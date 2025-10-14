ETV Bharat / state

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনত এ বি ভি পিৰ জয়যাত্ৰা

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা । ফলাফল ঘোষণাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।

GU election Result and clash between AASU an ABVP
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনত এবিভিপিৰ জয়যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: 'জিলিকাব লুইতৰে পাৰ...'—বাণীৰে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম বাটকটীয়া, প্ৰাণকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতেই মঙলবাৰে ঘোষিত হ’ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল । বহু প্ৰত্যাশিত ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে সৃষ্টি হয় এফালে উচৱমুখৰ পৰিৱেশৰ আনফালে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ।

আনহাতে, ভোটগণনাৰ মাজতেই সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । সংঘটিত হয় আছু আৰু ABVP সমৰ্থকৰ মাজত হতাহতি । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী-নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হয় যদিও বৰ্তমানো অব্যাহত আছে এক চেপা উত্তেজনা ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনত এবিভিপিৰ জয়যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

ABVPৰ দখলত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল পদবীসমূহ । সভাপতি পদত ABVP সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী গুঞ্জন ডেকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদতো ABVP ৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী প্ৰৱালজ্যোতি শৰ্মাৰ জয়লাভ । বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । গুঞ্জন ডেকাই সভাপতি পদত ১৯৭৮ টা ভোট লাভ কৰি নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৃশীকেশ বৰদলৈক (১২২৩ টা ভোট লাভ) পৰাজিত কৰে । আনহাতে, সাধাৰণ সম্পাদক পদত প্ৰৱালজ্যোতি শৰ্মাই ১৯৩২ টা ভোট লাভ কৰি অৰ্ণৱজান তালুকদাৰক (১৭২৪ টা ভোট লাভ) পৰাস্ত কৰে ৷

GU election Result and clash between AASU an ABVP
সভাপতি গুঞ্জন ডেকা (ETV Bharat Assam)
GU election Result and clash between AASU an ABVP
উপ-সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)
GU election Result and clash between AASU an ABVP
সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰৱালজ্যোতি শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
GU election Result and clash between AASU an ABVP
সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক(PG) বাৰ্বী গগৈ (ETV Bharat Assam)
GU election Result and clash between AASU an ABVP
সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক(UG) য়াদৃশ্ৰী শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল:

  1. সভাপতি: গুঞ্জন ডেকা (ABVP)
  2. উপ-সভাপতি: সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ হাজৰিকা
  3. সাধাৰণ সম্পাদকৰ : প্ৰৱালজ্যোতি শৰ্মাৰ জয়লাভ (ABVP)
  4. সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক(PG):বাৰ্বী গগৈ
  5. সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক(UG):য়াদৃশ্ৰী শৰ্মা
  6. সুকুমাৰ কলা:টিংকুমণি কৌশিক (নিৰ্দলীয়)
  7. সাহিত্য বিভাগ:জোনাক ফুকন (AASU)
  8. সংগীত বিভাগ:প্ৰীতিমল্লিকা খনিকৰ (ABVP)
  9. সাংস্কৃতিক বিভাগ:পংকজ মেধি (AASU)
  10. তৰ্ক আৰু আলোচনা বিভাগ:সিদ্ধাৰ্থ দুৱৰা (ACP)
  11. গুৰু ক্ৰীড়া বিভাগ:কংকেশ্বৰ বড়ো
  12. লঘু ক্ৰীড়া বিভাগ:সুদীপ দাস (AASU)
  13. ক্ৰীড়া (PG): আয়ুস গৌতম
  14. ক্ৰীড়া (UG): ভূয়সী বৰুৱা (ABVP)
  15. ছাত্ৰ জিৰণি কোঠা: উদয়ন নাথ (AASU)
  16. ছাত্ৰী জিৰণি কোঠা: গাৰ্গী পাল (AASU)
  17. শৰীৰচৰ্চা বিভাগ: পৃৰ্বা বৰগোহাঁই (ABVP)
  18. সমাজসেৱা বিভাগ: চিণ্টু থাপা (ACP)

