ব্যক্তিগত নহয়, চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰূপ দেখিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও

'চাকৰি নহয়, এয়া এক শ্ৰমদান'—এই মহান আদৰ্শ বুকুত বান্ধি নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত দুজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ।

বনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 7:40 PM IST

10 Min Read
সৰুপথাৰ: শিক্ষাদান, এক বিশালতা সোমাই আছে এই শব্দটিত । শিশুৰ সৰ্বাংগীণ বিকাশৰ বাবে দুৰ্গম অঞ্চলটো এক উন্নতমানৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে মাত্ৰ দুজন শিক্ষকে । য'ত আছে প্ৰকৃতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু নৈতিকতাৰ শিক্ষা আহৰণ কৰিব পৰা যথেষ্ট সমল । যিখন বিদ্যালয়লৈ গ'লে আপুনি হয়তো ভাবিব যে এয়া কোনো ব্যক্তিগতখণ্ডৰ বিদ্যালয় । পিছে এয়া এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশহে । য'ত দুজন খনিকৰ ব্যস্ত মানৱ সম্পদ গঢ়াত ।

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত প্ৰকৃতি আৰু শিক্ষাৰ অপূৰ্ব সমন্বয় ঘটিছে এখন ব্যতিক্ৰমী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত । চৰকাৰী সা-সুবিধাৰ অভাৱকো নেওচি কেৱল ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে চুই চাব পৰাকৈ জিলিকি উঠিছে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ দক্ষিণ উন্নয়ন শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানত ১৯৮৯ চনত স্থাপন হোৱা এই বিদ্যালয়খনে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ দুগৰাকী নিষ্ঠাবান শিক্ষকে প্ৰকৃতি আৰু শিক্ষাক একত্ৰিত কৰি কণ কণ শিশুসকলক মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছে ।

বনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়খনৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য দিশ হ’ল:

  1. প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ: বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত গঢ়ি তোলা হৈছে এখন সুন্দৰ ফুলনি আৰু ফল-মূলৰ গছ ।
  2. বনৌষধি উদ্যান: শিশুসকলক থলুৱা বনৌষধিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ইয়াত এখন বিশেষ বনৌষধি বাগিচা শিক্ষকসকলে পাতিছে । নাম ৰাখিছে 'গুণাৰাম খনিকৰ ঔষধি উদ্যান'। শগুণীলতা, ভেদাইলতা, চালকুঁৱৰী (এলোভেৰা), মানিমুনি আৰু তুলসী ইত্যাদিকে ধৰি প্ৰায় ৩০ বিধ দুষ্প্ৰাপ্য তথা দৰকাৰী ঔষধি উদ্ভিদ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বুলি শিক্ষকজনে জানিবলৈ দিয়ে ।
  3. সাধনী সংগ্ৰহালয়: পুৰণি আৰু আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষা দিবলৈ বিদ্যালয়খনত এটা ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰা হৈছে । পুৰণি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ হেৰাই যাব ধৰা সামগ্ৰীবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক হাতে-কামে চিনাকি কৰি দিবলৈ এই সংগ্ৰহালয়টো সজোৱা হৈছে । ইয়াত পুৰণি কাঁহৰ বাচন (বানবাতি, বানকাঁহী, লোটা আদি) আৰু পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ (এৰী চাদৰ, চেলেং, টঙালী আদি) সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ।
  4. প্ৰিয়দৰ্শন শিশু পুথিভঁৰাল: ইয়াত শিশু উপযোগী বিভিন্ন গ্ৰন্থ সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতি শনিবাৰে ঘৰলৈ কিতাপ নিব পাৰে আৰু সোমবাৰে পঢ়ি জমা দিয়ে ।
  5. অন্যান্য সুবিধা: ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে মহাত্মা গান্ধী জিৰণি চ'ৰা, জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু উদ্যান । ইয়াৰোপৰি দেৱালসমূহত অংকন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ, ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম, অলিম্পিক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইৰ লগতে ভাৰতৰ বহুতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত প্ৰতিচ্ছবি ।

