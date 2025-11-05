অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপ্লুত বিদেশী পৰ্যটক: এপাক নাচিলে আনন্দতে
বিদেশী পৰ্যটকে ক'লে-পৃথিৱীৰ অন্য়তম শান্তিপূৰ্ণ ঠাই অসম ।
Published : November 5, 2025 at 3:51 PM IST
কলিয়াবৰ: ৰাজ্য়ত নদী পৰ্যটনে বহন কৰিছে অনন্য মাত্ৰা । পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা । অসমৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰ্শনৰ লক্ষ্যৰে সঘনে শিলঘাটলৈ আগমন ঘটিছে বহু বিদেশী পৰ্যটকৰ ।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত হ'ল আমেৰিকান আৰু ইউৰোপীয়ান ১৮ জনীয়া এটি বিদেশী পৰ্যটকৰ দল । গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুৰ পৰা এম ভি মহাবাহু জাহাজেৰে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ শিলঘাটৰ নদীঘাটত উপস্থিত হ'ল ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকৰ দল । মহাবাহুৰ মাজেৰে জাহাজেৰে শিলঘাটত উপস্থিত হৈ অভিভূত হৈ পৰে বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটো ।
শিলঘাটৰ নদীঘাট নামি পৰ্যটকৰ দলটো শিলঘাট সমবায় মৰাপাট কল পৰিদৰ্শন কৰে । তাৰ পিছতেই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অভিমুখে ৰাওনা হয় । বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটোক বিহু নাচেৰে আদৰণি জনোৱা হয় । দলটোৰ কেইগৰাকীমান পৰ্যটকে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপ্লুত হোৱাৰ লগতে অসমীয়াৰ আতিথ্যত মুগ্ধ বুলি কয় ।
তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ আগত অনুভৱ ব্য়ক্ত কৰি কয়, "পৃথিৱীৰ অন্য়তম শান্তিপূৰ্ণ ঠাই । বিহুনৃত্য় উপভোগ কৰি খুব ভাল লাগিল ।" আন এগৰাকী পৰ্যটকে কয়, "ইয়ালৈ আহি অতিকৈ আনন্দিত হৈছো । সকলোৱে সুন্দৰভাৱে আদৰণি জনাইছে ।"
উল্লেখ্য় যে যোৱা বৰ্ষত ডিচেম্বৰত শিলঘাটত নৰখাদকৰ সন্ত্ৰাসৰ ফলত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে এই অঞ্চলসমূহত কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । অৱশ্য়ে এতিয়া নৰখাদকৰ সন্ত্ৰাস হ্ৰাস পোৱাত পুনৰ আগমন ঘটিছে বিদেশী পৰ্যটকৰ ।