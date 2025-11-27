আজি বিধানসভাত দাখিল হ’ব ৬ জনগোষ্ঠীৰ অনসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন; পাৰিত হ’ব ১১খনকৈ বিধেয়ক

আজি বিধানসভাত দাখিল হ’ব ৬ জনগোষ্ঠীৰ অনসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন; পাৰিত হ’ব ১১খনকৈ বিধেয়ক
অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয়টো দিন ৷ ৬জনগোষ্ঠীৰ অনসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ সম্পর্কত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী গোটৰ প্ৰতিবেদন আজি দাখিল হ’ব বিধানসভাৰ মজিয়াত ৷
Published : November 27, 2025 at 9:09 AM IST
গুৱাহাটী : আজি অসম বিধানসভাৰ ৫ দিনীয়া শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ এই দিনটো বিধানসভাৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ৷ কিয়নো বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাত কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনৰ বাবে উত্থাপিত বিধেয়কৰ আলোচনা আৰু পাৰিতকৰণ হ’ব ৷
যোৱা দুদিনত ইতিমধ্যে উত্থাপিত সদনত দাখিল কৰা "দি আসাম প্রহিবিশান অফ পলিগেমি বিল, ২০২৫’’কে ধৰি নতুন তিনিখন বিধেয়কৰ লগতে আঠখন সংশোধনী বিধেয়কসহ মুঠ এঘাৰখন বিধেয়ক বিবেচনা আৰু পাৰিতকৰণ হ’ব ৷
- বৃহস্পতিবাৰে দিনটোত বিবেচনা আৰু পাৰিত কৰিবলগীয়া বিধেয়কসমূহ :
১/ ‘‘দি আসাম প্রহিবিশান অফ পলিগেমি বিল, ২০২৫’’ খন বিবেচনা আৰু পাৰিতকৰণৰ বাবে প্রস্তাৱ কৰিব
২/ 'দি আসাম পুলিচ (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ২০২৫'
৩/ 'আসাম ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰজেন্সী চার্ভিচেজ বিল ২০২৫'
৪/ "দি আসাম সত্র প্রিজাৰভেশান এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যন বিল, ২০২৫'
৫/ "দি ৰবীন্দ্রনাথ টেগ’'ৰ ইউনিভাৰচিটি (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ২০২৫'
৬/ 'দি চা-কা-ফা ইউনিভাৰচিটি বিল, ২০২৫'
৭/ "দি আসাম গুড়ছ এণ্ড চার্ভিয়েজ টেক্স (ছেকেও এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ২০২২'
৮/ 'দি আসাম টেক্সেশ্যন (লিকুইডেশ্যন অব এবিয়ান ডিউচু) (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ২০২৫'
৯/ ‘দি আসাম কো-অপাৰেটিভভাইটিজ (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ২০২৫'
১০/ 'প্রিভেনজন অব কুৱেলটি টু এনিমেলছ (আসাম এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ২০২৫'
১১/ ‘দি আসাম শ্বপচ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্ট (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ২০২৫'
আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰৰ বিধানসভাৰ উল্লেখযোগ্য কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ’ল ৬ জনগোষ্ঠীৰ অনসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদন দাখিল । ইতিমধ্যে বুধবাৰৰ ৰাতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটে ৬ জনগোষ্ঠীকে ধৰি কেইটিমান খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱৰ সৈতে সম্পর্কিত মন্ত্রী গোটৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনাইছে । এই প্রতিবেদন বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধান সভাত দাখিল কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৷