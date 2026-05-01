দিল্লীত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিও পথাৰৰ মাটিত সোণ উপাদনৰ নীৰৱ প্ৰচেষ্টা গ্ৰীছ দলেৰ

জোনাইৰ মধ্যপুৰৰ নিবাসী গ্ৰীছ দলে নামৰ যুৱকজনে দিল্লীৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছতো কোনোধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি সময় নষ্ট নকৰি খেতিত মনোযোগ দিয়ে ৷

Published : May 1, 2026 at 3:41 PM IST

জোনাই: পৰম্পৰাগত খেতিৰ বিপৰীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে মাকৈ খেতি কৰি অধিক লাভ অৰ্জনেৰে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে উচ্চ শিক্ষিত যুৱক গ্ৰীছ দলেই ।

জোনাইৰ মধ্যপুৰৰ নিবাসী গ্ৰীছ দলে নামৰ যুৱকজনে দিল্লীৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছতো কোনোধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি সময় নষ্ট নকৰি নিজা খুৰাক বিজয় দলেৰ সহযোগত মধ্যপুৰত ৪০ বিঘা, দিখাৰীত ৩০ বিঘা, লেকুত ৪০ বিঘা, আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত ১২ বিঘাকে ধৰি সৰ্বমুঠ প্ৰায় ১২০ বিঘা ভূমিত মাকৈ খেতি কৰি নীৰৱে সূচনা কৰিছে সেউজ বিপ্লৱৰ ৷

ইফালে উক্ত মাকৈ খেতিত দৈনিক কমেও ২০ গৰাকী স্থানীয় লোকক গ্ৰীছ দলেই কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈও সক্ষম হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত গ্ৰীছ দলেৰ খুৰাক বিজয় দলেই কয়, ‘‘তেওঁৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি কোনো মোহ নাছিল ৷ সেয়ে দিল্লীৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিও কৃষিকৰ্মত মনোনিৱেশ কৰে ৷ যোৱাবাৰো কিছু মাকৈ খেতি কৰিছিল যদিও বতৰৰ বাবে লাভ নহ’ল ৷ এইবাৰ প্ৰায় ১২০ বিঘা মাটিত পুনৰ খেতি আৰম্ভ কৰে । মাকৈৰ উপৰি বগৰীৰ খেতিও আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰায় ২০ গৰাকীমান স্থানীয় ব্যক্তিকো এই কৰ্মত নিয়োগ কৰা হৈছে । কেৱল চাকৰিত মনোনিৱেশ নকৰি কৃষিকৰ্মলৈ মন মেলিলে অসমৰ বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰিব অসমৰ যুৱকসকল ৷’’

উল্লেখ্য যে যি সময়ত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে কৰ্মৰ সন্ধানত বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে, এনে সময়তে জোনাইৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক গ্ৰীছ দলেই কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