'চাকৰি নহয়, এয়া এক শ্ৰমদান'—এই মহান আদৰ্শ বুকুত বান্ধি নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত নীৰৱে এক শিক্ষা বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে দুজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকে । যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, সেই সময়তে প্ৰকৃতিৰ নিবিড় সান্নিধ্য আৰু অপৰিসীম ত্যাগৰ জৰিয়তে এই বিদ্যালয়খনে এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

কেৱল চাৰিবেৰৰ মাজৰ পাঠদানতে সীমাবদ্ধ নাথাকি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰকৃতি, সংস্কৃতি আৰু নৈতিকতাৰ পাঠেৰে গঢ়ি তোলা এই বিদ্যালয়খন আজি কেৱল এটা অনুষ্ঠান হৈ থকা নাই, ই হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ আশাৰ এক কিৰণ । ৰাতিপুৱাৰ কোমল ৰ’দ পৰাৰ লগে লগে টুথব্ৰাছডাল হাতত লৈ বিদ্যালয়ৰ ফুলনিখনত ব্যস্ত হৈ পৰা শিক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, হাতে-কামে পুৰণি ঐতিহ্যক বহন কৰা সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈকে এই সকলোবোৰ মিলি ইয়াত ৰচিত হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী শিক্ষা-কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন ।

চৰকাৰী বিদ্যালয় বুলিলেই সাধাৰণতে চকুৰ আগত ভাঁহি আহে সা-সুবিধাৰ অভাৱ বা জৰাজীৰ্ণ এটা পৰিৱেশৰ ছবি । কিন্তু এই ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত কৰি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অতি দুৰ্গম অঞ্চলত অৱস্থিত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে বৰ্তমান সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে । কেৱল এটা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বুলিয়েই নহয়, ইয়াক এক পৱিত্ৰ সেৱাৰ থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিছে বিদ্যালয়খনৰ নিষ্ঠাবান দুই শিক্ষকে ।

বিদ্যালয়খনৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় দিশটো হ’ল ইয়াৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ । শিক্ষকসকলৰ মতে, তেওঁলোকে ইয়াক কেৱল এটা ‘চাকৰি’ হিচাপে লোৱা নাই, বৰঞ্চ ‘শ্ৰমদান’ হিচাপেহে গণ্য কৰে । বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা ইমানেই গভীৰ যে এগৰাকী শিক্ষকে ৰাতিপুৱাই উঠি ঘৰৰ কাম কৰাৰ পূৰ্বেই বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ গছ-পুলিৰ যত্ন লয় । এই নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই বিদ্যালয়খনে এক নিকা আৰু সেউজীয়া ৰূপ লাভ কৰিছে ।

আমি ইয়াত চাকৰি কৰা নাই, আমি শ্ৰম দান কৰিছোঁ:

বনগাওঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক অৰুণ বৰাই ই টিভি ভাৰত অসমৰ সন্মুখত কয়,"আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত আমি খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আকৰ্ষিত হয় । সেইবাবে আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ । আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ আৰু আমি ভাবো যে আমি ইয়াত চাকৰি কৰা নাই, আমি শ্ৰম দান কৰিছোঁ । আমি এনেদৰে ভাবোঁ, সেই কাৰণে আমি যথেষ্ট কাম কৰি এই অঞ্চলটোৰ লগতে এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"

তেওঁ কয়,"মই বহুত কষ্ট কৰোঁ এই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে । ঘৰত মই যিমান সময় দিওঁ, বিদ্যালয়ত তাতকৈ বেছি সময় দিওঁ । যিহেতু মই ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা শুই উঠি টুথব্ৰাছডাল লৈ ইয়ালৈ গুচি আহোঁ । আহি মই ইয়াতে কাম-বন কৰোঁ, গছ পুলি ৰোপণ কৰোঁ বা গছ পুলি প্ৰতিপালন কৰোঁ । এইখিনি কৰি আকৌ ঘৰলৈ গৈ মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পঢ়াবলৈ ঘৰৰ পৰা আহোঁ ।"

