গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনত এ বি ভি পিৰ জয়যাত্ৰা

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনত এ বি ভি পিৰ জয়যাত্ৰা
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা । ফলাফল ঘোষণাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।
Published : October 14, 2025 at 8:57 PM IST
গুৱাহাটী: 'জিলিকাব লুইতৰে পাৰ...'—বাণীৰে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম বাটকটীয়া, প্ৰাণকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতেই মঙলবাৰে ঘোষিত হ’ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । বহু প্ৰত্যাশিত ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে সৃষ্টি হয় এফালে উচৱমুখৰ পৰিৱেশৰ আনফালে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ।
আনহাতে, ভোটগণনাৰ মাজতেই সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । সংঘটিত হয় আছু আৰু ABVP সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী-নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় যদিও বৰ্তমানো অব্যাহত আছে এক চেপা উত্তেজনা ।
ABVPৰ দখলত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল পদবীসমূহ । সভাপতি পদত ABVP সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী গুঞ্জন ডেকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদতো ABVP ৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী প্ৰৱালজ্যোতি শৰ্মাৰ জয়লাভ । বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । গুঞ্জন ডেকাই সভাপতি পদত ১৯৭৮ টা ভোট লাভ কৰি নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৃশীকেশ বৰদলৈক (১২২৩ টা ভোট লাভ) পৰাজিত কৰে । আনহাতে, সাধাৰণ সম্পাদক পদত প্ৰৱালজ্যোতি শৰ্মাই ১৯৩২ টা ভোট লাভ কৰি অৰ্ণৱজান তালুকদাৰক (১৭২৪ টা ভোট লাভ) পৰাস্ত কৰে ৷
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল:
- সভাপতি: গুঞ্জন ডেকা (ABVP)
- উপ-সভাপতি: সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ হাজৰিকা
- সাধাৰণ সম্পাদকৰ : প্ৰৱালজ্যোতি শৰ্মাৰ জয়লাভ (ABVP)
- সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক(PG):বাৰ্বী গগৈ
- সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক(UG):য়াদৃশ্ৰী শৰ্মা
- সুকুমাৰ কলা:টিংকুমণি কৌশিক (নিৰ্দলীয়)
- সাহিত্য বিভাগ:জোনাক ফুকন (AASU)
- সংগীত বিভাগ:প্ৰীতিমল্লিকা খনিকৰ (ABVP)
- সাংস্কৃতিক বিভাগ:পংকজ মেধি (AASU)
- তৰ্ক আৰু আলোচনা বিভাগ:সিদ্ধাৰ্থ দুৱৰা (ACP)
- গুৰু ক্ৰীড়া বিভাগ:কংকেশ্বৰ বড়ো
- লঘু ক্ৰীড়া বিভাগ:সুদীপ দাস (AASU)
- ক্ৰীড়া (PG): আয়ুস গৌতম
- ক্ৰীড়া (UG): ভূয়সী বৰুৱা (ABVP)
- ছাত্ৰ জিৰণি কোঠা: উদয়ন নাথ (AASU)
- ছাত্ৰী জিৰণি কোঠা: গাৰ্গী পাল (AASU)
- শৰীৰচৰ্চা বিভাগ: পৃৰ্বা বৰগোহাঁই (ABVP)
- সমাজসেৱা বিভাগ: চিণ্টু থাপা (ACP)