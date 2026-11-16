চাৰিমাহে দিয়া নহ'ল মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ ধন : আৰ্থিক সংকটত চৰকাৰ !

চাৰিমাহে দিয়া নহ'ল মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ ধন : আৰ্থিক সংকটত চৰকাৰ !
মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত দৈনিক এক কোটি ৩০ লাখ আৰু মাহেকত ৩৯ কোটি টকা আদায় দিব লাগে চৰকাৰে ।
Published : November 16, 2026 at 1:11 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্য চৰকাৰে যিমানেই ঢাক-ঢোল নবজাওক কিয় চৰকাৰখনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যে সুস্থিৰ নহয় সেয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রত ইতিমধ্যে উন্মোচিত হৈছে । ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ তৎ নোপোৱা চৰকাৰখনে মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ ধন মোকলাই দিয়াৰ ক্ষেত্রতে অসমৰ্থ হৈছে ।
আজি প্ৰায় চাৰিমাহে চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ নিম্ন প্রাথমিক (প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্রেণীলৈকে) আৰু উচ্চ প্রাথমিক (ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্রেণীলৈকে) বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রীৰ মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
প্ৰায় চাৰিমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে আঁচনিখনৰ ধন মোকলাই দিছে । তাকো পূৰ্বৰ চাৰি মাহৰ ধন মোকলাই দিয়া নাই । অৰ্থাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন আঁচনিৰ ধন নিয়মীয়াকৈ দিয়াৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে । যাৰ ফলত উক্ত কেইমাহ বহু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে গাঠিৰ ধন খৰচ কৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
আনহাতে বহু বিদ্যালয়ে বাধ্যত পৰি মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে । শেষবাৰৰ বাবে যোৱা চাৰি জুনত চৰকাৰে এই ধন মোকলাই দিছিল। তাৰ পাছৰ নৱেম্বৰত মোকলাই দিছে । মাজত প্ৰায় চাৰি মাহ বন্ধ থাকিল ।
ইয়াৰ কাৰণ চৰকাৰৰ দেউলীয়া অৱস্থাই বুলি চর্চিত হৈছে । আঁচনিখনৰ ধন মোকলাই নিদিয়াৰ বাবে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল । অধিকাংশ বিদ্যালয়ত প্রধান শিক্ষকে উপায়হীন হৈ মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক কামৰূপৰ গৰৈমাৰী অঞ্চলৰ এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে কয়, "চৰকাৰে ধন মোকলাই নিদিয়াৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যা হৈছিল; কিন্তু বাধ্যত পৰি শিক্ষাৰ্থী সকলৰ মুখলৈ চাই আমি নিজা খৰচত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো । কাৰণ আমাৰ ইয়াত বহু দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা-ছোৱালী অধ্যয়নৰ বাবে আহে আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আকৰ্ষণ থাকে । চৰকাৰে ধন নিদিয়াৰ বাবে নিজা খৰচত হ'লেও আমি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো । অৱশ্যে বেছিদিন চলাব পৰা নগ'লহেঁতেন । বহু বিদ্যালয়ে বন্ধই ৰাখিছিল । বহু বিদ্যালয়ত ছাত্র-ছাত্রীয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন অবিহনেই পাঠগ্রহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । এই মাহত ধন মোকলাই দিছে যদিও আগৰ কেইমাহৰ দিয়া নাই ।"
উল্লেখ্য যে নিম্ন প্রাথমিকত একোগৰাকী শিক্ষার্থীৰ বাবদ চৰকাৰে আবণ্টন দিয়ে প্রতিদিনে ৬.৭৮ টকাকৈ । আনহাতে উচ্চ প্রাথমিকৰ বাবে এই ধনৰ পৰিমাণ ১০.১৭ টকা । ৰাজ্যখনত নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা প্রায় ৩৪ হেজাৰ । এই হিচাপত ৰাজ্যখনত মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ অধীনত ২০ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী আছে ।
ইমান সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে দৈনিক এক কোটি ৩০ লাখ আৰু মাহেকত ৩৯ কোটি টকা আদায় দিব লাগে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে । এই সম্পৰ্কত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও কোনো সদুত্তৰ পোৱা নগ’ল ।
উল্লেখ্য যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে দিয়া ধনৰাশিৰে প্রধান শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে গেলামালৰ সামগ্ৰী, শাক-পাচলি, ইন্ধন আদি সকলো ক্রয় কৰিব লাগে । ইফালে, কণীৰ দাম বৃদ্ধি পালেও নিৰ্ধাৰিত ধনেৰে সকলো জোৰা মাৰিবলগীয়া হয় প্ৰধান শিক্ষকে । নাম প্রকাশত অনিচ্ছুক এজন প্রধান শিক্ষকে এই সন্দৰ্ভত ক্ষোভেৰে কয়, "বিগত চাৰিটা মাহ ৰাজ্যৰ হেজাৰ হেজাৰ বিদ্যালয়ত কিদৰে ছাত্র-ছাত্রীসকলক মধ্যাহ্ন ভোজন ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছিল সেয়া কোনো এজন বিষয়াই এবাৰো খবৰ নল’লে ।"
এইখিনিতে প্রশ্ন হয় যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সততে কৈ থকা আর্থিকভাৱে টনকিয়াল হোৱা চৰকাৰখনে কি কাৰণত চাৰিমাহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ধন মোকলাই দিব নোৱাৰিলে । কেৱল সেয়াই নহয় চৰকাৰখনৰ চকু প্ৰায়ে মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ ধনত থাকে । ইয়াৰ পূৰ্বেই মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল ।
চৰকাৰখনে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ একাউণ্টত জমা থকা ধন হঠাতে লৈ গৈছিল । যাৰ ফলত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছিল।
এনেদৰে সময়ে সময়ে মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিয়ে সংকটৰ সন্মূখীন হৈ আহিছে । উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতিৰ ভিত্তিত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন যোগান ধৰা হয় । বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থীৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থাৰে এই অভিলাষী আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ম'বাইল আৰু নিসংগতাই বিপথে নিছে নেকি নতুন প্ৰজন্মক ? জানক বিশেষজ্ঞৰ মত
সম্পদশালী হৈয়ো সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম : আয়ৰ বিপৰীতে ব্যয় বেছি, বাজিছে মৃত্যুঘণ্টা