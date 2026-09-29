পট্টাৰ নামত গুৱাহাটীৰ পাহাৰবাসীক কেৱল প্ৰতাৰণা ! লক্ষাধিকৰ বিপৰীতে মাত্র ৮০০ পৰিয়াললৈ পট্টা

পট্টাৰ নামত গুৱাহাটীৰ পাহাৰবাসীক কেৱল প্ৰতাৰণা ! লক্ষাধিকৰ বিপৰীতে মাত্র ৮০০ পৰিয়াললৈ পট্টা
নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰে এতিয়ালৈ কিমান পৰিয়ালক দিলে পট্টা ? কেনেকৈ শংকামুক্ত হ'ব পাহাৰবাসী ?
Published : September 29, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 8:32 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা চৰকাৰখনৰ লেখানুদান বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা সদনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদনত দিয়া ভাষণত মাৰ্চ মাহৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পাহাৰতো মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা সদৰী কৰিছিল ।
মুখ্যমন্ত্রীৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছিল । অৱশ্যে এনে ঘোষণা পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলে দশক দশক কৰি বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শুনি আহিছে । বহুবাৰ চৰকাৰে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে ।
লক্ষণীয়ভাৱে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় সংখ্যক নিৰ্বাচনী সভাতেই পাহাৰৰ প্ৰসংগত ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল । এইবাৰ অৱশ্যে ঘোষণা অনুসৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাহাৰত আৰু সমতলত বসবাস কৰা গুৱাহাটীৰ লোকে মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি নিৰ্বাচনৰ পাছত প্ৰদান কৰিলে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে যদিও বাস্তৱৰ ছবিখন তেনে নহয় । নিৰ্বাচনৰ পাছত খৰধৰকৈ মাত্র ৮০০ পৰিয়ালক পট্টা দিয়া হ'ল । যিসময়ত মিছন বসুন্ধৰাত গুৱাহাটীৰ লক্ষাধিক লোকে পট্টাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আৰু প্ৰায় সকলো আবেদন খাৰিজ হৈছিল । আনহাতে পট্টা লাভ কৰা ৮০০ পৰিয়ালৰ ভিতৰত পাহাৰৰ লগতে সমতলৰো আছে ।
অৰ্থাৎ পাহাৰত বসবাস কৰা অতি নগণ্য সংখ্যক পৰিয়ালক ভূমিৰ পট্টা দিয়া হৈছে । পুনৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন আহি আছে । গতিকে আশাত বন্দী গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লাখ লাখ লোকক পুনৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে বসুন্ধৰা ১.০, বসুন্ধৰা ২.০ আৰু বসুন্ধৰা ৩.০ৰ জৰিয়তেও পাহাৰবাসীয়ে পট্টা লাভ নকৰিলে ।
পাহাৰ অঞ্চলৰ যিসকল লোকে পট্টা বিচাৰি বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিল সেই আবেদনবোৰ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই বাতিল কৰা হৈছিল । ইফালে মহানগৰীৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ বহু ভূমিৰ এতিয়ালৈকে জৰীপেই হোৱা নাই । পাহাৰবাসীক যে ভূমি পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰৰ কোনো আগ্রহ নাই সেই কথা ইতিমধ্যে বহুবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে ।
