ভীতি প্রদর্শন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অৰুণাচলৰ গুমিন মিজেৰ জামিন লাভ
জামিন লাভ কৰিলে অৰুণাচলৰ গুমিন মিজেই । আগ্নেয়াস্ত্রৰে এটা পৰিয়ালক ভীতি প্রদর্শন কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মিজে ।
Published : May 27, 2026 at 10:30 PM IST
লখিমপুৰ: অন্তৱৰ্তী জামিন লাভ কৰি মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাল অৰুণাচলৰ গুমিন মিজে । যোৱা ১৫ মে'ত লখিমপুৰৰ শিমলুগুৰি ৰাজগড়ত আগ্নেয়াস্ত্রৰে এটা পৰিয়ালক ভীতি প্রদর্শন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অৰুণাচলৰ গুমিন মিজেই বুধবাৰে লখিমপুৰৰ আদালতৰ পৰা অন্তৱৰ্তী জামিন লাভ কৰে । লখিমপুৰৰ এডিচনেল সত্ৰ আৰু জিলা ন্যায়াধীশৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক আদালতে তেওঁৰ অন্তৱৰ্তী জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
স্মতৰ্ব্য যে ৰূপম কাকতি নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালক দলে বলে গৈ গুমিন মিজেই ভীতি প্রদর্শন কৰি তেওঁক ধৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল । ৰূপম কাকতিক ধৰিবলৈ গুমিন মিজে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত ৰূপম কাকতিৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত লখিমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গুমিন মিজেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
তেওঁৰ পৰা এটা পিষ্টল আৰু ৰাইফল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে । লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে জনোৱা মতে অনুজ্ঞাপত্ৰ নাছিল আগ্নেয়াস্ত্র দুটাৰ ।এই সন্দৰ্ভত বিহপুৰীয়া থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৭২/২৬ নম্বৰৰ আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩২৯(১)/৩২৯(২)/১১৭(১)/১১৭(২)/১০৯/৩১২/৩২৪/৭৪/৩/(৫) ধাৰাত এটা গোচৰ ৰুজু হয় । গুমিন মিজেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰি দুদিনৰ বাবে নিজৰ জিম্মাত লয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জিম্মাৰ সময় উকলি যোৱাত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
তাৰ পিছত গুমিন মিজেক মুকলি কৰাৰ দাবী জনায় অৰুণাচলৰ একাংশ সংগঠন তথা ৰাইজে । একাংশ নেতাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যয়ো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে । এনে এক পৰিস্থিতিৰ মাজতে বুধবাৰে গুমিন মিজেৰ অন্তৱৰ্তী জামিন মঞ্জুৰ হয় । লখিমপুৰৰ সত্ৰ আৰু জিলা ন্যায়াধীশৰ আদালতত পঞ্জীয়ন হোৱা ৬২/২৬ নম্বৰৰ আৰু ১০৯/১১৭(২) /১১৭(১) /৩১২/৩২৪/৩২৯ ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰাৰ লগতে আগ্নেয়াস্ত্রৰ ধাৰা সংযুক্ত হোৱা ক্ৰিমিনেল মাইচ গোচৰটোত আদালতে গুমিন মিজেৰ অন্তৱৰ্তী জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
জামিন লাভ কৰিলেও পুনৰ তেওঁ অহা ৬ জুনত আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব । সেইদিনা আদালতে কেছ ডায়েৰী আৰু মেডিকেল ৰিপ'ৰ্টো বিচাৰিছে । উক্ত দিনটোত পুনৰ গোচৰটোৰ আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব । গুমিন মিজে সেইদিনা নিশ্চিতভাৱে আদালতত উপস্থিত থাকিব লাগিব ।