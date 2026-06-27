অসমাজিক কাৰ্যকলাপৰ ঘাটিলৈ পৰ্যবসিত টীয়কৰ ২৪ বছৰে অব্য়ৱহৃত চিকিৎসালয় চৌহদ

অসমাজিক কাৰ্যকলাপৰ ঘাটিলৈ পৰ্যবসিত টীয়কৰ ২৪ বছৰে অব্য়ৱহৃত চিকিৎসালয় চৌহদ
চাৰি কঠা ভূমিসহ চাৰিটা পুৰণি গৃহ অচল । ৰাজহুৱা কাম-কাজত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দাবী ।
Published : June 27, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 1:36 PM IST
টীয়ক : ২০০২ চনত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ৩০খন বিচনাযুক্ত টীয়ক এফআৰইউ স্থাপন হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰা পূৰ্বে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰায় চাৰি কঠা ভূমিসহ চাৰিটা পুৰণি গৃহ অচল হৈ পৰিল । নতুন চিকিৎসালয়খন পুৰণি চিকিৎসালয় চৌহদৰ পৰা কিছু আঁতৰত স্থাপন কৰাত পূৰ্বৰ ভূমিখিনি কচুৱনিত পৰিণত হয় ।
বিগত ২৪ বছৰত আন্ত:গাঁথনি জহি-খহি যোৱাত এতিয়া অসমাজিক কাৰ্যকলাপৰ ঘাটিলৈ পৰ্যবসিত হৈছে । বহু সামাজিক সংগঠনে এই গৃহ বা ভূমি ৰাজহুৱা কাম-কাজত ব্যৱহাৰ কৰি অন্তত:চৰকাৰী সম্পত্তি সযত্নে ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰি নীতিগতভাৱে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আবেদন নিবেদন কৰিছিল যদিও সেয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ সম্পত্তি বুলি অজুহাত দেখুৱাই ৰাইজক ব্যৱহাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে । এতিয়া এখন বিদ্য়ালয়ে বেদখল কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰ্যবসিত :
সেই সময়ত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তাত জন্ম-মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰ থাকিব বুলি জনালে । অৱশ্যে কালক্ৰমত সেই পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰটোও এফআৰইউত স্থাপন হোৱাত এই বৃহৎ তথা নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা সম্পত্তি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডলৈ পৰ্যবসিত হ'ল । ৰাইজে পুনৰ আবেদন জনালে ।
নিৰ্বাচনৰ সময়ত যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ,বিধায়ক তথা বহুকেইজন নেতা-পালিনেতা আহি উক্ত ভূমিত ৰাজহুৱা খণ্ডত ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰাৰ পোষকতা কৰিলে যদিও নিৰ্বাচনৰ পাছত কোনোৱেও ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়া নাই । ইপিনে, তাৰ মাজতে আজিৰ পৰা আঠ বছৰ মান পূৰ্বে স্বাস্থ্য বিভাগে বৃহৎ ভূমিখণ্ডত পকী চাৰিবেৰা মাৰি ভূমি সংৰক্ষণ কৰিলে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত একো নকৰাত এতিয়া মদ-জুৱাৰ দৰে অনৈতিক কামকাজৰ স্থলীলৈ পৰ্যবসিত হৈছে ।
ৰাজহুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দাবী :
এই সন্দৰ্ভত টীয়কৰ এজন যুৱকে কয়,"আমি এই পৰিবেশ দেখি অতি দুখ পাইছো । আমি এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতিছো । ইয়াত এনেই এই মূল্যবান ভূমিখিনি পেলাই নথৈ কিবা ৰাজহুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাই আহিছো । আজি পৰ্যন্ত উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা নকৰাত এতিয়া এই স্থান অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে । সেয়েহে বৃহত্তৰ টীয়কৰ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ এই স্থান চাফ-চিকুন কৰি কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ বা পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা অথবা কোনো ৰাজহুৱা কাম-কাজ চলাই নিব পৰা পৰিবেশ গঢ় দিবলৈ পুনৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছো ।"
এই যুৱকজনে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভ উজাৰে । বিগত সময়ছোৱাত কোনে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাইজৰ আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি নজনোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এই যুৱকজনে কয়, " আমাৰ টীয়কৰ বতাহ পানীৰ সৈতে জড়িত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো সমস্য়াৰ বিষয়ে জ্ঞাত । সেইবাবে এইক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক পদক্ষেপ জনাবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"
নাই স্থায়ী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা :
টীয়ক পৌৰসভাৰ দৈনিক বজাৰ, স্থায়ী পাৰ্কিঙৰ আজিও ব্যৱস্থা নাই । টীয়কত আজিও কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যালয় ভাড়াঘৰত চলে । তেনেস্থলত চৰকাৰী ভূমি নগৰৰ মাজমজিয়াত থকাৰ পাছতো কিয় ভাড়াঘৰত দীৰ্ঘদিন চলাই আছে সেয়া এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে । সেয়ে এইবাৰ অন্তত: উক্ত ভূমি চাফ-চিকুণ কৰি কোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানক অৰ্পণ নকৰিলেও স্বাস্থ্য বিভাগে নিজৰ দখলত ৰাখি হ'লেও ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপযোগী কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাধাৰণ জনতাৰ লগতে টীয়কৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে ।
-টিয়কৰ পৰা সাংৰগপাণি শইকীয়াৰ সহযোগত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে৷
লগতে পঢ়ক:পশু চিকিৎসালয় নে ভূত বাংলা, অৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ
১৮ বছৰে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ধেমাজিৰ পৰ্যটন বিভাগৰ ৩০ লাখটকীয়া ভৱন