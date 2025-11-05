ETV Bharat / state

অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপ্লুত বিদেশী পৰ্যটক: এপাক নাচিলে আনন্দতে

বিদেশী পৰ্যটকে ক'লে-পৃথিৱীৰ অন্য়তম শান্তিপূৰ্ণ ঠাই অসম ।

FOREIGN TOURISTS AT KALIABOR
কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত বিদেশী পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: ৰাজ্য়ত নদী পৰ্যটনে বহন কৰিছে অনন্য মাত্ৰা । পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা । অসমৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকেইখনত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰ্শনৰ লক্ষ্যৰে সঘনে শিলঘাটলৈ আগমন ঘটিছে বহু বিদেশী পৰ্যটকৰ ।

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত হ'ল আমেৰিকান আৰু ইউৰোপীয়ান ১৮ জনীয়া এটি বিদেশী পৰ্যটকৰ দল । গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুৰ পৰা এম ভি মহাবাহু জাহাজেৰে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ শিলঘাটৰ নদীঘাটত উপস্থিত হ'ল ইংলেণ্ড আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰ্যটকৰ দল । মহাবাহুৰ মাজেৰে জাহাজেৰে শিলঘাটত উপস্থিত হৈ অভিভূত হৈ পৰে বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটো ।

কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত বিদেশী পৰ্যটক (ETV Bharat Assam)

শিলঘাটৰ নদীঘাট নামি পৰ্যটকৰ দলটো শিলঘাট সমবায় মৰাপাট কল পৰিদৰ্শন কৰে । তাৰ পিছতেই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অভিমুখে ৰাওনা হয় । বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটোক বিহু নাচেৰে আদৰণি জনোৱা হয় । দলটোৰ কেইগৰাকীমান পৰ্যটকে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত আপ্লুত হোৱাৰ লগতে অসমীয়াৰ আতিথ্যত মুগ্ধ বুলি কয় ।

তেওঁলোকে সাংবাদিকৰ আগত অনুভৱ ব্য়ক্ত কৰি কয়, "পৃথিৱীৰ অন্য়তম শান্তিপূৰ্ণ ঠাই । বিহুনৃত্য় উপভোগ কৰি খুব ভাল লাগিল ।" আন এগৰাকী পৰ্যটকে কয়, "ইয়ালৈ আহি অতিকৈ আনন্দিত হৈছো । সকলোৱে সুন্দৰভাৱে আদৰণি জনাইছে ।"

উল্লেখ্য় যে যোৱা বৰ্ষত ডিচেম্বৰত শিলঘাটত নৰখাদকৰ সন্ত্ৰাসৰ ফলত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে এই অঞ্চলসমূহত কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । অৱশ্য়ে এতিয়া নৰখাদকৰ সন্ত্ৰাস হ্ৰাস পোৱাত পুনৰ আগমন ঘটিছে বিদেশী পৰ্যটকৰ ।

লগতে পঢ়ক :কি বিশেষত্ব লুকাই আছে অসমৰ ৰাসোৎসৱত ? কেনেকৈ হৈছিল ৰাসোৎসৱৰ আৰম্ভণি: চাওক ভিডিঅ’

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON
শিলঘাট
FOREIGN TOURISTS IN ASSAM
FOREIGN TOURISTS AT KALIABOR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.