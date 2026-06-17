ETV Bharat / state

অম্বুবাচী মহাযোগ, ৮ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু চৰকাৰ, প্ৰশাসন তথা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ

২২ জুনৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা । কিদৰে ভক্তক আদৰিব, তাকে লৈ সংবাদমেল মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ ।

Govt, administration and temple authorities are all set to welcome all devotees for Ambubachi Mela
৮ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু চৰকাৰ, প্ৰশাসন তথা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 11:05 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অম্বুবাচী মহাযোগৰ প্ৰাকক্ষণত উখল-মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু । ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থী, সাধু-সন্তৰ পদধূলিৰে আলোড়িত হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰস্থিত বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদ । এইবাৰ অম্বুবাচী মহাযোগত ৮ লাখতকৈ অধিক ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ, প্ৰশাসন, মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ ।

দেশী-বিদেশী লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাই অহা ২২ জুনৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব । দেশৰ ৫১ খন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম মা কামাখ্যা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মেলা সূচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰ, প্ৰশাসনে সকলো তৎপৰ হৈ পৰিছে ।

৮ লাখ ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু চৰকাৰ, প্ৰশাসন তথা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ (ETV Bharat Assam)

অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বুধবাৰে কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰশান্তি ল'জত আয়োজিত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অম্বুবাচী মহাযোগৰ প্ৰস্তুতি আৰু ভক্তসকলৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সদৰী কৰে ।

সংবাদমেলখনত তেওঁ কয়,"অম্বুবাচী মেলালৈ আহিবলগীয়া ভক্তসকলৰ বাবে কামাখ্যা ৰে'লৱে ষ্টেচন, পাণ্ডু বন্দৰ আৰু পাণ্ডুৰ নাহৰবাৰীত তিনিটা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে । নাহৰবাৰীৰ শিবিৰ আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে । এই শিবিৰসমূহত হেজাৰ হেজাৰ ভক্তৰ বাবে থকা-খোৱাৰ সু-ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"তদুপৰি কামাখ্যালৈ উঠি অহা পথৰ ১০০ মিটাৰ দূৰে দূৰে শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে । পথত খোৱাপানী পৰ্যাপ্তভাৱে ভক্তসকলৰ বাবে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এই দিশ কেইটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"অম্বুবাচী মেলাত ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ বাবে পথ নিৰ্দেশনাৰ সংকেতৰ ব্যৱস্থা, ৰাজহুৱা ঘোষণা আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদ আৰু কাষৰীয়া এলেকাত পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে অৰ্হনিশে কাম কৰি আছে । সকলো শিবিৰত জৰুৰীকালীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা ৰখাৰ লগতে পেৰা মেডিকেল কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । তদুপৰি ষ্ট্ৰেছাৰ আৰু হুইল চেয়াৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।" মন্ত্ৰী নেওগে লগতে উল্লেখ কৰে যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু দিব্যাংগ লোকসকলৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।‌

Govt, administration and temple authorities are all set to welcome all devotees for Ambubachi Mela
অম্বুবাচীৰ পূৰ্বে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

মন্দিৰলৈ উঠা-নমা প্ৰক্ৰিয়া শৃংখলাবদ্ধভাৱে হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়া বুলিও মন্ত্ৰী নেওগে সংবাদমেলত সদৰী কৰে । লগতে মেলাৰ সময়ত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহে যোগান ধৰা খাদ্য-সামগ্ৰীসমূহৰ গুণগত মান বিচাৰ কৰাৰ বাবে খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।‌

মন্ত্ৰী নেওগে কয়,"অম্বুবাচী মেলাত জিলা প্ৰশাসন, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, আৰক্ষী, পৰ্যটন, স্বাস্থ্য বিভাগ আদিৰ হেল্প ডেস্ক থাকিব । মেলাৰ সময়ত কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে ভক্তসকলে বা আন যিকোনো লোকে এই হেল্প ডেস্কৰ সহায় ল'ব পাৰিব ।"

পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত দুটা বছৰৰ অম্বুবাচী মহাযোগৰ ভক্তৰ তথ্য দাঙি ধৰি কয়,"২০২৪ চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা অম্বুবাচী মেলালৈ ৭ লাখ ৪৩ হেজাৰ ৪৬ জন ভক্তৰ আগমন ঘটিছিল । একেদৰে সেই বছৰ বিদেশৰ পৰা ২০ জন ভক্ত অম্বুবাচী মেলালৈ আহে । অনুৰূপ ধৰণে ২০২৫ চনত ৭ লাখ ৭১ হেজাৰ ৯৭৮ জন ঘৰুৱা ভক্ত আৰু ৪৩ জন বিদেশী ভক্ত অম্বুবাচী মেলালৈ আহে ।"

এইবাৰ কমেও ৮ লক্ষাধিক ভক্তৰ অম্বুবাচী মেলালৈ আহিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰি মন্ত্ৰী নেওগে কয়,"যোৱা ৫ বছৰত অসমলৈ যথেষ্টখিনি পৰ্যটক আহিছে । যোৱাবছৰ ৮৫ লাখ ঘৰুৱা পৰ্যটক অসমলৈ অহাৰ বিপৰীতে বিদেশী পৰ্যটক প্ৰায় ৮২ হেজাৰ আহিছে ।"‌

অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পিছত কামাখ্যা মন্দিৰলৈ ভক্তৰ প্ৰৱেশ বন্ধ

ইফালে, সংবাদমেলত অসম চৰকাৰৰ গৃহ, ৰাজনৈতিক বিভাগৰ তথা পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব দিগন্ত বৰাই অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত জনতাৰ ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে প্ৰশাসনে মেলাৰ বাবে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সদৰী কৰে । সেই অনুসৰি মেলাৰ সময়ত পুৱা ৫ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৬ বজালৈহে ভক্ত বা সাধাৰণ লোক কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাব পাৰিব । সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পিছত কোনো লোক কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিব ।

তদুপৰি মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিলে, বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰক্ষী, প্ৰশাসনে যথাবিহিত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । আয়ুক্ত সচিব বৰাই অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত চেণ্ডেল, জোতা পৰিধান কৰি কোনো ভক্তকে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনায় ।

Govt, administration and temple authorities are all set to welcome all devotees for Ambubachi Mela
৮ লাখ ভক্তৰ সমাগমৰ সম্ভাৱনা (ETV Bharat Assam)

আয়ুক্ত সচিব বৰাই কয়,"মন্দিৰ চৌহদত কোনো জোতা, চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা নাই । গতিকে মেলাৰ বাবে অহা ভক্তসকলৰ বাবে প্ৰশাসন আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে নামনিতে জোতা, চেণ্ডেল আদি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।"

অম্বুবাচী মহাযোগত সময়ত যান‌-বাহন নিৰ্দেশনা

ইপিনে যান-বাহন শাখাৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত জয়ন্ত সাৰথি বৰাই সংবাদ মেলত কয়,"অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত নাৰ্ছাৰী পইন্টৰ পৰা মন্দিৰলৈকে কোনো যান-বাহনৰ চলাচল কৰিব নোৱাৰিব । এম্বুলেন্স, পানীৰ গাড়ী, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ বাহনকে ধৰি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলাচল কৰিব পাৰিব । আনহাতে পাণ্ডু প'ৰ্টৰ পৰা নাহৰবাৰীৰ পথৰে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰা ফেৰী গাড়ী চলাচল কৰিব পাৰিব ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"অম্বুবাচী মেলাৰ বিভিন্ন দায়িত্বত নিয়োজিত বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সোণাৰাম হাইস্কুলৰ খেলপথাৰৰ‌ পৰা ফেৰী গাড়ীৰ ব্যৱস্থা থাকিব । যান-বাহন ৰখাৰ বাবে প্ৰশাসনে কেবাটাও স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । আনহাতে মাছখোৱাৰ পৰা আদাবাৰী পৰ্যন্ত পথৰ দুয়ো কাষে নʼ পাৰ্কিং জʼন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব ।"

Govt, administration and temple authorities are all set to welcome all devotees for Ambubachi Mela
২২ জুনৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা (ETV Bharat Assam)

অহা ২২ জুনৰ পৰা মহা অম্বুবাচী যোগ আৰম্ভ হ'ব

এই সন্দৰ্ভত কামাখ্যা বৰ দেউৰী সমাজৰ বৰ দলৈ কবীন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই কয়,"২২ জুনৰ নিশা ৯ বাজি ৮ মিনিট ২২ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী মহাযোগৰ প্ৰবৃত্তি ঘটিব । তাৰ পাছতে পূৰ্বৰ পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি পৰৱৰ্তী তিনিদিন অর্থাৎ ২৩ জুনৰ পৰা ২৫ জুনলৈ মন্দিৰৰ মূল দ্বাৰ বন্ধ ৰখা হ'ব । অহা ২৬ জুনৰ পুৱা কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰম্পৰা অনুসৰি নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-অৰ্চনাৰ পাছতে ভক্তৰ দৰ্শনৰ বাবে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব ।"

শৰ্মাই কয়,"অৱশ্যে বিগত কেইবছৰৰ দৰে এইবাৰো কামাখ্যা দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে ২৬ জুনৰ পৰা ২৮ জুনলৈ মন্দিৰত ভিভিআইপি দর্শনৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰিছে । অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ পাছতে লাখ লাখ ভক্ত-দর্শনার্থীয়ে দেৱীৰ আশিস গ্ৰহণৰ বাবে ইচ্ছা প্রকাশ কৰে । সেইবাবেই সেই তিনিদিনটো সকলো ধৰণৰ ভিভিআইপি দর্শনৰ ব্যৱস্থা বাতিল কৰা হৈছে ।"

তেওঁ জনাই,"নীলাচল পাহাৰৰ স্থানীয় লোকক লৈ দেৱালয় কর্তৃপক্ষই অম্বুবাচী মহাযোগ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনাৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰিছে । সমিতিখনে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । দেৱালয়লৈ যোৱা পথৰ বিভিন্ন স্থানত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা, ভক্তৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন আদি পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: অসম চৰকাৰৰ তিনিটাকৈ অসামৰিক বঁটাপ্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা

কংগ্ৰেছৰ দিনৰ বন্ধ সংস্কৃতিৰ বিপৰীতে বৰ্তমান অসম প্ৰগতিৰ পথত: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

TAGGED:

অম্বুবাচী মহাযোগ
অম্বুবাচী মেলা
কামাখ্যা মন্দিৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
MAHA AMBUBACHI MELA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.