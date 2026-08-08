ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি
পাঁচ বছৰতে নতুন ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত সুৰাৰ পৰা ৪০৫৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ ।
Published : August 8, 2026 at 6:44 PM IST
গুৱাহাটী : অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ অন্যতম এটা বিভাগ হৈছে আবকাৰী বিভাগ । এই বিভাগৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ ৰাজকোষলৈ এটা শকত অংকৰ ৰাজহ আহে । এই ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আন এক নীতি আবকাৰী বিভাগৰ জৰিয়তে প্ৰণয়ন কৰিছে ।
সুৰা বিক্ৰীৰ এছ অ’ পি :
প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তলৈ আবকাৰী বিভাগৰ আয়ুক্তই ৰাজহ বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত এখন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ৩ আগষ্টত চৰকাৰী চিঠি নং- ECF NO. 820698/202 যোগেদি জিলা আয়ুক্তসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা নিৰ্দেশনা পত্ৰৰ সৈতে সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে জাৰি কৰা এখন এছ অ’ পি গাঠি দিয়া হৈছে । এই এছ অ’ পি অনুসৰি সুৰা বিপনী সমূহক চৰকাৰে কিমান টকাৰ মূল্যৰ সুৰা বিক্ৰী কৰিব লাগিব তাৰ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ।
সুৰা বিক্ৰী হওক বা নহওক, এটা নিৰ্দিষ্ট আৰু ন্য়ূনতম ৰাজহ চৰকাৰক সুৰা প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিক্ৰী কৰা বিপনীসমূহে আবকাৰী বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজহ ৰূপত দিয়াতো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । যদি কোনো বিপনীয়ে দুই কোটি টকা ৰাজহ বছৰত দিছে তেন্তে এই বৰ্ষত সেই সুৰা বিক্ৰীৰ পৰিমাণ ৭ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । ২০২৬-২৭বৰ্ষৰ বাবে এই এছঅ'পি জাৰি কৰা হৈছে।
ভৰিব লাগিব জৰিমনা :
এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে সুৰা বিপনীসমূহে ভৰিব লাগিব জৰিমনা । ইফালে, ১ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰিমিয়াম শ্ৰেণীৰ সুৰাৰ মূল্য । সেই মূল্য ১২ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে আবকাৰী বিভাগে । আবকাৰী ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে এনে কৌশলগত নীতিৰে প্ৰতিখন সুৰা বিপনীকে পূৰ্বতকৈ ৭ শতাংশ অধিক সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । এই নিৰ্দেশ বিলাতী আৰু দেশীয় সুৰাৰ বিপনীৰ লগতে ৱেৰ হাউছ, বিয়েৰ শ্বপসমূহেও মানিব লাগিব ।
দহ শতাংশ ভৰিব লাগিব জৰিমনা :
নিৰ্ধাৰিত টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ কৰি নিৰ্ধাৰিত ৰাজহ দিব নোৱাৰিলে দহ শতাংশ জৰিমনা ভৰিব লাগিব । আনহাতে টাৰ্গেট সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা সুৰা ব্যৱসায়ীক ডিফলডাৰ হিচাপে গণ্য কৰি বাকী ধনৰ ওপৰত বাৰ্ষিক হিচাপত ১৮ শতাংশ সূত দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাহজৰ বাবে এইবাৰ চৰকাৰে দাম বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে যিমান পাৰে সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰিছে । শেহতীয়াকৈ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত আৱকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দিয়া তথ্য অনুসৰি বিগত ৫ বছৰত ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০১৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন সুৰাৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছিল ।
সুৰাৰ বিপনী :
ইয়াৰ পিছতে ২০২১ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে’লৈ মাত্ৰ পাঁচ বছৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপনীৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰে । ৰাজ্যত বৰ্তমান ২৪০৮ খন বিলাতী সুৰা আৰু ১২১২ খন দেশীয় সুৰাৰ বিপনীৰ লগতে ১১৯৪ খন বাৰ আছে ।
৪০৫৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ :
আনহাতে চৰকাৰী তথ্য মতে, বিগত ২০২৫-২৬ বৰ্ষত চৰকাৰে সুৰাৰ পৰা ৪০৫৪ কোটি টকাৰ ৰাজহ লাভ কৰিছে । সেইদৰে আৱকাৰী বিভাগে যোৱা ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত মুঠ ১৯৩০.৬৭ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ বিপৰীতে ২০২২-২৩ চনত ২৫২৭.৬৪ কোটি টকা, ২০২৩-২৪ চনত ৩১৩৮.৭৫ কোটি টকা আৰু ২০২৪-২৫ চনত ৩৬০৯.৪৫ কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক বছৰে সুৰাপায়ীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ আবকাৰী ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাই আহিছে । এইবাৰ চৰকাৰে ৰাজহৰ বাবে আৰু অধিক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিছে ।
কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
ইফালে, নতুন সুৰা নীতিক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই । তেওঁ কয়, "এইখন চৰকাৰে সুৰা বিক্ৰীৰ অনুজ্ঞাপত্র থকা বণ্ড, পাইকাৰী আদি সকলো দোকানত পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় ১০ শতাংশ অধিক ৰাজহ চৰকাৰক সংগ্ৰহ কৰি দিব লাগে বুলি জাননী জাৰি কৰিছে । চৰকাৰ চলাবলৈ সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ দিছে । অধিক মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰক মদৰ পৰা টকা লাগে । এনেকুৱা বলিয়ালি চৰকাৰ আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলো । এইখন চৰকাৰে অৰ্থনীতি টনকিয়াল হৈ থকাৰ কথা কয়,ভুল আমাৰেই । এশতকৈ বেছি আসন দি আমি তেওঁলোকক ক্ষমতাশালী কৰিছো। আমি এতিয়া ভষ্মাসুৰৰ বলি হৈছো ।"
লগতে পঢ়ক:নতুন ব্ৰেণ্ড 'আইচেং': ফলমূলেৰে থলুৱাভাৱে 'ৱাইন' প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত এগৰাকী মহিলা
অসমৰ বান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধানহে হ’ব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী