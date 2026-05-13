ETV Bharat / state

ৰাজ্যপালেও হ্ৰাস কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ীৰ সংখ্যা

লোকভৱনৰ ভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ থকা বাহন হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যৰ ৷

GOVERNOR LAKSHMAN PRASAD ACHARYA
ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যৰ ডাঙৰ ঘোষণা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কনভয়ৰ বাহন হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৷ ঠিক একেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্যয়ো ৷

সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ৰ যোগেদি ৰাজ্যপাল আচাৰ্যই কয়,"সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে, লোকভৱনৰ ভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ থকা বাহনৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা হ'ব ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"৭০ শতাংশ বাহন হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ যাতে এই সৰু পদক্ষেপৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ তেল আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব পাৰো ৷ তাৰ বাবে বাহন হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সকলোৱে সমৰ্থন জনাই পুনৰ নবীকৰণযোগ্য বাহন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে ৷"

ইফালে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছিল, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আগন্তুক ছমাহলৈ অসম চৰকাৰে কোনো নতুন গাড়ী-মটৰ ক্ৰয় নকৰে । নতুন মন্ত্রীসকলকো অহা ছমাহলৈ নতুন গাড়ী দিয়া নহ'ব । পুৰণি বাহনেৰে কাম চলাব লাগিব ৷

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ অহা ছমাহ কোনো চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী বা ব্যক্তিগতভাৱেও বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব । নিজৰ খৰচতো যাব নোৱাৰিব । অৱশ্যে চিকিৎসাজনিত কাৰণ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব । চৰকাৰী বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগতীয়া অনুমোদন লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক:ছমাহলৈ চৰকাৰে নিকিনে নতুন গাড়ী-মোবাইল, নাপাতে ৰাজহুৱা সভা, লিভ-ইন ৰিলেশ্ব'নক লৈ কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ

TAGGED:

ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ETV BHARAT ASSAM
GOVERNOR LAKSHMAN PRASAD ACHARYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.