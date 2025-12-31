ETV Bharat / state

বালিৰ পৰা চৰকাৰে এটকা ৰেভিনিউ পায়, ৰেঞ্জাৰ-ডি এফ অ'ই মিলি ন টকা পায়: আচল কথাটো কৈ দিলে ক্ষুব্ধ অৰণ্য মানৱে

প্ৰকাশ কৰিব নোখোজা আৰু বহু কথাই ই টিভি ভাৰতৰ আগত ক'লে অৰণ্য় মানৱ যাদৱ পায়েঙে ।

Forest Man Jadav Payeng with daughter
কন্যা মুনমুনী পায়েঙৰ সৈতে অৰণ্য় মানৱ (ETV Bharat Assam)
যোৰহাট : ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ-চাপৰিসমূহ আৰু পৃথিবীখন সেউজীয়া কৰাৰ বাবে পিতৃৰ দৰে আগবাঢ়ি অহা অৰণ্য় মানৱৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙে ৰোপণ কৰা মোলাই কাঠনিত কোনে অগ্নিসংযোগ কৰিলে ? এতিয়ালৈকে এই ঘটনাৰ সৈতে কোন জড়িত থাকিব পাৰে সেয়া নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যদিও বিষয়টোক লৈ ৰাইজৰ মাজত চলিছে সৰৱ চৰ্চা । বালি খননৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ পিছতেই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাত ৰহস্য়ৰো সৃষ্টি নোহোৱাকৈ থকা নাই ।

এই সন্দৰ্ভত অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে প্ৰকাশ কৰিব নোখোজা বহু কথাই ক'লে ই টিভি ভাৰতৰ আগত । জৈৱ বৈচিত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বালি খনন, বনমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা, তাপমাত্ৰাৰ লগতে ২০২৬ চনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে পায়েঙে ব্য়াখ্য়া কৰিলে ।

অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং (ETV Bharat Assam)

পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি জৈৱ বৈচিত্ৰত কৰিলে কুঠাৰাঘাত :

মোলাই কাঠনিত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত জানিব বিচৰাত পদ্মশ্ৰী অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে কয়, "মোৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা মোলাই কাঠনিৰ 2.0 বনভূমি জ্বলাই দিয়াৰ সময়ত মই ইয়াত নাছিলো; কিন্তু মুনমুনীসহ গাঁৱৰ সহযোগীসকল একগোট হৈ অৰণ্যখনত জ্বলা জুই অতি সাহসিকতাৰে নিৰ্বাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেওঁলোকৰ এই সাহসক ধন্যবাদ জনাইছো । পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি জৈৱ বৈচিত্ৰত কুঠাৰাঘাত কৰা কাৰণে মোৰ দুখ লাগিছে । মোলাই কাঠনি 2.0 ত লগা জুই কিদৰে কোনে সংযোগ কৰিলে সেয়া মুনমুনীৰ টীম আৰু তেওঁলোকৰ সেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু মাজুলী বন বিভাগ কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব সেয়া তেওঁলোকে ভাবিব ।"

"এই সন্দৰ্ভত মাজুলীৰ বন বিভাগ আৰু বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টেলিফোনিক বাৰ্তাৰে সকলো ঘটনাৰ ওপৰত খা-খবৰ লৈ আছে । বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিপদৰ সময়ত যিদৰে খা-খবৰ লৈ আছে, ঠিক পাছৰ পৰ্যায়ত কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া আমি পিছত দেখিবলৈ পাম ।" এইদৰে কয় অৰণ্য় মানৱে ।

বন বিভাগৰ প্ৰাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ :

বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি পায়েঙে কয়, "যোৰহাট জিলা বন বিভাগৰ প্ৰাধিকাৰীগৰাকীয়ে ফোন নকৰে আৰু আহি কয় আমি বালি খননৰ বাবে অনুমতি দিয়া নাই; কিন্তু তাৰ পিছদিনাই বালি খনন আৰম্ভ হয় । মোৰ লগত যোৰহাট বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰৰ কথাৰ তৰ্কাতৰ্কি হৈছে । তেওঁ কয় এই বালি শিৱসাগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাবে নিব; কিন্তু মই ক'লো যোৰহাট জিলাৰ পৰা অন্য এখন জিলালৈ বালি নিয়াটো কোনো নিয়ম নহয় ।"

Forest Man Jadav Payeng with tourist
পৰ্যটকৰ সৈতে অৰণ্য় মানৱ যাদৱ পায়েং (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "মই কও চৰকাৰে বালিৰ পৰা এটকা ৰাজহ পায়; কিন্তু ৰেঞ্জাৰ আৰু বন প্ৰাধিকাৰীয়ে ন টকা পায় । এনেদৰে দিনে-ৰাতিয়ে বালি খনন কৰাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয় বৃদ্ধি পাইছে । সকলো পিনে সংকুচিত হৈছে । ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰি এই খনন কৰাটোৰ মূলতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বন বিভাগৰ অৱহেলা ।"

পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে নে ধ্বংস কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ চৰকাৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এই সন্দৰ্ভত পায়েঙে কয়, "এই অবৈধ খনন বন্ধ কৰক, আকৌ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ সৃষ্টি কৰক, যিবোৰ খালী ঠাই আছে সেইবোৰ সেউজীয়া কৰক, সেয়াই মই কামনা কৰো । ২০২৬ চনত ৰাজ্যত ৫২ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা হ'ব, সেয়া শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি থকাসকলে অনুভৱ নকৰিব, গ্ৰামাঞ্চল আৰু অন্য স্থানত থকাসকলেহে অনুভৱ কৰিব ।"

পৰ্যটকক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবী :

ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাই অৰণ্য় মানৱে কয়, "মোৰ হাবিলৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটক আহে আৰু সেইসকলৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত ইয়াত এটা বন বিভাগৰ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰক । কাৰণ মোৰ হাবি বাঘ, গঁড়, হাতীকে আদি কৰি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থান ।"

হাবিৰ বাবে সাংসদে দিয়া ধন নাপালে কিয় ?

অৰণ্য় মানৱৰ হাবিৰ বাবে তেলেংগানাৰ এগৰাকী সাংসদে ধন আগবঢ়াইছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সেয়া লাভ নকৰিলে । ইয়াৰ বাবে তেওঁ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক দোষাৰোপ কৰি কয়, "মোৰ হাবিলৈ তেলেংগানাৰ এগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে এক পুঁজি দিছিল; কিন্তু মোৰ হাবিখন মাজুলী জিলাত পৰে বুলি ঘূৰাই পঠিয়াইছিল যোৰহাট প্ৰশাসনে । অৱশ্য়ে সেই পুঁজি অন্য স্থানত সেউজীয়া কৰাত লগাব পাৰিলেহেঁতেন ।"

নতুন বছৰৰ কি পৰিকল্পনা অৰণ্য় মানৱৰ ?

"শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিমান চৰ-চাপৰি আছে ভাৰতীয় এন জি অ'বোৰক মাতি আনি সেইবোৰ সেউজীয়া কৰা । মোৰ পৰিকল্পনা সেইটোৱে ।" ক'লে অৰণ্য মানৱে ৷