উল্লেখ্য যে পাহাৰত কেইবা দশক ধৰি বসবাস কৰি অহা লাখ লাখ লোকে পট্টাহীনতাৰ বাবে সদায়ে এক অনিশ্চয়তাৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিবলগীয়া হৈছে । পট্টাহীন লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ হকে বিগত ২৫ বছৰ ধৰি সংগ্ৰাম কৰি আহিছে 'ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি অসম' নামৰ সংগঠনটোৱে । ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা আছুটীয়া সাক্ষাৎকাৰত ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি অসমৰ সভাপতি তথা ভূমি অধিকাৰ পাৰ্টীৰ সভাপতি প্ৰবীন জ্যোতি কলিতাই এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন দিশ উল্লেখ কৰে ।
প্ৰবীন জ্যোতি কলিতাই কয়,"ৰাজধানী মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ পৰা ১৯৭৩ চনত দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পাছত ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰেহৰূপ সলনি হ'বলৈ ধৰিলে । বিগত পাঁচটা দশকত গুৱাহাটীৰ ৰূপ সলনি হ'ল । সেউজীয়া পাহাৰসমূহ জনঅৰণ্যত পৰিণত হ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"সংৰক্ষিত আৰু ৰাজহৰ ১৮ খন পাহাৰে আগুৰি থকা গুৱাহাটী মহানগৰী বৰ্তমান সময়ত কংক্ৰিটৰ নগৰীলৈ পৰ্যবসিত হৈছে । গুৱাহাটীৰ ১৮ খন পাহাৰত এক লাখৰো অধিক পৰিয়ালে বসবাস কৰে । পাহাৰত বাস কৰা এই লোসকলৰ অন্যতম সমস্যা হৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ । ভূমিৰ পট্টা নথকা বাবে এই লোকসকলে সদায়ে উচ্ছেদৰ শংকাত থাকে ।"
প্ৰবীন জ্যোতি কলিতাই কয়,"বসুন্ধৰাত আবেদন কৰা অনুসৰি গুৱাহাটীত এক লাখৰো অধিক পৰিয়ালৰ ভূমিৰ পট্টা নাই । এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে নিৰ্বাচনী কৌশল হিচাপে বসুন্ধৰা-৩ ত আবেদন কৰা সকলৰ ভিতৰত প্ৰায় ৮০০ পৰিয়ালক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিছে । ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে পাৰিষদসকলক লৈ দুই-চাৰিটাকৈ পৰিয়ালক পট্টা বিতৰণ কৰিছে । অৱশ্যে সকলো ৱাৰ্ডত দিয়া হোৱা নাই ।"
ভূমি অধিকাৰ পাৰ্টীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"ইয়াৰ ভিতৰত পাহাৰৰ লগতে সমতলৰ লোকো আছে । আমি সংগ্ৰাম কৰি অহাৰ পাছত বিগত ২৫ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীত উচ্ছেদ বন্ধ হৈ আছে । আনহাতে বিভিন্ন কাৰণত পাহাৰৰ লোকে মাটিৰ পট্টা লাভ কৰা নাই । প্ৰথমতে মণ্ডলসকলে জধে-মধে ৰিপৰ্ট দিছে । বসুন্ধৰাত মণ্ডলৰ ভুলৰ বাবে বহুতে মাটিৰ পট্টা লাভ নকৰিলে । আনহাতে ২০০১ চনৰ নথিৰ বাবে বহুতে মাটিৰ পট্টা নাপালে । কাৰণ বহু আছে । বসুন্ধৰা আঁচনিখন ৰূপায়ণত চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে ।"
তেওঁ শেষত কয়,"চৰকাৰখনে আমাৰ লগত কেতিয়াও আলোচনা কৰা নাই তথা সাহস কৰা নাই । আমাৰ কথা হৈছে যে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক মাটিৰ পট্টা দিব লাগে । বসুন্ধৰাত খাৰিজ কৰা আবেদনসমূহ পুনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ দাবীত আমি চৰকাৰক স্মাৰক পত্র প্ৰদান কৰিম । এইক্ষেত্রত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পূজাৰ পিছত আমি দিছপুৰ চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম ।"
আনহাতে পট্টাহীন সৰুসজাইৰ প্ৰগতি পথৰ বাসিন্দা প্ৰতুল ডেকাই কয়,"মই ১৯৯৭ চনত ইয়াত মাটি ক্ৰয় কৰো । সেই সময়ত এই অঞ্চলটো পথাৰ আছিল । চাৰিওফালে পানী আছিল । আমি ৰাস্তা বনাই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ । আগতে খেৰি ঘৰ আছিল আৰু এতিয়া পকী ঘৰ বনালোঁ । ২০০৯ চনৰ পৰা জিএমডিএত টেক্স দি আহিছোঁ আৰু হল্ডিং নম্বৰো আছে ।"
