ঐতিহাসিক সমলৰ দুৰৱস্থা; চৰকাৰী অৱহেলাতে নিঃশেষ হোৱাৰ দিশে ইতিহাসৰ অলিখিত কাহিনী

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাদদেশৰ ধেমাগড়ত আছে বহু ঐতিহাসিক সম্পদ । মাটি খান্দোতে একাংশ সম্পদ উদ্ধাৰ হয় যদিও এতিয়াও মাটিৰ তলতেই আছে ইতিহাসৰ বহু সমল ।

historic material found in Lakhimpur
লখিমপুৰত ঐতিহাসিক সমল উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)
Published : December 7, 2025 at 4:53 PM IST

লখিমপুৰ: লখিমপুৰত নিস্তব্ধ ইতিহাসৰ সন্ধানত । লখিমপুৰত অনাৱিষ্কৃত হৈ আছে ঐতিহাসিক সমল । বুকুত ইতিহাসৰ অকথিত কাহিনী সামৰি পৰি ৰৈছে পৌৰাণিক যুগৰ সমল । লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা নাতিদূৰৈৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বৃহত্তৰ ফুলবাৰী অঞ্চল ।

এই অঞ্চলৰ ভিতৰিপাম ২ নং ধেমাগড় এলেকাটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গাতে লাগি আছে । এখন অখ্যাত ঠাই । কিন্তু সঠিক পদক্ষেপত ঠাইখন বিখ্যাত হৈ উঠিব পাৰে ! কিয়নো এই এলেকাৰ এটা পৰিয়ালৰ চৌহদৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে ঐতিহাসিক যুগৰ বহু সমল । মাটি খান্দোতে উদ্ধাৰ হৈছে পৌৰাণিক সম্পদসমূহ । কিছু উদ্ধাৰ হ'লেও এতিয়াও বহু সম্পদ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে ।

লখিমপুৰত ঐতিহাসিক সমলৰ দুৰৱস্থা (ETV Bharat Assam)

ক'ত, কেনেকৈ উদ্ধাৰ হৈছিল ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ ?

সেয়া ২০১৫ চনৰ কথা । ২ নং ধেমাগড়ৰ নিবাসী দিলীপ উপাধ্যায়ে নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত এটা কুঁৱা খান্দিবলৈ লৈছিল । ৩-৪ ফুট দ কৈ এটা গাঁত খান্দি তাত কুঁৱাৰ ৰিং দি তললৈ বহুৱাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । পিছে ৰিং তললৈ নোযোৱা হ'ল । পুনৰ তেওঁলোকে গাঁতটো খান্দিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও কেতবোৰ প্ৰকাণ্ড আচহুৱা শিলৰ সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

historic material found in Lakhimpur
দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি খোদিত প্ৰকাণ্ড শিলাখণ্ড উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

শিলত কটা কেইবাখনো মুখ থকা মূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আকৃতিৰ ভালেমান প্ৰস্তৰ খণ্ড তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰে । আন বহুখিনি তেতিয়াও গাঁতটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ থাকি গ'ল । কথাটো সকলোতে বিয়পি পৰাত পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ লোক আহিল । তেওঁলোকে উদ্ধাৰ হোৱা ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ লৈ যোৱাৰ বিপৰীতে সেই স্থানতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে । দিলীপ উপাধ্যায়ৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব দিয়ে । সেয়া কিন্তু কোনো বিজ্ঞানসন্মত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা নাছিল ।

historic material found in Lakhimpur
দিলীপ উপাধ্যায়ৰ পৰিয়ালে এটা স্থানত ৰাখিছে উদ্ধাৰ হোৱা সমলখিনি (ETV Bharat Assam)

দিলীপ উপাধ্যায়ৰ পৰিয়ালে এটা মন্দিৰৰ দৰে উদ্ধাৰ হোৱা মূৰ্তি তথা অন্য প্ৰস্তৰ সামগ্ৰীসমূহক পূজা-সেৱা কৰিবলৈ ল'লে । তেতিয়াৰে পৰা পূজাৰ উপলক্ষ হৈ আছে এই সম্পদসমূহ । পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ লোক মাজে সময়ে আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি যায় সম্পদসমূহ ।

historic material found in Lakhimpur
লখিমপুৰত কুঁৱা খান্দোতে উদ্ধাৰ হৈছিল ঐতিহাসিক সমল (ETV Bharat Assam)

কি কি উদ্ধাৰ হৈছিল ?

প্ৰায় ৪ ফুট দৈর্ঘৰ আৰু ২ ফুট বহল ক'লা বৰণৰ এটা শিলাখণ্ড উদ্ধাৰ হৈছিল । য'ত বিভিন্ন নক্সাৰ মাজে মাজে বক্ষৰ পৰা মূৰলৈকে অলংকাৰ খোদিত ৩ গৰাকী নাৰীৰ মূৰ্তি আছে । সম্ভৱতঃ সেয়া কোনো দেৱ-দেৱীৰ কাল্পনিক মূৰ্তি খোদিত কৰা হৈছিল । তাৰোপৰি বিভিন্ন আকৃতিৰ ভালেখিনি শিলাখণ্ডও আছে । উদ্ধাৰ হয় শালগ্ৰামো । কোনো কাৰুকাৰ্য খচিত নোহোৱা অথচ ব্যতিক্রমী বিভিন্ন আকৃতিৰ আন ভালেখিনি শিলাখণ্ডও উদ্ধাৰ হয় । এই সকলোখিনিক এতিয়া এটা অস্থায়ী ঘৰত মুকলিকৈ পূজা কৰি থকা হৈছে ।

historic material found in Lakhimpur
পৌৰাণিক শিল আৰু ঐতিহাসিক সমল সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰে (ETV Bharat Assam)

কি বাকী থাকিল গাঁতটোত ?

প্ৰায় ৪ ফুট মান দ, ১০ ফুট মান বহল গাঁতটো উন্মুক্ত হৈয়ে আছে । সম্প্ৰতি বনেৰে ঢাক খাই আছে গাঁতটো । পিছে গাঁতটোত বনৰ ওপৰত আধা পোত যোৱা অৱস্থাত ওলাই আছে বিভিন্ন আকৃতিৰ শিলাখণ্ড । গাঁতটোৰ তলত বহু পৌৰাণিক সম্পদ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

historic material found in Lakhimpur
কুঁৱা খান্দোতে উদ্ধাৰ হৈছিল বিভিন্ন আকৃতিৰ শিলাখণ্ড (ETV Bharat Assam)

দিলীপ উপাধ্যায়ৰ পত্নী সীমা উপাধ্যায়ে জনোৱা মতে দুবছৰ মানৰ আগলৈকে গাঁতটোত ওপৰতে ওলাই আছিল বিভিন্ন আকৃতিৰ শিলাখণ্ড । কিন্তু লাহে লাহে এইবোৰ পুনৰ পোত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । আগতে গাঁতটোত ৰথ, ঘোঁৰা আদি খোদিত থকা শিলাখণ্ডও ওলাই আছিল যদিও এতিয়া পুনৰ পোত গৈছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

historic material found in Lakhimpur
২০১৫ চনতে উদ্ধাৰ হৈছিল বহু সমল (ETV Bharat Assam)

কি কয় সীমা উপাধ্যায়ে ?

পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী দিলীপ উপাধ্যায়ৰ পত্নী সীমা উপাধ্যায়ে কয়, "২০১৫ চনত আমি সেই ঠাইত এটা কুঁৱা খান্দিবলৈ লৈছিলোঁ । অলপ খন্দাৰ পাছতে খান্দিব নোৱাৰা হয় আৰু এই শিলৰ সামগ্ৰীসমূহ দেখা পাই কিছু উদ্ধাৰ কৰো । পাছত পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ লোক আহি তেওঁলোকে আমাক চোৱাচিতা কৰিবলৈ দায়িত্ব দি যায় । তেতিয়াৰ পৰা মাজে সময়ে পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ লোক আহি এই সম্পদসমূহ চাই যায় । কিন্তু ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ নামত যোৱা ১০ বছৰে আমাক একো দিয়া নাই । আগতে এবাৰ ৫ হাজাৰ টকা আমাক দিছিল । তাৰপিছত আৰু একো দিয়া নাই । ইফালে আধা খান্দি থোৱা গাঁতটো তেওঁলোকে পুনৰ খন্দা নাই । গাতটোত এতিয়াও এনেকুৱা বহু সামগ্ৰী পোত গৈ আছে । সেইখিনি তেওঁলোকে খান্দিম বুলি কৈহে থাকে । আজিলৈকে খন্দা নাই ।"

historic material found in Lakhimpur
ধেমাগড়ত এটা পৰিয়ালে চোৱাচিতা কৰি আছে উদ্ধাৰ হোৱা সমল (ETV Bharat Assam)

উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰী সম্পৰ্কে ধাৰণা

ইতিমধ্যে ১০ বছৰৰ পূৰ্বে উদ্ধাৰ হোৱা এই পৌৰাণিক সম্পদসমূহ আপাতদৃষ্টিত আহোম ৰাজত্ব কালৰো পূৰ্বৰ বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি । কিয়নো আহোম ৰাজত্বকালৰ উদ্ধাৰ হোৱা এনে সামগ্ৰীসমূহ সাধাৰণতে কঠিন শিলত কটা পৰিলক্ষিত হয় । কিন্তু ধেমাগড়ৰত উদ্ধাৰ হোৱা সম্পদসমূহ কোমল নাইবা চূণশিল জাতীয় শিলত কটা । হয়তো নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰৰ হ'ব পাৰে এই সামগ্ৰীসমূহ ।

historic material found in Lakhimpur
পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে নিঃশেষ হোৱাৰ পথত বহু সমল (ETV Bharat Assam)

উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহে সেই এলেকাত এটা বিশাল মন্দিৰ পোত গৈ থকাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু সেয়া শিৱ মন্দিৰ নে কালী মন্দিৰ সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই । কিয়নো উদ্ধাৰ হোৱা মূৰ্তিসমূহে তেনে ইংগিত প্ৰকাশ কৰা নাই । আন কোনো দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তিও থাকিব পাৰে ৷

পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ অৱহেলা

আচৰিত কথাটো হ'ল যে ইয়াক অৱহেলাৰ দৃষ্টিৰে কিয় চাইছে পুৰাতত্ত্ব বিভাগে ? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰৰ পাদদেশত আৱিস্কৃত এই পৌৰাণিক সম্পদসমূহৰ আজিও সঠিক অধ্যয়ন বা গৱেষণা কৰাৰ কথা শুনিবলৈ পোৱা নাই । তেনেদৰে বাকী থকা সম্পদসমূহো উদ্ধাৰ নকৰি তেনেদৰে গাঁতত পেলাই ৰখা হৈছে । যাৰ বাবে ইতিহাসৰ অনেক নজনা অধ্যায় পোহৰলৈ অহা নাই ।

historic material found in Lakhimpur
আজিও বহু সমল মাটিত পোত গৈছে (ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ খৰতকীয়া একো পদক্ষেপ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । যাৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰৰ পাদদেশত বুকুত ইতিহাসৰ অনেক অলিখিত কাহিনী বুকুত সামৰি পৰি ৰৈছে এই পৌৰাণিক সম্পদসমূহ ।

