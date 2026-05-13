সৰ্থেবাৰীৰ কঁহাৰ শালত এতিয়া কঁহাৰ শিল্পীৰ হুমুনিয়াহ: মৃত্যুঘণ্টা বাজিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্পত

সৰ্থেবাৰীৰ কঁহাৰ শালত এতিয়া কঁহাৰ শিল্পীৰ হুমুনিয়াহ: মৃত্যুঘণ্টা বাজিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্পত
ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পত বাজিছে মৃত্যুঘণ্টা ৷ অসমৰ বজাৰ ভৰিছে মেচিনাৰী নকল কাঁহৰ সামগ্ৰীৰে ৷ হোৰাহোৰে বাঢ়িছে ভগা কাঁহৰ দাম ৷
Published : May 13, 2026 at 5:55 PM IST
বৰপেটা: বিপৰ্যয়ৰ গৰাহত ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্প । ভঙা কাঁহৰ আকাশলঙ্ঘী মূল্য আৰু যন্ত্ৰ উৎপাদিত নকল কাঁহৰ সামগ্ৰীৰ বাবে এতিয়া অসম গৌৰৱ কুটিৰ শিল্প কাঁহ শিল্পলৈ নামিছে সংকট ।
অবাঞ্চিত এক পৰিৱেশত চিন্তিত হৈ পৰিছে কাঁহ শিল্পৰ লগত জড়িত দুই সহস্ৰাধিক শিল্পী । সম্প্ৰতি প্ৰায়বোৰ কঁহাৰ শালতে বাজিছে মৃত্যুঘণ্টা ।
অসম গৌৰৱ ঐতিহ্যমণ্ডিত সৰ্থেবাৰীৰ হস্তশিল্প কাঁহ শিল্পলৈ নামিছে বিপৰ্যয় । অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাহক বিশ্ববিশ্ৰুত কাঁহ শিল্প এতিয়া চৰম সংকটত ।
এইদৰে জুই-হাতুৰীৰ লগত খেলি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সোণত সুৱগা চৰোৱা কুণ্ডত-কটা কাঁহৰ আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰা এইসকল কঁহাৰ শিল্পীৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে শংকা- বন্ধ হৈ যাব নেকি ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্প । একালত সগৌৰৱে চলি থকা কাঁহ শিল্পলৈ সংকট নমাই আনি এচাম অসাধু মধ্যভোগী ব্যৱসায়ীয়ে যন্ত্ৰ উৎপাদিত কাঁহৰ সামগ্ৰী সৰ্থেবাৰীৰ হস্তশিল্প উৎপাদিত বুলি কৈ বজাৰত বিক্ৰী কৰি থকাত কাঁহ শিল্পলৈ সংকট নমাই আনিছে ।
চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ বাবে এতিয়া বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে পিতলৰ সামগ্ৰী । যাৰ ফলত কাঁহ শিল্পীসকলে অতি পৰিশ্ৰম কৰি নিৰ্মাণ কৰা গুণগত কাঁহৰ সামগ্ৰীৰ বাবে বজাৰত প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে ।
আনহাতে, বিগত দুই-তিনিমাহৰ পুৰ্বে ১৪০০-১৫০০ টকা দৰত বিক্ৰী হোৱা ভগা কাঁহৰ মূল্য এতিয়া হৈছেগৈ প্ৰায় ২ হাজাৰ টকা । যাৰ ফলত এই শিল্পত পৰিছে মাধমাৰ । জিআই টেগৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা অসম গৌৰৱ এই কুটিৰ শিল্পক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যন্ত্ৰ উৎপাদিত নকল কাঁহৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভগা কাঁহৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰ উদাসীন হৈ থকাত মধ্যভোগী ব্যৱসায়ীসকল এতিয়া উৎসাহী হৈ পৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ লগত জড়িত এগৰাকী কঁহাৰে কয়, "আমাৰ এতিয়া ক'বলৈ গ'লে যোৱা লকডাউনৰ পৰা আমাৰ যিখিনি শিল্পী আছে সেই শিল্পীখিনি ষথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । কাৰণ পুৱা ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৭ বজালৈকে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত থাকি উপযুক্ত টকাখিনি নাপায় মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে । ক্ৰমান্বয়ে মূল্য ইমানকৈ বৃদ্ধি হৈছে যে মানুহে উৱাদিহ নোপোৱা হৈছে । গতিকে ইয়াৰ ফলত আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি নতুন চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ কাঁহ শিল্পটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ।"
যদিহে অতি সোনকালেই অসম চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে আৰু ভগা কাঁহৰ মুল্য হ্ৰাস নকৰে তেতিয়া হলে ঐতিহ্যমণ্ডিত কাঁহ শিল্প বন্ধ হৈ পৰিব ।