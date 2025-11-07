ETV Bharat / state

গোটেই অসমত যদি একলাখ মানুহ হৈছে মই কোকৰাঝাৰত দুই লাখ মানুহ দেখুৱাই দিম : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

কাৰোৰে সহায় নোলোৱাকৈ বি টি চি নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ল বি পি এফ । নলবাৰীত গ্ৰীণ বাছ সেৱা মুকলি কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মহিলাৰীৰ ।

Green bus service launched in Nalbari by Hagrama Mahilary
গ্ৰীণ বাছ সেৱা উদ্বোধন কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2025 at 8:51 AM IST

নলবাৰী: বি টি চি নিৰ্বাচনত কাৰোৰে সহায় নোলোৱাকৈ জয়ী হোৱাৰ দাবী বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ । কাকো হায়াৰ নকৰাকৈয়ে ২৮ খন আসনত জয়লাভ কৰা বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ মহিলাৰী । ইফালে এন ডি এত চামিল হোৱাৰো দিলে সেউজ সংকেত ।

নলবাৰীত গ্ৰীণ বাছ সেৱা মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । মহিলাৰীয়ে কয়,"গোটেই অসমত আজি যিখিনি উন্নতি প্ৰক্ৰিয়াত আগভাগ লৈ চেষ্টা চলাই আছে বা যিখিনি কাম কৰি আছে আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক । তেখেতৰ চেষ্টাত আজি আমাৰ অসমত বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু হ'ব ।"

হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

বি টি চি নিৰ্বাচন প্ৰসংগত মুখ্য কাৰ্যবাহীগৰাকীয়ে কয়,"বি টি চি নিৰ্বাচত আমি কাৰো সহায় লোৱা নাই । আমি বি পি এফে অকলেই নিৰ্বাচন খেলিছোঁ । আমি ২৮ টা জিকিছোঁ, বি টি চিবাসীক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ ।" ইফালে আনুষ্ঠানিকতা নহ'লেও বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ সৈতে একেলগে নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিতো দিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

উল্লেখ্য যে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নৱতম সংযোজনেৰে নলবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈ এতিয়াৰে পৰা চলিব শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত ই বাছ । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত নলবাৰীবাসীক সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নলবাৰী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত পোনপটীয়া শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত বৈদ্যুতিক বাছ সেৱা শুভাৰাম্ভ কৰা হয় দুখনকৈ বাছেৰে । এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ নলবাৰীত স্থাপন কৰা বৈদ্যুতিক বাহন চাৰ্জিং ষ্টেচন এটা বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰে ।

উদ্বোধনী ভাষণত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মহিলাৰীয়ে এই গ্ৰীণ বাছ সেৱাৰ দ্বাৰা যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ লগতে শূন্য প্ৰদূষণৰ সুবিধাও পোৱা যাব বুলি মন্তব্য কৰে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, পৰিবহন মন্ত্ৰী চৰণ বড়ো, নলবাৰীৰ জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী, নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ গীতুমণি বৈশ্যকে আদি কৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।

জুবিন গাৰ্গ প্ৰসংগত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই ১০ হাজাৰ লোকে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা কাৰ্যক শলাগ লয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । এই সন্দৰ্ভত মহিলাৰীয়ে কয়,"জুবিন গাৰ্গ যিদিনা ঢুকাইছিল । সিদিনা মই ৰাজনৈতিক সভালৈ গৈ আছিলোঁ । ৰাস্তাতেই মই গম পাইছিলোঁ । আজি মই খুব দুঃখিত । ভাল এজন মোৰ বন্ধু জীৱনৰ পৰা গুচি গ'ল । মোৰ কাৰণে হৃদয়ৰ মোক্ষম আঘাত । মই যদিও ৰাস্তাতেই আছিলোঁ । ৰাস্তাতেই মই তেওৰ বাবে ১ মিনিট প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ । জুবিন গাৰ্গ মোৰ ভাল বন্ধু আছিল ।"

জুবিন গাৰ্গৰ নামত মই ভাল স্মৃতি সজাম বুলি মঞ্চত আবেগিক ভাষণ প্ৰদান কৰি বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়,"আজিলৈ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱা নাই । সেয়া সকলোৱে বিচাৰি আছে । চৰকাৰেও খুব চেষ্টা চলাই আছে । তাৰ বাবে চৰকাৰে যিমান চেষ্টা লাগে চলাই আছে । যেনেকৈ নহওক দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে । আজি নলবাৰীত যিটো অনুষ্ঠান হ'ল, অসমৰ সকলোতে হব লাগে । অহা ১৮ নৱেম্বৰত কোকৰাঝাৰত নলবাৰীতকৈও ডাবল মানুহ গোটাম । গোটেই অসমত যদি একলাখ মানুহ হৈছে সিদিনা মই দুই লাখ মানুহ দেখুৱাই দিম ।"

GREEN BUS SERVICE
NALBARI
HAGRAMA ON ZUBEEN GARG
ইটিভি ভাৰত অসম
HAGRAMA MOHILARY

