আপোনজনৰ পৰা আঁতৰত থকাসকলৰ কাষত ৰাজ্যপাল: সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত দীপাৱলীৰ আনন্দ
জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ হাতত ধৰি তেওঁলোকৰ কুশল বাৰ্তা ল'লে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ।
Published : November 8, 2026 at 8:24 PM IST
সোণাপুৰ : উৎসৱৰ বতৰত ঘৰৰ আপোন মানুহখিনিৰ পৰা আঁতৰত থকা অৱহেলিত অথবা একাকিত্বত ভোগা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো অনুভৱ আৰু মমতাৰে ভৰপূৰ এক বিশেষ দিন আছিল । দীপাৱলীৰ পবিত্ৰ দিনটোত মহানগৰীৰ সোণাপুৰ চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আৱাসীসকলৰ সৈতে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কিছু সময় অতিবাহিত কৰাৰ লগতে মতবিনিময় কৰে ।
সম্প্ৰতি ১৬ জন পুৰুষ আৰু ৪৩ গৰাকী মহিলাকে ধৰি মুঠ ৫৯ গৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকে আশ্ৰয় লৈ থকা এই বৃদ্ধাশ্ৰমখনত ৰাজ্যপালগৰাকীৰ পদাৰ্পণে সমগ্ৰ পৰিবেশটো আনন্দ আৰু আৱেগেৰে উজলাই তোলে ।
অনুষ্ঠানটোত বৃদ্ধাশ্ৰমৰে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ আৱাসীয়ে বজোৱা বাঁহীৰ সুমধুৰ সুৰে ৰাজ্যপালগৰাকীকো আপ্লুত কৰে । ইয়াৰ পিছতেই ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণ আগবঢ়াই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক উৎসৱৰ ওলগ জনোৱাৰ লগতে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে । ৰাজ্যপালে প্ৰতিগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ কাষলৈ গৈ তেওঁলোকৰ হাতত ধৰি কুশল-বাৰ্তা লয় আৰু দীপান্বিতা উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
নিজৰ ঘৰখনৰ দৰেই মৰম-অনুভৱ
বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কয়, "আজি এই সোণাপুৰৰ বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ আহি মোৰ পিতৃ-মাতৃতুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু মাতৃসকলক লগ পোৱাৰ যি সৌভাগ্য হ’ল, সেয়া মোৰ বাবে অতি অৰ্থপূৰ্ণ । আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে শিকায় সমগ্ৰ বিশ্বই এটা পৰিয়াল । মোৰ মনটো অনাবিল আনন্দেৰে ভৰি পৰিছে যে আমাৰ এই জ্যেষ্ঠসকল অতীতত য’তেই নাথাকক কিয় বা যেনেকৈয়ে জীৱন অতিবাহিত নকৰক কিয়,আজি এই স্থানত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰখনৰ দৰেই মৰম আৰু অনুভৱ পাইছে । সকলোৰে মুখত হাঁহি, সকলোৱে সুন্দৰভাৱে গীত-ভজন গাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ।"
অকৃত্ৰিম শ্ৰদ্ধা আৰু আদৰৰ ভাৱ প্ৰতিফলিত
ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই কয়, "মোৰ চৰকাৰে এই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে এক শ্ৰেষ্ঠ আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন জীৱন নিৰ্বাহৰ থলী গঢ়ি তুলিছে । মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো, কাৰণ তেওঁৰ নেতৃত্বত আজি ৰাজ্যখনত যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োবৃদ্ধসকললৈকে সকলোৰে প্ৰতি এক অকৃত্রিম শ্ৰদ্ধা আৰু আদৰৰ ভাৱ দেখা গৈছে । এই আৱাসীসকলে মোৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ ইয়াত কোনো অভাৱ নাই, সকলো সুবিধা সুন্দৰভাৱে লাভ কৰিছে । এয়া দেখি মোৰ বুকু আনন্দৰে ভৰি পৰিল ।"
বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সেৱাই আমাৰ পৰম ধৰ্ম
ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই পুনৰ কয়, "আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব হ’ল নিজৰ পিতৃ-মাতৃক যথাযোগ্য সম্মান প্ৰদান কৰা । মোৰ ইয়ালৈ অহাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যই আছিল এইটোৱেই যে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী বৃদ্ধ আমাৰ পিতৃ-মাতৃ সদৃশ আৰু তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ জীৱনটো অভিজ্ঞতাৰে পৰিপূৰ্ণ । ৰামায়ণৰ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতিটো আজ্ঞাক শিৰোগত কৰিছিল বাবেই ইতিহাসত শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হিচাপে অমৰ হৈ ৰ’ল । এই সকলো কথাই আমাক শিকায় যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সেৱাই আমাৰ পৰম ধৰ্ম ।"
মহাপুৰুষ দুজনাৰ আদৰ্শক স্মৰণ
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱেৰ প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই কয়, "অসমৰ এই পৱিত্ৰ ভূমিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱে আমাক শ্ৰেষ্ঠ জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ পথ দেখুৱাই গৈছে । শ্ৰেষ্ঠ জীৱনৰ প্ৰকৃত অৰ্থই হৈছে নিজৰ সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু বৃদ্ধসকলক আদৰ-সেৱা কৰা । এই চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰম পৰিসৰত সেই মহৎ আদৰ্শসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰা হৈছে ।" এই কাৰ্যসূচীত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ড৹ তপন দাসো উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক:শুভ দীপান্বিতা : পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে দেশ তথা ৰাজ্যবাসীলৈ নেতাৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা
শতবৰ্ষৰ গৌৰৱেৰে উজলিছে শিলপুখুৰীৰ শ্ৰীশ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্মশান কালী মন্দিৰ