ETV Bharat / state

গাৰ্ড অৱ অনাৰেৰে বিদায় দিলে কাজিৰঙাৰ সাহসী 'জয়মালা'ক

দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা ৬৬ বছৰীয়া জয়মালাক শেষ বিদায় ৷

Last journey of Joymala
গাৰ্ড অৱ অনাৰেৰে বিদায় দিলে কাজিৰঙাৰ সাহাসী জয়মালা'ক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : অসম আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, কাজিৰঙাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ সাক্ষী হোৱা ‘জয়মালা’ আৰু নাই ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে হেৰুৱালে অন্যতম অভিজ্ঞ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱা প্ৰদান কৰা হাতী ‘জয়মালা’ক । দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা ৬৬ বছৰীয়া মাইকী হাতীজনী শনিবাৰে পুৱতিনিশা আগৰাতলী বনাঞ্চলৰ নলনি অঞ্চলত মৃত্যু হয় বুলি জনায় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালক ড° চি ৰমেশে ।

১৯৬০ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা জয়মালাক ১৯৯২ চনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিয়োজিত কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত প্ৰায় ৩৪ বছৰ ধৰি জয়মালাই উদ্যানখনৰ বন সংৰক্ষণ, চোৰাংচিকাৰ বিৰোধী অভিযান, বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰীক্ষণ, উদ্ধাৰ অভিযান আৰু নিয়মীয়া তদাৰক কাৰ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । বনৰ দুৰ্গম পথত বনকৰ্মী আৰু মাউতসকলৰ বিশ্বস্ত সংগী হিচাপে জয়মালাই বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছিল ৷

২০০৪ চনত জয়মালাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বিশেষ পৰিচিতি লাভ কৰিছিল । বিশেষকৈ পেট্ৰলিঙৰ সময়ত এটা বাঘে জয়মালাৰ ওপৰেৰে জঁপিয়াই যোৱা এক নাটকীয় মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী হৈছিল । পিছত সেই আলোকচিত্ৰ বিশ্বজুৰি ব্যাপক চৰ্চিত হয় আৰু কাজিৰঙাৰ পেট্ৰ'লিঙত নিয়োজিত কৰা হাতী আৰু বনকৰ্মীসকলৰ সাহসীকতাৰ এক প্ৰতীক হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল জয়মাল।

দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিজ্ঞ মাউত সত্যবান পেগুৱে জয়মালাৰ যত্ন লৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মাউত নীলকণ্ঠ কোচৰ তত্ত্বাৱধানত আছিল । অসুস্থতাৰ সময়ছোৱাতো বন বিভাগৰ পশু চিকিৎসকসকলে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসা আগবঢ়াইছিল যদিও অৱশেষত শনিবাৰে পুৱতিনিশা জয়মালাৰ মৃত্যু হয় । ইফালে
দেওবাৰে বন বিভাগে ৰাজহুৱা সন্মানৰ মাজেৰে জয়মালাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে । বনকৰ্মীসকলে গাৰ্ড অৱ অনাৰ প্ৰদান কৰি হাতীগৰাকীলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

বন বিষয়াসকলে কয়, "কাজিৰঙাৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাত পেট্ৰ'লিঙত হাতীসমূহৰ ভূমিকা অপৰিসীম । চোৰাংচিকাৰ বিৰোধী অভিযান, বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই হাতীসমূহে বনকৰ্মীসকলৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই কাম কৰি আহিছে । জয়মালা সেই ঐতিহ্যৰ অন্যতম সফল প্ৰতিনিধি আছিল । মৃত্যুৰ পিছতো জয়মালাৰ বংশধৰসকলৰ মাজৰ কেইবাটাও হাতী বৰ্তমানেও কাজিৰঙাৰ পেট্ৰ'লিঙ হাতী হিচাপে কৰ্মৰত আছে । তেওঁলোকৰ জৰিয়তে জয়মালাৰ সংৰক্ষণৰ ঐতিহ্য আগলৈও অব্যাহত থাকিব ৷ জয়মালাৰ মৃত্যুৱে কাজিৰঙাই হেৰুৱালে এক বিশ্বস্ত বন-যোদ্ধাক, যাৰ অৱদান উদ্যানখনৰ সংৰক্ষণ ইতিহাসত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব ।"

বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়,"কাজিৰঙাৰ লগতে আজি সমগ্র অসমবাসীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী জয়মালা হাতীক অশ্রু অঞ্জলিৰে বিদায় জনাইছো । সুদীর্ঘ ৩৪ বছৰ কাল বাঘৰ বাসস্থান সুৰক্ষিত ৰাখিছিল জয়মালাই, আনকি চোৰাংচিকাৰ বিৰোধী অভিযানতো ভাগ লৈছিল । ২০০৪ চনত বাঘে গাৰ ওপৰেৰে জাঁপ মাৰি যোৱা ঘটনাটি জয়মালাৰ সাহসৰ প্ৰতীক। জয়মালাৰ গধুৰ পদধ্বনি কাজিৰঙাৰ আকাশে-বতাহে চিৰদিন প্ৰতিধ্বনিত হৈ ৰ’ব।"

লগতে পঢ়ক: মচি পেলোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি পুনৰ উজ্জীৱিত হ'ল দেৰগাঁৱত

TAGGED:

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
জয়মালা হাতী
চোৰাংচিকাৰ বিৰোধী অভিযান
বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
LAST JOURNEY OF JOYMALA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.