গুণাৰাম খনিকৰ বনৌষধিৰ বাগিচা (ETV Bharat Assam)

গুণাৰাম খনিকৰ বনৌষধিৰ বাগিচা:

শিক্ষকজনে কয়, "আমি বিদ্যালয়খনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বনৌষধি । ইয়াত আছে প্ৰায় দুষ্প্ৰাপ্য বুলিবই লাগিব ‘শগুণীলতা’ আছে, ‘ভেদাইলতা’ আছে, তাৰ পাছতে আমাৰ ‘গছ লতা’ আছে, এলোভেৰা আছে যিটোক চালকুঁৱৰী বুলি কোৱা হয় । আছে মানিমুনি, তুলসী আদিকে ধৰি প্ৰায় ৩০ বিধমান বনৌষধি ইয়াত পোৱা যাব, যিখিনি আমি ৰাখিছোঁ ইয়াত ।"

প্ৰিয়দৰ্শন শিশু পুথিভঁৰাল (ETV Bharat Assam)

প্ৰিয়দৰ্শন শিশু পুথিভঁৰাল:

শিক্ষক অৰুণ বৰাই আৰু কয়, "বিদ্যালয়ত এটা পুথিভঁৰালটো ৰাখিছোঁ, পুথিভঁৰালৰ নাম দিয়া হৈছে ‘প্ৰিয়দৰ্শন শিশু পুথিভঁৰাল’। আমি শিশুসকলৰ উপযোগী যিখিনি পুথি পাওঁ, সেইখিনি ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰতি শনিবাৰে ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ দিওঁ । তেওঁলোকে ঘৰত পঢ়ি সোমবাৰে পুনৰ জমা দিয়ে ।"

সাধনী সংগ্ৰহালয় (ETV Bharat Assam)

সাধনী সংগ্ৰহালয়:

বৰাই পুনৰ কয়, "এটা সংগ্ৰহালয় আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ, যাৰ নাম দিয়া হৈছে ‘সাধনী সংগ্ৰহালয়’। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰণি হেৰাই যাব ধৰা বস্তুবোৰ সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। যেনে বানবাতি, বানকাঁহী, লোটা, ঘটি আদি কাঁহৰ বাচন-বৰ্তনবোৰ। এইবিলাক পাঠ্যক্ৰমত উপলব্ধ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতে চকুৰে দেখি আৰু হাতেৰে চুই চাই পাঠবোৰ ভালদৰে বুজিব পাৰে, সেইবাবে এইবোৰ ৰাখা হৈছে। ইয়াৰ লগতে পুৰণি কাপোৰ যেনে এৰী চাদৰ, পাট কাপোৰ, গামোচা, চেলং, টঙালী আদিও ইয়াত ৰখা হৈছে।"

বিদ্যালয়খনলৈ অহা মূল পথছোৱা (ETV Bharat Assam)

যাতায়তৰ সমস্যা:

শিক্ষকজনে জনায়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী যদিও তেনেকুৱা একো অসুবিধা আমাৰ নাই । আমি আমাৰ ঠাইত আছোঁ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঠাইত আছে । সীমাৰ একেবাৰে কাষতে বিদ্যালয়খন যদিও আজিলৈকে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই । কেৱল আমাৰ এটা অসুবিধা যে বিদ্যালয়লৈ অহা যিটো ৰাস্তা, বাৰিষা কালত সেইটো আহিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় । বাৰিষা কালত বিদ্যালয়লৈ অহা পথটো বোকাময় হৈ পৰাৰ বাবে ৬৪ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ২ জন শিক্ষকৰ বাবে যাতায়ত অতি কষ্টকৰ হৈ পৰে । বোকাৰ বাবে ল’ৰা-ছোৱালীবোৰৰ অহাত বহুত সমস্যা হয় । আপোনালোকৰ জৰিয়তে যদি ৰাস্তাটো অলপ ঠিক কৰি দিয়ে তেন্তে আমাৰ বাবে সুবিধা হ’লহেঁতেন । আমাৰ ইয়াত মুঠ ৬৪ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে আৰু শিক্ষক আমি দুজন ।"

বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ:

