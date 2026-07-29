ETV Bharat / state

ধান ক্রয় কেন্দ্রসমূহত দালালি কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ হ’ব চৰকাৰ : সদনত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ঘোষণা

ধান ক্রয় কেন্দ্রত দালালি কৰা বুলি অভিযোগ লাভ কৰিলেই তেনে লোকক তাৎক্ষণিকভাৱে গ্রেপ্তাৰ কৰা হ'ব । সদনত কৃষিমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৷

ASSAM ASSEMBLY SESSION
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 11:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: কিছু বিতৰ্ক থাকিলেও ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰি চৰকাৰে কৃষকসকলক সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশ দালালৰ বাবে এতিয়াও প্রকৃত কৃষকে ধান বিক্ৰীৰ বাবদ চৰকাৰী ধান ক্রয় কেন্দ্ৰসমূহত উচিত লাভ নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ধান ক্রয় কেন্দ্রসমূহত দালালি কৰা এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্রহণ কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছে ।

ধান ক্রয় কেন্দ্রত দালালি কৰা বুলি অভিযোগ লাভ কৰিলেই তেনে লোকক তাৎক্ষণিকভাৱে গ্রেপ্তাৰ কৰা হ'ব । বুধবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত এই কথা সদৰী কৰে কৃষি তথা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই ।

বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে উত্থাপন কৰা এটা পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি কৃষি মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়, ‘‘ধান ক্রয় কেন্দ্রত একাংশই দালালি কৰা কথাটো মই অস্বীকাৰ কৰা নাই । ধান ক্রয় কেন্দ্রত কিছু দালাল সোমাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই বিষয়ে অবগত । আমি যিদৰে মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছো, সেইদৰে এইবাৰ ধান ক্রয় কেন্দ্ৰৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ হ’ম । কোনোবাই এনে দালালৰ বিৰুদ্ধে তথ্য দিয়াৰ লগে লগে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু তেনে দালালক লগে লগে কৰায়ত্বও কৰা হ'ব ।’’

উল্লেখ্য যে, পৰিপূৰক প্রশ্ন উত্থাপন কৰি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে কয়, "ধান ক্রয় কেন্দ্রত খেতিয়কসকলে প্রত্যক্ষভাৱে ধান বিক্রী কৰিব পাৰে । কৃষি উন্নয়ন বিষয়াসকলে প্রদান কৰা প্রমাণপত্ৰৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে ধান বিক্রী কৰে । কিন্তু বহু কেন্দ্রত কৃষকসকলক অবগত কৰে যে তেওঁলোকৰ ধান ক্রয়ৰ লক্ষ্য পূৰণ হৈছে আৰু নতুনকৈ ধান ক্রয় কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু সেই কেন্দ্রসমূহে কিছুমান দালাল শ্রেণীৰ লোকৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিব পাৰে । এই দালালসকলে কৃষকৰ পৰা কম মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰি এনে কেন্দ্ৰত বিক্ৰী কৰে । এইদৰে ৰাজ্যত এটা বৃহৎ ছিণ্ডিকেট চলি আছে । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব ?’’

পূৰ্বে বিধায়ক মহিবুৰ ৰহমানে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ৰাজ্য চৰকাৰে ২০২৩-২৪ চনত ১৮৮টা, ২০২৪-২৫ চনত ১৮৮টা, ২০২৫-২৬ চনত প্রথম শস্যৰ বাবে ১৮৮টা আৰু দ্বিতীয় শস্যৰ বাবে ১২০টা ন্যূনতম সমর্থন মূল্যৰ ক্ৰয় কেন্দ্র স্থাপন কৰিছে । ২০২৩-২৪ বর্ষত ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যৰ অধীনত মুঠ ৩,৯৪,১৪৭.২৯ মেট্রিকটন ধান ক্রয় কৰা হৈছে । ২০২৪-২৫ বর্ষত ৮,৫০,৪৮৫.৮২ মেট্রিকটন ধান ক্রয় কৰা হৈছে ।’’

কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৃষকসকলক মাকৈ আৰু সৰিয়হৰ খেতি কৰিবলৈও আহ্বান জনায় । মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "সম্প্রতি সৰিয়হৰ ন্যূনতম সমর্থিত মূল্য হৈছে ৬,৫০০ টকা । ইয়াৰে ৬,২০০ টকা কেন্দ্রই প্রদান কৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৩০০ টকা অতিৰিক্ত সমর্থিত মূল্য হিচাপে প্রদান কৰে । সেইদৰে মাকৈৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে ২,৪০০ টকা আৰু অসম চৰকাৰে ২৫০ টকা ন্যূনতম সমর্থিত মূল্য হিচাপে মুঠ ২,৬৫০ টকা প্রদান কৰে ।’’

আনহাতে, ইথানলে অসমৰ কৃষকসকলৰ অপাৰ সম্ভাৱনীয়তা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ইথানল উদ্যোগত মাকৈৰ প্রয়োজন অত্যন্ত বেছি । ইথানল উদ্যোগৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ কৰা হৈছে । ইথানলে আমাৰ কৃষকলৈ অপাৰ সম্ভাৱনীয়তা কঢ়িয়াই আনিছে । পূর্বে মাকৈৰ দাম যথেষ্ট কম আছিল । কিন্তু এতিয়া মাকৈৰ দাম বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছে । এবিঘা মাটিত যদি কৃষকে ধান খেতি কৰে তেওঁ খুব বেছি ১২ হাজাৰৰ পৰা ১৩ হাজাৰ টকা উপার্জন কৰিব পাৰে । কিন্তু এবিঘা মাটিত যদি মাকৈ খেতি কৰে এগৰাকী কৃষকে অতি কমেও ৩৫ হাজাৰ টকা পায় । অর্থাৎ কৃষকে তিনিগুণ ধন লাভ কৰে । মই ধান খেতিৰ বিৰোধিতা কৰা নাই । ধান খেতি কৰিব লাগে, কিন্তু ধানতকৈ বেছি মনোযোগ দিব লাগে মাকৈ আৰু সৰিয়হৰ খেতিত । এইক্ষেত্রত কৃষি বিভাগে কৃষকক সহায় কৰিব ।’’

লগতে পঢ়ক: অন্তিম দিনা বিধানসভাত অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ বিধেয়কৰ লগতে কেইবাখনো বিধেয়ক গৃহীত

TAGGED:

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা
ধান ক্রয় কেন্দ্র
ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
ASSAM ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.