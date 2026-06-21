মুখ্যমন্ত্রীক শুভেচ্ছা সাধু-সন্যাসীৰ : 'মামা'কলৈ কি ক'লে কিন্নৰ সমাজৰ এগৰাকী সন্যাসিনীয়ে

মুখ্যমন্ত্রীক শুভেচ্ছা সাধু-সন্যাসীৰ : 'মামা'কলৈ কি ক'লে কিন্নৰ সমাজৰ এগৰাকী সন্যাসিনীয়ে
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাৰে বাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ বাবে কামাখ্যাক প্ৰাৰ্থনা জনাব এগৰাকী সন্যাসিনীয়ে ।
Published : June 21, 2026 at 11:56 AM IST
গুৱাহাটী : বাহিৰৰ পৰা অহা সাধু-সন্যাসীৰ মাজতো বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় আৰু সমাদৃত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অম্বুবাচী মহাযোগ উপলক্ষ্যে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ অহা সাধু-সন্যাসীৰ মুখত 'মামা'ৰ নাম । 'মামা' হিচাপে সাধু-সন্যাসীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সম্বোধন কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
শনিবাৰে জুনা আখাৰাৰ নাগা বাবাসকলে কামাখ্যাৰ নামনিৰ পৰা এক বিশাল সমদল উলিয়াই মন্দিৰলৈ পদযাত্রা কৰে । এই পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা কিন্নৰ সমাজৰ এগৰাকী সন্যাসিনীয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "অসমত মামাই বহুত ভাল কাম কৰি আছে । তেওঁ অসমৰ ছবি সলনি কৰি দিলে । সকলো ক্ষেত্রতে উন্নয়ন দেখিছো । মা কামাখ্যাৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাৰে বাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হয় আৰু ইয়াতকৈ উচ্চ পদবী লাভ কৰে ।"
সনাতনতকৈ কোনো ডাঙৰ ধৰ্ম নাই :
তেওঁ লগতে কয়, "আজি আমি সকলো সনাতনী ইয়াত সমবেত হৈছো । পূৰ্বতে অম্বুবাচীৰ সময়ত হোৱা পদযাত্রা স্থবিৰ হৈছিল যদিও এইবাৰ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । সনাতনতকৈ কোনো ডাঙৰ ধৰ্ম নাই । মই ভাবো আমাৰ ত্ৰিৰংগাতকৈ ডাঙৰ আমাৰ সনাতন । ইয়াক কোনেও অৱনমিত কৰিব নোৱাৰে ।"
নীলাচল পাহাৰ অৰ্থনীতিৰ নহয়, আস্থাৰ স্থান:
কামাখ্যা ক'ৰিডৰৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "এইটো ভাল কথা; কিন্তু ঐতিহাসিকতত্ব আৰু পুৰাণতত্ব যাতে এই ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণত নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব । নীলাচল পাহাৰ অৰ্থনীতিৰ নহয়, আস্থাৰ স্থান । এই আস্থাৰ কোনো কাৰণতে হানি হ'ব নালাগে । ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰক; কিন্তু আস্থাৰ ক্ষতি হ'ব নালাগে । মুখ্যমন্ত্রীক মই আহ্বান জনাইছো যে মন্দিৰৰ স্থান এৰি নীলাচল পাহাৰত ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰক ।"
আমি একেলগে থাকিব লাগে :
ধৰ্মীয় বিভেদৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "সৰ্বধৰ্ম আৰু সৰ্বভাৱ এক হয়; কিন্তু কিবা নহয় কিবা কাৰণত ভিতৰত যিবোৰ ত্ৰুটি হৈ আছে তাক দূৰ কৰিব লাগে । আমি সকলো ভাৰতীয় ভাৰতভূমিৰ সন্তান আৰু আমি সকলো একেলগে থাকিব লাগিব । ধৰ্মীয় ভেদভেদ ৰাজনীতি হয় আৰু এইবোৰ ৰাজনীতিত চলিব । মই ভাবো আমি এক হয় আৰু একেলগে থাকিব লাগে ।"
লগতে পঢ়ক:কামাখ্যা মন্দিৰলৈ শ শ নাগা বাবাৰ বিশাল পদযাত্রা, সংগ দিলে বিধায়ক বিজয় গুপ্তাই
ভক্তৰ কষ্ট হ’ব লাঘৱ : অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে বিশেষ ৰে’লসেৱাৰ লগতে সুকীয়া ব্যৱস্থা
অম্বুবাচী মহাযোগৰ বাবে সাজু নীলাচল পাহাৰ: কেতিয়া বন্ধ হ'ব মন্দিৰৰ দুৱাৰ ?