উন্নয়নৰ নামত বিপদঘণ্টা ! ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্বোধন কৰা দলঙত ভয়ংকৰ ফাঁট

উন্নয়নৰ নামত বিপদঘণ্টা ! ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্বোধন কৰা দলঙত ভয়ংকৰ ফাঁট
উদ্বোধনৰ এসপ্তাহ নহওতেও দলঙত ভয়ংকৰ ফাঁট । চিন্তিত মাজুলীবাসী ।
Published : February 19, 2026 at 2:20 PM IST
মাজুলী: মাজুলীৰ ৰাইজৰ উত্তৰ পাৰৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল কৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দুখনকৈ দলং । প্ৰথমখন দলং মাজুলীৰ চেলেক গাঁৱৰ খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত আৰু দ্বিতীয়খন দলং লখিমপুৰ-ধূণাগুৰি অংশত সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত ।
ইয়াৰে প্ৰথমখন দলং যোৱা ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্বোধন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । যিটো মাজুলীবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ আছিল । কিয়নো উত্তৰ পাৰৰ লগত যাতায়ত ব্যৱস্থাত আহিছিল পৰিৱৰ্তন । এই আনন্দৰ মাজতে মাজুলীবাসীৰ বাবে এটা চিন্তাৰ খবৰ আহি পৰিছে । যোৱা ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰা মাজুলী-লখিমপুৰ সংযোগী চেলেক-ধূণাগুৰি দলঙৰ গাৰ্ড ৱালত দেখা দিছে বৃহৎ ফাঁট । উদ্বোধনৰ এসপ্তাহ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই দলঙৰ দেৱাল চিৰাল ফাঁট মেলাত চকু কপালত উঠিছে সচেতন ৰাইজৰ ।
এগৰাকী স্থানীয় লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ১২ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি মাজুলীবাসীক উপহাৰ দিছিলে, মাজুলীবাসী আনন্দত আত্মহাৰা হৈছিল । মাজুলীৰ পৰা চেলেক-ধূণাগুৰি যিখন দলং, সেইখন উদ্বোধন কৰি মাজুলীৰ কাৰণে এক যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় হৈছে যে, যি চেলেক-ধূণাগুৰি দলং উদ্বোধন কৰিছিল সেই উদ্বোধন কৰা কিছুদিন হৈছে । আমি আজি পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখা পাইছোঁ, গাৰ্ড ৱালসমূহ চিৰাল ফাঁট মেলা দেখা পোৱা গৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"এইক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এক তদন্ত কৰিব লাগে । মাজুলী জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কমিটী গঠন কৰি এক তদন্ত কৰিব লাগে । নিৰ্মাণকাৰ্যত জড়িত থকা যিটো সংস্থা আছে এই সংস্থাটোৰ ওপৰতো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । কিয়নো উদ্বোধনৰ পাঁচ-ছয়দিন পাঁচতে যদি এনেদৰে চিৰাল ফাঁট মেলে, শ শ মানুহে যাতায়ত কৰাৰ সময়ত যদি কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটে তাৰ বাবে দায়ী কোন হ'ব ?"