বিদ্যালয়খনত দুটা শ্ৰেণীকোঠা আছে । 'ক' শ্ৰেণীৰ পৰা ৫ম শ্ৰেণীলৈকে ৬ টাকৈ শ্ৰেণী থকা বিদ্যালয়খনত এটা কোঠাত দুটাকৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমান্তৰালকৈ আন এটা শ্ৰেণীকোঠাত ৪ টাকৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে । বৰ্তমান বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হৈছে ৬৪ জন । এই সন্দৰ্ভত শিক্ষকজনে কয়, "বিদ্যালয়খনত শ্ৰেণীকোঠা মাত্ৰ দুটা । যিহেতু আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনৰ অনুপাত মতে শ্ৰেণীকোঠা কম । আমি বিচাৰোঁ যাতে শিক্ষা বিভাগে ইয়াত শ্ৰেণীকোঠা আৰু শিক্ষকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে । দুটা শ্ৰেণীকোঠাতেই ৬ টাকৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰোৱা হয় ।"

আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক শিক্ষা:

কেৱল পুথিগত বিদ্যাই নহয়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰেও গঢ়ি তোলা হয় । প্ৰতিদিনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজহাতে বন্তি-ধূপ জ্বলাই নাম-ঘোষা আৰু সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰে দিনটোৰ কাম-কাজ আৰম্ভ কৰে । এই সন্দৰ্ভত শিক্ষকজনে কয়, "আমি পাঠদানৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আধ্যাত্মিক শিক্ষা অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ । সেইবাবে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা আহি চাফ-চিকুণ হৈ হাত-ভৰি ধুই ইয়াতে বন্তি আৰু ধূপ জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে । তেওঁলোকে বন্তি জ্বলোৱাটো পাল পাতি লয় । প্ৰথমে আমাৰ ঘোষা এফাঁকি গায় আৰু তাৰ পাছত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ।"

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মন্তব্য:

বিদ্যালয়খনৰ এজন ছাত্ৰই কয়,"নমস্কাৰ, মোৰ নাম সোণজ্যোতি গগৈ । মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ । আমাৰ স্কুলত পুথিভঁৰাল আছে আৰু চাৰিওফালে গছ-গছনি আছে, এখন ফুলৰ বাগিচাও আছে । স্কুলত সংগ্ৰহালয়ো আছে । সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা বাতি, বানকাঁহী, বানবাতি, কলহ, শৰাই আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ ।"

এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী সুনম সোণোৱাল । মই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ । আমি সদায় স্কুললৈ সময়মতে আহোঁ । আমাৰ ইয়াত স্কুলত সংগ্ৰহালয় আছে আৰু এটা পুথিভঁৰাল আছে । আমি ইয়াৰ পৰা বহুখিনি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিছোঁ ।"

চৰকাৰী অৱহেলাৰ কৰুণ ছবি:

ইমানবোৰ ইতিবাচক দিশ থকাৰ পিছতো বিদ্যালয়খন আন্তঃগাঁথনিৰ ফালৰ পৰা কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বিদ্যালয়খনত পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণী কোঠাৰ অভাৱ । ফলত একেটা কোঠাতে কেইবাটাও শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰিবলগীয়া হয় । প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি, চৰকাৰে যদি অতিৰিক্ত শ্ৰেণী কোঠাৰ লগতে আৰু এজন শিক্ষক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেন্তে সীমান্তৱৰ্তী এই অঞ্চলটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ই অধিক ফলপ্ৰসূ হ’ব ।

সীমিত সম্পদ আৰু দুৰ্গম পথৰ বাধা নেওচি এই বিদ্যালয়খনে যি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । যদি চৰকাৰীভাৱে বিদ্যালয়খনৰ পথছোৱা আৰু অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয়, তেন্তে এই আদৰ্শ বিদ্যালয়ে ভৱিষ্যতে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা খণ্ডত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি । শিক্ষা বিভাগ আৰু চৰকাৰে এনে এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাক কিদৰে সঁহাৰি দিয়ে, সেয়া এতিয়া লক্ষ্যণীয় হ’ব ।

