ETV Bharat / state

বানপীড়িত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্য়পুথি লৈ উজনিলৈ ৰাওনা ৭ খন ট্ৰাক

বানপীড়িত অঞ্চলৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে চৰকাৰে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণ আৰম্ভ কৰিছে । শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ ।

Govt starts free textbook distribution program for students in flood-affected areas
বানপীড়িত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্য়পুথি বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 30, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : উজনি অসমৰ ৪ খন জিলা শেহতীয়া বানত বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । এই বানত শিক্ষাৰ্থীসকলো ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । বিশেষকৈ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ কিতাপ-বহী সকলো নষ্ট হৈ গৈছে । যাৰ বাবে চৰকাৰে বান প্ৰভাৱিত জিলাসমূহৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি বানপীড়িত জিলালৈ বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে বৃহস্পতিবাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

প্ৰথম অৱস্থাত চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ 'ক' শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মুঠ ১ লাখ ১২ হাজাৰ ৮৪৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি প্ৰেৰণ কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ বোন্দাস্থিত অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডৰ কেন্দ্ৰীয় ভঁৰালগৃহৰ পৰা পাঠ্যপুথি ভৰ্তি ৭ খন ট্ৰাক বানপীড়িত জিলাসমূহলৈ ৰাওনা হয় ।

বানপীড়িত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্য়পুথি বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat)

পাঠ্যপুথি বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰথমতে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বানবিধ্বস্ত এটা অংশৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়া হৈছে । ইতিমধ্যে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি দিয়া হৈছিল যদিও বানৰ বাবে আমি পুনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ । আজি এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰোঁ । ইয়াৰ ভিতৰত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত ৭ খন ট্ৰাকত প্ৰায় ৯ লাখ পাঠ্যপুথি লৈ ৰাওনা হয় । 'ক' শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীক এই কিতাপ বিতৰণ কৰা হ'ব ।"

ইফালে বানত বিধ্বস্ত চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ জিলালৈ অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডৰ উদ্যোগত ১২৬৫ খন বিছনা চাদৰ আৰু আঁঠুৱা প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত চৰাইদেউ জিলাত ৩৫০ খন, যোৰহাট জিলাত ৩৫০ খন আৰু শিৱসাগৰ জিলালৈ ৫৬৫ খন আঁঠুৱা আৰু বিছনা চাদৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ অধ্যক্ষ দেৱানন্দ হাজৰিকা, উপাধ্যক্ষ তুলসী বৰঠাকুৰ, পৰিচালন সঞ্চালক এছ এন চৌধাৰী আদি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক :

বানাক্ৰান্তৰ সাহায্য-পুনৰ্বাসনৰ বাবে অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা বিশেষ পেকেজ বিচাৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

বিনামূলীয়া পাঠ্য়পুথি বিতৰণ
বানাক্ৰান্ত
ৰণোজ পেগু
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.