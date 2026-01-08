এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যপালৰ মৰিগাঁও ভ্ৰমণ, বুজ ল’লে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ

ETV Bharat / state

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ৰাজ্যপাল (ETV Bharat Assam)
মৰিগাঁও: ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বৃহস্পতিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও জিলা ভ্ৰমণ কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ঝাৰগাঁৱত থকা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত ভাগ লয় ।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ চৌহদত অতি সুন্দৰ পৰিৱেশত নিৰ্মাণ কৰা অমৃত সৰোবৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । কেন্দ্ৰ চৌহদতে বিভিন্ন বিভাগৰ বিপণিৰে এখন প্ৰদৰ্শনীৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় । প্ৰদৰ্শনীত কৃষকসকলে স্থানীয়ভাৱে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰী, জৈৱিক খেতিৰ ফচল, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ অধীনত শিপিনীয়ে উৎপাদন কৰা বস্ত্ৰ তথা আন আন সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য বিভাগৰ কাম-কাজসমূহ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় ।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যপাল আচাৰ্যৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ বিভিন্ন বিভাগৰ অধীনত চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে ‘‘গাঁৱত ৰাজ্যপাল’’ শীৰ্ষক এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ তেওঁ কয় যে ৰাজভৱনক এতিয়া লোকভৱন হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে ভালেমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । এই আঁচনিসমূহৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ তেওঁ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় । তেওঁ আয়ুষ্মান ভাৰত, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি, জল জীৱন অভিযান আদি আঁচনিৰ দ্বাৰা ৰাইজ উপকৃত হৈছেনে নাই এই সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ সফল ৰূপায়ণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ৰাজ্য়পালে প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকক সন্তানক ভালকৈ পঢ়ুওৱাৰ বাবে দৃঢ় সংকল্প ল’বলৈ আহ্বান জনায় । নিজৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি চকু নিদিয়া অথবা ল'ৰা-ছোৱালীৰ হাতত ম’বাইল ফোন, মটৰ চাইকেল দি খবৰ নৰখাটো অভিভাৱকৰ দায়িত্ব নহয় বুলি দৃঢ়তাৰে কয় । তেওঁ কয়, ‘‘সন্তানক প্ৰাকৃতিক জীৱন জীয়াবলৈ শিকোৱা উচিত ।’’ এই অনুষ্ঠানতে তেওঁ নিক্ষয় মিত্ৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত যক্ষ্মা ৰোগীলৈ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ টোপোলা আগবঢ়ায় ।

দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও জিলা ভ্ৰমণ কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সভাকক্ষত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । পৰ্যালোচনা সভাতে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ ইত্যাদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ৰাজ্যপালগৰাকীক সৌহাদ্যমূলকভাবে সাক্ষাৎ কৰে । জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীক মৰিগাঁও জিলা সন্দৰ্ভত এটা সামগ্ৰিক আভাষ দিয়াৰ লগতে প্ৰতিটো বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়াসকলে নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে । তেওঁ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, জল জীৱন অভিযান, যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত অভিযান, নিচামুক্তি অভিযান, আয়ুস্মান ভাৰত আদিৰ বিতং বুজ লয় । তেওঁ প্ৰতিগৰাকী বিষয়াক স্বচ্ছতাক নিজৰ এটা স্বভাৱ কৰি ল'বলৈ আহ্বান জনায় । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে অমৃত সৰোবৰৰ পাৰত যোগাভ্যাস কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনিবলৈয়ো কয় । লগতে প্ৰতিগৰাকী বিষয়াক আন দহজনৰ বাবে প্ৰেৰণা হ'বলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে জাগীৰোডৰ নিজৰাপাৰত মাছ উৎপাদন কেন্দ্ৰ এটা পৰিদৰ্শন কৰে । তাৰ পাছতেই তেওঁ কুমৈ আঞ্চলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।

বুজ ল’লে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই ঝাৰগাঁৱৰ হস্ততাঁত কেন্দ্ৰ এনাজৰী পৰিদৰ্শন কৰি শিপিনীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । তেওঁ টাটা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পও পৰিদৰ্শন কৰে । লগতে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অশীতিপৰ অন্ধৰুৰাম দাসৰ বাসগৃহলৈ গৈ তেওঁক সম্ভাষণ জনায় ।

আজিৰ এই অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ সোণোৱাল, জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত অৰ্পা বাগলাৰী, জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অনন্ত কুমাৰ গগৈ, অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত ৰাকেশ ডেকা আৰু অনুসূয়া শৰ্মা, সম-জিলা আয়ুক্তদ্বয় হৃদয় কুমাৰ দাস আৰু শিল্পীকা কলিতা আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া, বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া আৰু কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰটোৰ মুৰব্বী বিষয়া জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ৰিজুস্মিতা ডেকা উপস্থিত আছিল ।

