ৰাজ্যপালেও হ্ৰাস কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীৰ সংখ্যা
লোকভৱনৰ ভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ থকা বাহন হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যৰ ৷
Published : May 13, 2026 at 8:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কনভয়ৰ বাহন হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷ ঠিক একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যয়ো ৷
সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ৰ যোগেদি ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই কয়,"সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে, লোকভৱনৰ ভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ থকা বাহনৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হ'ব ৷"
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आह्वान को शिरोधार्य करते हुए हमने लोक भवन के आधिकारिक वाहन समूह में 70 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है। इंधन की बचत, संसाधनों के विवकेपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह हमारा एक छोटा प्रयास है।— लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (Lakshman Prasad Acharya) (@Laxmanacharya54) May 13, 2026
आइए, हम सभी माननीय…
তেওঁ লগতে কয়,"৭০ শতাংশ বাহন হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ যাতে এই সৰু পদক্ষেপৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ তেল আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব পাৰো ৷ তাৰ বাবে বাহন হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সকলোৱে সমৰ্থন জনাই পুনৰ নবীকৰণযোগ্য বাহন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে ৷"
In the first #AssamCabinet meeting of NDA 3.0 Govt, we approved a host of important decisions— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 13, 2026
✅A comprehensive 6 month Austerity plan of the Govt
✅UCC to be tabled in Assam Assembly
✅Constitution of Task Force for 2 lakh Govt jobs
✅A museum for Bhupen Hazarika in Guwahati pic.twitter.com/wgjFig9uLB
ইফালে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগন্তুক ছমাহলৈ অসম চৰকাৰে কোনো নতুন গাড়ী-মটৰ ক্ৰয় নকৰে । নতুন মন্ত্রীসকলকো অহা ছমাহলৈ নতুন গাড়ী দিয়া নহ'ব । পুৰণি বাহনেৰে কাম চলাব লাগিব ৷
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ অহা ছমাহ কোনো চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী বা ব্যক্তিগতভাৱেও বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব । নিজৰ খৰচতো যাব নোৱাৰিব । অৱশ্যে চিকিৎসাজনিত কাৰণ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব । চৰকাৰী বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগতীয়া অনুমোদন লাগিব ।"
