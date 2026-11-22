জানুৱাৰীত দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ: তিনিবাৰকৈ সময়সূচী সলনিৰ অন্তত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত
নতুনকৈ জাৰি কৰা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ নতুন নির্দেশনা অনুসৰি অহা ৬ জানুৱাৰী আৰু ১৯ জানুৱাৰীত দুটা পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
Published : November 22, 2026 at 9:48 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়নৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে প্ৰতি বছৰে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । এইবাৰো শিক্ষা বিভাগে গুণোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে । কিন্তু ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সপ্তম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ বাবে তাৰিখ কেইবাবাৰো সলনি কৰা হৈছিল । সমগ্র শিক্ষা অসমে তিনিবাৰকৈ গুণোৎসৱৰ দিন সলনি কৰিছে । পূৰ্বে দুবাৰকৈ দিন সলনি কৰাৰ পিচত সমগ্র শিক্ষা অসমে পুনৰ এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰি গুণোৎসৱৰ দিন সলনি কৰে ।
নতুনকৈ জাৰি কৰা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ নতুন নির্দেশনা অনুসৰি অহা ৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ ২০ খন জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰৰ ২০২৭ চনৰ গুণোৎসৱ (সপ্তম ৰাউণ্ড) দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব । নতুন সূচী অনুসৰি ৬ জানুৱাৰীত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ স্ব-মূল্যায়ন হ'ব । ৭, ৮ আৰু ৯ জানুৱাৰীত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বহিঃমূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত ২০ খন জিলাক সামৰি লোৱা হ'ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত বৰপেটা, বজালী, কাছাৰ, চিৰাং, দৰং, ধেমাজি, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ মহানগৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাক সামৰি লোৱা হৈছে ।
আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ১৯ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব । সূচী অনুসৰি ১৯ জানুৱাৰীত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ স্ব-মূল্যায়ন হ'ব । ২০, ২১ আৰু ২২ জানুৱাৰীত হ'ব বহিঃমূল্যায়ন । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত মুঠ ১৫ খন জিলাক সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত বাক্সা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চৰাইদেউ, ডিমা হাছাও, হাইলাকান্দি, হোজাই, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, কোকৰাঝাৰ, নগাঁও, দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ, শ্রীভূমি, তামুলপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলা আছে । লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ বজালী আৰু তামুলপুৰ জিলাৰ গুণোৎসৱ ক্ৰমে বজালী আৰু বাক্সা জিলাই অনুষ্ঠিত কৰিব ।
উল্লেখ্য যে শিক্ষা বিভাগে পূর্বে এই গুণোৎসৱ তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰি যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত জাননীও জাৰি কৰিছিল । পূৰ্বৰ জাননী অনুসৰি ৬ জানুৱাৰীৰ পৰা ৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল । সেই অনুসৰি অহা বছৰৰ ৬ জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ, ১৯ জানুৱাৰীৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আৰু ২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ হোৱাৰ কথা আছিল ।
আনহাতে পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৩ খন, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১২ খন আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত ১০ খন জিলাক সামৰি লোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু সেই সূচী সলনি কৰা হয় । এতিয়া নতুন সূচী অনসৰি জানুৱাৰীত দুটা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । লক্ষণীয় বিষয় যে ইমানদিনে ৰাজ্যত তিনিটা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল যদিও এইবাৰৰ গুণোৎসৱ দুটা পৰ্যায়ত সম্পন্ন হ'ব ।
লগতে পঢ়ক : ভুৱা প্ৰমাণ-পত্ৰ,মাৰ্কশ্বীট কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে নগাঁও; কি কয় বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে ?