৬ ঘণ্টাজোৰা নৌকা যাত্ৰাৰে কইনাক আনিবলৈ ওলাল বৰযাত্ৰী
হাতী, ঘোঁৰা বা গৰুগাড়ী নহয়, নাৱেৰেই কইনা আনিবলৈ ওলাল বৰযাত্ৰী । পোহৰলৈ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ ।
Published : May 14, 2026 at 3:20 PM IST
মাজুলী: ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ নদীদ্বীপ মাজুলীৰ কিছু কিছু অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাই আজিও কন্দুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক । এনে দুৰ্গম অঞ্চললৈ যাতায়াত কৰাৰ পূৰ্বে ৰাইজে দহবাৰ ভাবিবলগীয়া হয় । মাজুলীৰ মূল ভূ-খণ্ডৰ পৰা বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ আঁহতগুৰিৰ শিকলি চাপৰিলৈ কইনা আনিবলৈ গৈ দৰা ৰুবুল কটকী আৰু বিয়াৰ যাত্ৰীয়ে যি ৬ ঘণ্টীয়া দীঘলীয়া জলযাত্ৰাৰ সন্মুখীন হ'ল, সেয়া সঁচাকৈয়ে উদ্বেগজনক ।
দৰা ৰুবুল কটকীৰ কইনা নিতুমনি খাটনিয়াৰ ঘৰ দক্ষিণ আঁহতগুৰিৰ শিকলি চাপৰিত । কইনা আনিবলৈ বুলি ওলোৱা দৰা আৰু বৰযাত্ৰীসকলৰ বাবে একমাত্ৰ ভৰসা এখন নাও । অঞ্চলটোত স্থলপথৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হোৱাৰ বাবে ৪ ৰ পৰা ৬ ঘণ্টা পৰ্যন্ত সময় কেৱল নাৱৰেই তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে । নদীৰ মাজত বালিচৰত নাও লাগি ধৰাৰ ভয় আৰু নিশাৰ অন্ধকাৰৰ শংকা বুকুত বান্ধি কইনা আনিবলৈ গৈছে দৰা আৰু বৰযাত্ৰীসকল ।
কইনা আনিবলৈ যোৱা এই বৰযাত্ৰীসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, অঞ্চলটোত যাতায়াত কৰিব পৰা ৰাস্তা প্ৰায় নাই বুলিবলেই হয় । যি আছে সেয়াও ছিগি-ভাগি গৈছে । যাৰ ফলত ৰুবুল কটকীৰ জীৱনৰ এই বিশেষ দিনটোৰ যাত্ৰা এক দীঘলীয়া আৰু কষ্টকৰ অভিজ্ঞতালৈ পৰ্যবসিত হৈছে । জীৱনত কেতিয়াও নাৱৰে ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰা নাই বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে যাত্ৰীসকলে ।
একবিংশ শতিকাতো মাজুলীৰ দক্ষিণ আঁহতগুৰি, শিকলি চাপৰি আদি অঞ্চলৰ ৰাইজে এনেদৰে যাতায়াতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হোৱাটোৱে সঁচাকৈয়ে চিন্তনীয় । কইনা আনিবলৈ গৈ নাৱৰে এনেদৰে দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হোৱা ৰাইজৰ একমাত্ৰ আশা এতিয়া যোৰহাট-মাজুলী দলংখন ।
এগৰাকী বৰযাত্ৰীয়ে কয়, "নামনি মাজুলীৰ পৰা আঁহতগুৰিলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা, সেইটো সদায় ভগ্নপ্ৰায় হৈ আছে । সম্পূৰ্ণ স্থলপথটো নাই । ইফালে দেৰগাঁও হৈ যদি আহিবলগীয়া হয়, দিচৈ চাৰিআলি হৈ সেইফালেও দুটা সূঁতি পাৰ হ'ব লাগে । হাত নাৱৰ ব্যৱস্থা আছে । তেওঁলোকৰ মতে প্ৰায় চাৰিঘণ্টা-পাঁচঘণ্টা লাগিব বুলি কৈছে । নাৱৰে ইমান দীঘলীয়া যাত্ৰা এইটো জীৱনত প্ৰথম ।"
কইনা আনিবলৈ গৈ আনন্দৰ মাজতো যাতায়াতৰ যন্ত্ৰণা আৰু দীঘলীয়া নাও যাত্ৰাই বিয়াৰ যাত্ৰীসকলক যিধৰণে চিন্তিত কৰিছে, সেয়া সমগ্ৰ মাজুলীবাসীৰ এক উমৈহতীয়া সমস্যা । চৰকাৰে এই দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজৰ আহ্বান শুনি অতিশীঘ্ৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰিবনে ?