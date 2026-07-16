ETV Bharat / state

হাফলঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ

হাফলঙত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ । অগনন ভক্তৰ সমাগমেৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ চহৰখনত ।

Grand Rath Yatra festival of Lord Jagannath in Haflong
হাফলঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: পবিত্ৰ ৰথযাত্ৰা উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে হাফলঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰতো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । মন্দিৰ চৌহদ ৰঙীণ আলোকসজ্জা, ফুল, পতাকা আৰু নান্দনিক সজ্জাৰে সুশোভিত কৰা হৈছে ।

ভক্তসকলৰ আগমনত বৃহস্পতিবাৰে সমগ্ৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত এক আধ্যাত্মিক আৰু ভক্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জনোৱা অনুসৰি, ৰথযাত্ৰা উপলক্ষে বিশেষ পূজা-অৰ্চনা, সংকীৰ্তন, ভজন-প্ৰসংগ, মহাপ্ৰসাদ বিতৰণ আৰু ৰথ টানাৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।

ভগৱান জগন্নাথ, বলোভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ বিগ্ৰহ সুন্দৰভাৱে সজাই তুলি ৰথত অধিষ্ঠাপন কৰা হৈছে । পুৱাৰে পৰা শতাধিক ভক্তই মন্দিৰত উপস্থিত হৈ পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে ৰথ টানিবলৈ স্থানীয় বাসিন্দাৰ উপৰিও হাফলং চহৰৰ ওচৰ-পাজৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বহু ভক্ত আহি উপস্থিত হয় ।

হাফলঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰত ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

বিয়লি চাৰি বজাত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ পৰা জগন্নাথ, বলোভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ বিগ্ৰহ লৈ ৰথ সমগ্ৰ চহৰ পৰিক্ৰমা কৰি হাফলং ৰামঠাকুৰ মন্দিৰত জগন্নাথ, বলোভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ বিগ্ৰহ সাত দিনৰ বাবে ৰখা হৈছে । এই সাত দিন ৰাম ঠাকুৰ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ভজন-কীৰ্তন আদিকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ।

ৰথযাত্ৰা উপলক্ষে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । স্থানীয় প্ৰশাসনেও আইন-শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু যাতায়াত সুচল কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, ৰথযাত্ৰা হিন্দুধৰ্মৰ অন্যতম প্ৰধান ধৰ্মীয় উৎসৱ । এই উৎসৱত ভগৱান জগন্নাথ, বলোভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাক সুসজ্জিত ৰথত অধিষ্ঠাপন কৰি ভক্তসকলে ৰথ টানি শুভাশীৰ্বাদ লাভ কৰে । এই উৎসৱ ভক্তি, ঐক্য আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন হিচাপে পৰিগণিত ।

লগতে পঢ়ক: দলঙৰ মাজতেই চাইকেল ৰখাই ভোগদৈ নদীত মৰণ জাঁপ এজনৰ

তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ৫ জনক আটক; উদ্ধাৰ ৪ কিশোৰী

TAGGED:

শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ মহাপ্ৰভু
ৰথযাত্ৰা মহোৎসৱ
হাফলং
ইটিভি ভাৰত অসম
GRAND RATH YATRA FESTIVAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.