কলিয়াবৰলৈ ঘূৰি আহিছে বিলুপ্তপ্ৰায় হাড়গিলা, ওখ গছবোৰ হৈ পৰিছে বাসস্থান

কলিয়াবৰলৈ ঘূৰি আহিছে বিলুপ্তপ্ৰায় হাড়গিলা, ওখ গছবোৰ হৈ পৰিছে বাসস্থান
কলিয়াবৰৰ স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সজাগতা আৰু সংৰক্ষণ আন্দোলনৰ ফলত হাড়গিলা চৰাইৰ বংশবৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে...
Published : November 6, 2026 at 4:42 PM IST
কলিয়াবৰ : এচাম প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু সংগঠনৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাত অসমত বিলুপ্তপ্ৰায় হাড়গিলাৰ বংশবৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে ৷ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পুনৰুদ্ধাৰ আৰু কলং সুঁতি প্ৰকল্পই প্ৰকৃতিপ্ৰেমীলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ৷ উল্লেখ্য যে, অসমত 'অশুভ' বুলি গণ্য কৰা হাড়গিলা চৰাইৰ শেহতীয়া বংশবৃদ্ধিৰ প্ৰধান কাৰণ হ’ল স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সজাগতা আৰু এক অভূতপূৰ্ব সংৰক্ষণ আন্দোলন ।
এই আন্দোলন দেখা পোৱা গৈছে কলিয়াবৰত ৷ বৰ্তমান কলিয়াবৰত বিলুপ্তপ্ৰায় হাড়গিলা বংশবৃদ্ধিয়ে এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ৷ ২০০৭ চনত অসমত ইয়াৰ সংখ্যা মাত্ৰ ৪৫০টা মানলৈ হ্ৰাস পাইছিল, কিন্তু বৰ্তমান এয়া বৃদ্ধি হৈ ১৮০০ৰো অধিক হৈছে । হাড়গিলাৰ এই বংশবৃদ্ধি আৰু সফলতাৰ আঁৰত 'হাড়গিলা আৰ্মী' (Hargila Army) অন্যতম ।
ড° পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ নেতৃত্বত প্ৰায় ২০,০০০ গৰাকী স্থানীয় গ্ৰাম্য মহিলাই একগোট হৈ এই বাহিনী গঠন কৰে। এই মহিলাসকলে হাড়গিলাৰ সুৰক্ষাক নিজৰ কৰ্তব্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে।
পৰিৱেশৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অৱক্ষয়ৰ মাজতো কলিয়াবৰৰ গ্ৰাম্য আৰু অৰ্ধ-নগৰীয়া অঞ্চলসমূহে এই চৰাইবিধৰ বাবে এক নতুন আশ্ৰয়স্থল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। বৰ্তমান কলিয়াবৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ কুঁৱৰীটোল, মাধৱ গাঁও আৰু কলিয়াবৰ তিনিআলিত হাড়গিলা চৰায়ে শিমলু আৰু কদম গছৰ বাহ সজা দেখা গৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ সজাগতাৰ বাবে এই গাঁওসমূহত এতিয়া ইহঁতৰ সুৰক্ষিত হৈ আছে ৷ এই জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাটোৰ কাষৰীয়া ওখ শিমলু আৰু কদম গছবোৰত হাড়গিলা আৰু বৰটোকোলাই ডাঙৰ ডাঙৰ বাহ সাজি থকাটো এক সাধাৰণ দৃশ্য হৈ পৰিছে ।
কলিয়াবৰত হাড়গিলাৰ বংশবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰৰ পশু চিকিৎসক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক ডাঃ সুৰুয প্ৰতীম কাকতিয়ে কয়,"যদিও আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বিশেষকৈ কামৰূপ, নগাঁও মৰিগাঁও এনে অঞ্চলত হাড়গিলা যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা পোৱা যায়। কিন্তু কলিয়াবৰ অঞ্চলত তেনেকৈ পূৰ্বে দেখা পোৱা নাছিল । দুমাহ মানৰ পৰা কলিয়াবৰৰ বহুকেইটা অঞ্চলত ইহঁতে বাহ সজা দেখা পোৱা গৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"কলিয়াবৰত বহু অঞ্চলত হাড়গিলা দেখা পোৱা গৈছে । ইহঁতৰ প্ৰৱজন ঋতু চলি আছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিশেষকৈ কামৰূপ বা নগাঁও, মৰিগাঁও এনে অঞ্চলত হাড়গিলা আগৰ পৰা আছে যদিও আমাৰ কলিয়াবৰ অঞ্চলত তেনেকৈ দেখা পোৱা নগৈছিল। কিন্তু আজি দুমাহ মানৰ পৰা হাড়গিলাই যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ ইয়াতে বাহ সজা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । আগতে বৰটোকোলাহে আছিলে ।"
পৃথিৱীৰ এবিধ বিলুপ্তপ্ৰায় পক্ষীৰ বংশবৃদ্ধি যথেষ্ট আশাপ্ৰদ বুলি পশু চিকিৎসকগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰি কয়,"হাড়গিলা এবিধ বিলুপ্তপ্ৰায় পক্ষী । হয়তো তেওঁলোকৰ যিখিনি খাদ্য সম্ভাৰ, সেইখিনি আমাৰ কলিয়াবৰত যথেষ্ট পৰিমাণে থকাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হৈছে বা বাহ সজিৰ কাৰণে যিখিনি গছৰ দৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাজনকভাৱে আছে ।"
এগৰাকী মহিলাই কয়,"ছেপ্তেম্বৰৰ-অক্টোবৰমানৰ পৰাই আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে গছজোপাতে আশ্ৰয় লয় । তেওঁলোকে বাঁহ সাজে, পোৱালি জন্ম দিয়ে। এনেকুৱা এটা প্ৰজাতিৰ চৰাই আমি দেখিবলৈ পোৱাটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ বিষয় । কাৰণ এইবোৰ চৰাই আজিকালি দেখিবলৈ পোৱাটো নাযায়।আমি এই দৃশ্যটো উপভোগ কৰিবলে পাই বহুত সুখী ।"
স্থানীয় যুৱক দেৱাশিস গোস্বামীয়ে কয়,"কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোল, কলিয়াবৰ তিনিআলি তথা কলংপৰীয়া বিভিন্ন ঠাইসমূহত আমি এক দুষ্প্ৰাপ্য হাড়গিলা আৰু বিভিন্ন বৰটোকোলা বাহ সজা দেখিবলৈ পাইছো । এক আশাৰ বতৰা যে, দুষ্প্ৰাপ্য চৰাইসমূহ আকৌ কলিয়াবৰলৈ ঘূৰি আহিছে। হাড়গিলা চৰাইটো প্ৰায় নোহোৱাই হৈ গৈছিলে বুলি ক'ব পাৰি।"
লগতে পঢ়ক: বান্দৰৰ বন্ধ্যাকৰণেৰে উপদ্ৰৱ নিৰ্মূলৰ প্ৰচেষ্টা, প্ৰথমেই চলিব বান্দৰৰ গণনা