তেওঁ কয়,"সকলোখিনি আছে যদিও মাটিৰ পট্টা নাই । ২০০৫ চনৰ পৰা পট্টাৰ বাবে যুঁজি আহিছোঁ যদিও আজি পৰ্যন্ত সফল হ'ব পৰা নাই । বসুন্ধৰা ১, ২ আৰু ৩ ত আবেদন কৰিলোঁ যদিও পট্টা নহ'ল । পট্টাৰ বাবে যুঁজি জোতা-ছেণ্ডেল ক্ষয় হৈ গ'ল । বহুত পইচা খৰচো কৰিলোঁ । পট্টা নহ'লে অনিশ্চয়তা থাকে আৰু যাৰ বাবে যুঁজি আছোঁ ।"
আন এগৰাকী পট্টাহীন কৈলাশপুৰৰ বাসিন্দা বিদ্যা ডেকাই কয়,"১৯৮০ চনৰ পৰা মই ইয়াতে বসবাস কৰি আছোঁ । খহনীয়াত আমাৰ গাঁৱৰ মাটি-ভেটি জাহ গ'ল । সেই প্ৰমাণ পত্র মই চৰকাৰৰ ঘৰত জমা দিছোঁ । পট্টা পাম বুলি চৰকাৰৰ ঘৰত আবেদন কৰি আহিছোঁ যদিও আজিলৈকে হোৱা নাই । চৰকাৰে বাৰম্বাৰ পট্টা দিম বুলি কয় যদিও দিয়া নাই ।"
মহিলাগৰাকীয়ে কয়,"বসুন্ধৰাত দুবাৰ আবেদন কৰিলোঁ । জোখ-মাখ কৰিলে যদিও একো কামত নাহিল । নিৰ্বাচন আহিলে পট্টা দিম বুলি কয় । কিন্তু পাছত নিদিয়ে । আমাক ঠগি আহিছে চৰকাৰে । আমি আশাবাদী হৈয়ে আছোঁ । পট্টাৰ বাবে লাগি লাগি মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হ'ল । আমি দুখীয়া মানুহ আৰু পট্টা পালে সুখী হ'ম ।"
ইফালে এই সন্দৰ্ভত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়,"গুৱাহাটীৰ ১৮ খন পাহাৰত দীৰ্ঘদিনে বসবাস কৰি অহা হাজাৰ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল 'নিৰ্বাচনী জুমলা' । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰ নিৰ্বাচনসমূহতো বিজেপি চৰকাৰে পাহাৰত বাস কৰা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল । এইটো কেৱল নিৰ্বাচনী টোপ সেই কথা সকলোৰে বোধগম্য হৈছে ।"
মিছন বসুন্ধৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি শইকীয়াই কয়,"বসুন্ধৰাৰ তিনিটা পৰ্যায়ত পট্টাৰ বাবে আবেদন কৰা গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ লোকৰ আবেদন বিভিন্ন অজুহাতত বাতিল কৰা হ'ল । চৰকাৰে কেৱল প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে । গুৱাহাটীৰ পাহাৰৰ লাখ লাখ লোকৰ আবেদন বাতিল কৰাৰ বিপৰীতে ভূ-মাফিয়াৰ মাটিৰ পট্টা হ'ল । ক্ষমতাত থকা ৰাজনীতিক সকলৰ নামে বেনামে থকা বহু ভূমি নামজাৰি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বসুন্ধৰাৰ যোগেদি সুবিধা কৰি দিলে । সাধাৰণ মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ নহ'ল ।"
উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুকেইখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে । তাৰ আভাস এনেধৰণৰ-
- গীতানগৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- শৰণীয়া হিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- উত্তৰ কালাপাহাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- ফটাশিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- জালুকবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- হেঙেৰাবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- গড়ভঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট
- আমচাং সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য
ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ ৰাজহ পাহাৰসমূহ হ'ল-
- দক্ষিণ কালাপাহাৰ
- মঠঘৰীয়া পাহাৰ
- খাৰঘুলি পাহাৰ
- চুনচালি পাহাৰ
- দক্ষিণ গাঁও পাহাৰ
- কামাখ্যা পাহাৰ
- শান্তিপুৰ পাহাৰ
- নৰকাসুৰ পাহাৰ
- কইনাধৰা পাহাৰ
- সৰুমটৰীয়া পাহাৰ