী সাজু হৈছে । অহা ১৭ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত গানছ এন ৰ’জেছৰ কনচাৰ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই সংগীতানুষ্ঠানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাধাৰণ জনতা, বিশেষকৈ শিশু, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগসকলৰ সুৰক্ষাৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন এম্বুলেঞ্চ, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী, স্কুল বাছ আদিৰ বাধাহীন যাতায়াত নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সেই দিনটোত যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰে নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে ।
যান-বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা
জিএছ ৰোডত সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক মালবাহী বাহন আৰু ধীৰ গতিৰ বাহনৰ চলাচল বন্ধ থাকিব । সেই অনুসৰি ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা খানাপাৰা ৰ'টাৰীলৈ আৰু ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলি হৈ বেলুঘাট ত্ৰিপুৰা গলিলৈ, বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলি আৰু জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা এপিএছচি পইণ্টলৈ বন্ধ থাকিব । একেদৰে খানাপাৰা ৰ'টাৰীৰ পৰা বশিষ্ঠ উৰণ সেতুৰ তললৈ আৰু বেলুঘাট ত্ৰিপুৰা ৰোডৰ পৰা খানাপাৰা ৰ'টাৰীলৈ ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ দুয়োকাষে ১৭ নৱেম্বৰত দিনৰ ৩ বজাৰ পৰা সকলো ধৰণৰ বাণিজ্যিক মালবাহী বাহন আৰু ধীৰ গতিৰ বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ থাকিব ।
পথসমূহত যান-বাহনৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ
প্ৰিজন গেট পইণ্ট (জিএছ ৰোড)ৰ পৰা কইনাধৰা পইণ্টলৈ (এনএইচ-২৭) আৰু ইয়াৰ বিপৰীত দিশত কেভি, খানাপাৰাৰ পৰা এপিএছচি পইণ্টলৈ, এনএইচ-২৭ৰ ছাৰ্ভিচ লেনত কইনাধৰা পইণ্টৰ পৰা খানাপাৰা ৰ'টাৰীলৈ আৰু ইয়াৰ বিপৰীত দিশত উক্ত দিনা দিনৰ ২ বজাৰ পৰা যান-বাহনৰ চলাচল নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব ।
পথৰ কাষত পাৰ্কিং নিষিদ্ধ
জিএছ ৰোডৰ দুয়োকাষে ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা খানাপাৰা ৰ'টাৰীলৈ, ছয়মাইল উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলিলৈ দুয়োকাষে, জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা ত্ৰিপুৰা গলি/বেলুঘাটলৈ পথৰ কাষত পাৰ্কিং নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
জয়ানগৰ চাৰিআলিৰ পৰা এপিএছচি পইণ্টলৈ, এনএইচ-২৭ আৰু ইয়াৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডসমূহত-ত্ৰিপুৰা গলি/বেলুঘাটৰ পৰা খানাপাৰা ৰ'টাৰীলৈ আৰু খানাপাৰা ৰ'টাৰীৰ পৰা পিংকু কাটিঙলৈ, এনএইচ-২৭ৰ দুয়োকাষে-খানাপাৰা ৰ'টাৰীৰ পৰা গ্ৰীণউড ৰিজ'ৰ্টলৈ আৰু গ্ৰীণউড ৰিজ'ৰ্টৰ পৰা খানাপাৰা ৰটাৰীলৈ পথৰ কাষত কোনো ধৰণৰ পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব ।
বাহন পাৰ্কিঙৰ স্থান
- জিএছ ৰোড হৈ অহা লোকসকলৰ বাবে কৃষি সঞ্চালকালয় (কৃষি ভৱন), জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলামন্দিৰ, ভেটেৰিনেৰী ফাৰ্ম গেট, ৫পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদ , অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত বাহন পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
- উজনি অসম আৰু মেঘালয়ৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে খানাপাৰাৰ মুকুট পাৰ্কিং, দেৱাশীষ পাৰ্কিং, পিংকু পাৰ্কিং, বশিষ্ঠ মন্দিৰ পথত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
- নামনি অসমৰ পৰা লোকসকলৰ বাবে ত্ৰিপুৰা গলি, জুডিঅ’ শ্ব’ৰুমৰ ওচৰত, লীলা টাৱাৰৰ ওচৰত ব্যক্তিগত পাৰ্কিং, কেভি খানাপাৰা, অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
- আনহাতে দুচকীয়া বাহনৰ বাবে বেলতলা বিহুতলী পথাৰ, জিএমচিপাৰ্কিং,মিনি আইএছবি টিত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । পাৰ্কিঙৰ স্থানসমূহ ‘প্ৰথমে অহাজনে প্ৰথমে পাব’ ভিত্তিত উপলব্ধ হ’ব ৷
- অনুষ্ঠানস্থলী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে পাৰ্কিঙৰ স্থান সীমিত হোৱাৰ বাবে সংগীতানুষ্ঠানলৈ অহা দৰ্শকসকলক যিমান দূৰ সম্ভৱ ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে অনুৰোধ জনাইছে ৷
অনুষ্ঠান চাবলৈ অহা সকলে কোনফালেৰে প্ৰৱেশ কৰিব
- গ’ল্ড টিকট থকা লোকসকলে ১১ নং গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিব ৷
- ছিলভাৰ টিকট থকা লোকসকলে ৫, ৬, ৭, ৮ আৰু ৯ নং গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিব ৷
- প্লেটিনাম লাউঞ্জ টিকট থকা লোকসকলে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্তৰ্জাতিক অতিথি গৃহৰ (ৰোহিকা) ওচৰৰ এনএইচ-২৭ৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত থকা ৪ নং গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব ৷
কেব'ৰ বাবে যাত্ৰীক নমোৱা উঠোৱা স্থান
- নিৰ্ধাৰণ জিএছ ৰোডৰ বাবে জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলামন্দিৰৰ ১ নং গেটত আৰু যাত্ৰীক নমোৱাৰ পিছত বাহনসমূহ শিল্পগ্ৰাম হৈ পাঞ্জাবাৰীৰ ফালে যাব ৷
- এনএইচ-২৭ৰ বাবে-কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু যাত্ৰীক নমোৱাৰ পিছত বাহনসমূহ কইনাধৰা পইণ্টৰ ফালে যাব ৷
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীত ‘গানছ এন ৰ’জেছ’: খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ফিল্ডত বাজিব 'November Rain'
ৰামায়ণত জিলিকিছে অসমৰ শিল্প, ৰাম-লক্ষ্মণৰ দেহত সৰাপাত-বেত-মৰাপাট-কাঠেৰে নিৰ্মিত কৱচ