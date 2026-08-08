ETV Bharat / state

ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি

পাঁচ বছৰতে নতুন ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত সুৰাৰ পৰা ৪০৫৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ ।

THE GOVERNMENT HAS ISSUED A NEW SOP TO INCREASE THE SALE OF LIQUOR WITH THE AIM OF GENERATING REVENUE
ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 6:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অন্যতম এটা বিভাগ হৈছে আবকাৰী বিভাগ । এই বিভাগৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ ৰাজকোষলৈ এটা শকত অংকৰ ৰাজহ আহে । এই ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আন এক নীতি আবকাৰী বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰণয়ন কৰিছে ।

সুৰা বিক্ৰীৰ এছ অ’ পি :

প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তলৈ আবকাৰী বিভাগৰ আয়ুক্তই ৰাজহ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ৩ আগষ্টত চৰকাৰী চিঠি নং- ECF NO. 820698/202 যোগেদি জিলা আয়ুক্তসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা নিৰ্দেশনা পত্ৰৰ সৈতে সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে জাৰি কৰা এখন এছ অ’ পি গাঠি দিয়া হৈছে । এই এছ অ’ পি অনুসৰি সুৰা বিপনী সমূহক চৰকাৰে কিমান টকাৰ মূল্যৰ সুৰা বিক্ৰী কৰিব লাগিব তাৰ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ।

THE GOVERNMENT HAS ISSUED A NEW SOP TO INCREASE THE SALE OF LIQUOR WITH THE AIM OF GENERATING REVENUE
ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি (ETV Bharat Assam)

সুৰা বিক্ৰী হওক বা নহওক, এটা নিৰ্দিষ্ট আৰু ন্য়ূনতম ৰাজহ চৰকাৰক সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিক্ৰী কৰা বিপনীসমূহে আবকাৰী বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজহ ৰূপত দিয়াতো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । যদি কোনো বিপনীয়ে দুই কোটি টকা ৰাজহ বছৰত দিছে তেন্তে এই বৰ্ষত সেই সুৰা বিক্ৰীৰ পৰিমাণ ৭ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । ২০২৬-২৭বৰ্ষৰ বাবে এই এছঅ'পি জাৰি কৰা হৈছে।

ভৰিব লাগিব জৰিমনা :

এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে সুৰা বিপনীসমূহে ভৰিব লাগিব জৰিমনা । ইফালে, ১ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰিমিয়াম শ্ৰেণীৰ সুৰাৰ মূল্য । সেই মূল্য ১২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে আবকাৰী বিভাগে । আবকাৰী ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে এনে কৌশলগত নীতিৰে প্ৰতিখন সুৰা বিপনীকে পূৰ্বতকৈ ৭ শতাংশ অধিক সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । এই নিৰ্দেশ বিলাতী আৰু দেশীয় সুৰাৰ বিপনীৰ লগতে ৱেৰ হাউছ, বিয়েৰ শ্বপসমূহেও মানিব লাগিব ।

THE GOVERNMENT HAS ISSUED A NEW SOP TO INCREASE THE SALE OF LIQUOR WITH THE AIM OF GENERATING REVENUE
ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি (ETV Bharat Assam)
THE GOVERNMENT HAS ISSUED A NEW SOP TO INCREASE THE SALE OF LIQUOR WITH THE AIM OF GENERATING REVENUE
ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি (ETV Bharat Assam)

দহ শতাংশ ভৰিব লাগিব জৰিমনা :

নিৰ্ধাৰিত টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ কৰি নিৰ্ধাৰিত ৰাজহ দিব নোৱাৰিলে দহ শতাংশ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । আনহাতে টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা সুৰা ব্যৱসায়ীক ডিফলডাৰ হিচাপে গণ্য কৰি বাকী ধনৰ ওপৰত বাৰ্ষিক হিচাপত ১৮ শতাংশ সূত দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ৰাহজৰ বাবে এইবাৰ চৰকাৰে দাম বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে যিমান পাৰে সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰিছে । শেহতীয়াকৈ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত আৱকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দিয়া তথ্য অনুসৰি বিগত ৫ বছৰত ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন সুৰাৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছিল ।

THE GOVERNMENT HAS ISSUED A NEW SOP TO INCREASE THE SALE OF LIQUOR WITH THE AIM OF GENERATING REVENUE
ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি (ETV Bharat Assam)
THE GOVERNMENT HAS ISSUED A NEW SOP TO INCREASE THE SALE OF LIQUOR WITH THE AIM OF GENERATING REVENUE
ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি (ETV Bharat Assam)

সুৰাৰ বিপনী :

ইয়াৰ পিছতে ২০২১ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে’লৈ মাত্ৰ পাঁচ বছৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে । ৰাজ্যত বৰ্তমান ২৪০৮ খন বিলাতী সুৰা আৰু ১২১২ খন দেশীয় সুৰাৰ বিপনীৰ লগতে ১১৯৪ খন বাৰ আছে ।

৪০৫৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ :

আনহাতে চৰকাৰী তথ্য মতে, বিগত ২০২৫-২৬ বৰ্ষত চৰকাৰে সুৰাৰ পৰা ৪০৫৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ লাভ কৰিছে । সেইদৰে আৱকাৰী বিভাগে যোৱা ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১৯৩০.৬৭ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ২০২২-২৩ চনত ২৫২৭.৬৪ কোটি টকা, ২০২৩-২৪ চনত ৩১৩৮.৭৫ কোটি টকা আৰু ২০২৪-২৫ চনত ৩৬০৯.৪৫ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে সুৰাপায়ীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ আবকাৰী ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই আহিছে । এইবাৰ চৰকাৰে ৰাজহৰ বাবে আৰু অধিক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিছে ।

কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি (ETV Bharat Assam)

ইফালে, নতুন সুৰা নীতিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই । তেওঁ কয়, "এইখন চৰকাৰে সুৰা বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্র থকা বণ্ড, পাইকাৰী আদি সকলো দোকানত পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় ১০ শতাংশ অধিক ৰাজহ চৰকাৰক সংগ্ৰহ কৰি দিব লাগে বুলি জাননী জাৰি কৰিছে । চৰকাৰ চলাবলৈ সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ দিছে । অধিক মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰক মদৰ পৰা টকা লাগে । এনেকুৱা বলিয়ালি চৰকাৰ আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলো । এইখন চৰকাৰে অৰ্থনীতি টনকিয়াল হৈ থকাৰ কথা কয়,ভুল আমাৰেই । এশতকৈ বেছি আসন দি আমি তেওঁলোকক ক্ষমতাশালী কৰিছো। আমি এতিয়া ভষ্মাসুৰৰ বলি হৈছো ।"

লগতে পঢ়ক:নতুন ব্ৰেণ্ড 'আইচেং': ফলমূলেৰে থলুৱাভাৱে 'ৱাইন' প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত এগৰাকী মহিলা

অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অসমত সুৰা বিক্ৰী
অসমৰ আবকাৰী বিভাগ
WINE SHOP
LIQUOR SOP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.