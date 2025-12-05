ৰাজ্যৰ ৯২ লাখ শ্ৰমিকক বঞ্চনা : ১০ বছৰে শ্ৰমিকৰ সংশোধিত মজুৰিত অনুমোদন নজনালে চৰকাৰে
অসমৰ ৯৮ টা তালিকাভুক্ত কর্মক্ষেত্ৰত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰিৰ বাবে ২০১৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত জাৰি কৰা হৈছিল অধিসূচনা ।
Published : December 5, 2025 at 6:44 PM IST
গুৱাহাটী : পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থক অধিক গুৰুত্ব দিয়া বিজেপি চৰকাৰে শ্ৰমজীৱী জনতাক বঞ্চনা কৰি অহাৰ অভিযোগ নতুন নহয় । সেই বঞ্চনাৰ চিকাৰ হৈছে অসমৰ সংগঠিত আৰু অসংগঠিত খণ্ডৰ লাখ লাখ শ্ৰমিক । ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বা সংশোধন নকৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ সংগঠিত আৰু অসংগঠিত খণ্ডত প্ৰায় ৯২ লাখ শ্ৰমিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত বিভিন্ন খণ্ডত নিয়োজিত সংগঠিত আৰু অসংগঠিত লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু আঁচনি আছে যদিও বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোক এইবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । যাৰ বাবে সকলো সময়তে শ্ৰমিকসকল শোষিত আৰু নিষ্পেষিত হৈ আহিছে । অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বা সংশোধন নকৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ।
সময়সীমা কেতিয়াবাই উকলি গ'ল যদিও আজিপর্যন্ত শ্রমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বা সংশোধন নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে । ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থজড়িত এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য তথা চি আই টি ইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাতকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থৰ হকে মাত মাতি অহা শ্ৰমিক নেতা তপন শৰ্মাৰে হোৱা সাক্ষাতকাৰৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
প্ৰাপ্য মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত ৰাজ্যৰ ৯২ লাখ শ্ৰমিক
ৰাজ্যৰ সংগঠিত আৰু অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ পাৰিশ্ৰমিক 'ন্যূনতম মজুৰি আইন' আৰু অসম চৰকাৰৰ বিধিমতে প্রতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰিব লাগে যদিও সেই সময় পাঁচ বছৰ পূৰ্বেই উকলি গ'ল । ৰাজ্য চৰকাৰে শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰি বৃদ্ধিৰ বাবে ‘মিনিমাম ৱেজ এডভাইজৰি ব'ৰ্ড ফ'ৰ নাইনটি ছিডিউল'ৰ অধীনত এখন কমিটী গঠন কৰি দিছিল । এই কমিটীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন সময়মতে দাখিল কৰিলে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে সেই প্রতিবেদন আজিলৈকে কার্যকৰী নকৰিলে ।
এই সন্দৰ্ভত তপন শৰ্মাই কয়, "ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণৰ এখন 'মিনিমাম ৱেজ এক্ট ১৯৪৮' আইন আছে । অসমত বিগত দহ বছৰ ধৰি চৰকাৰে ন্যূনতম মজুৰিৰ সংশোধনী কৰা নাই । যিসকলৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত অসমৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো চলি আছে, সেইসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ বাবে এখন আইন আছে আৰু সেইক্ষেত্রত চৰকাৰে মাত্র এখন জাননী জাৰি কৰিব লাগে । চৰকাৰে পইচা দিব নালাগে, কেৱল মাত্র জাননী জাৰি কৰিব লাগে । কিন্তু ১০ বছৰে চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰে ন্যূনতম মজুৰিৰ চাৰিখন অধিসূচনা জাৰি কৰিব লাগে । কিন্তু চৰকাৰখনে ব্যৱসায়ী, পুঁজিপতিসকলৰ স্বাৰ্থত বিগত ১০ বছৰে এই অধিসূচনা জাৰি কৰা নাই । ইয়ৰা ফলত ৰাজ্যৰ ৯২ লাখ শ্ৰমিক প্ৰাপ্য মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । আজিৰ পৰা প্ৰায় ১০ বছৰ পূৰ্বে অসমৰ ৯৮ টা তালিকাভুক্ত উদ্যোগৰ বাবে ন্যূনতম মজুৰি সংশোধন কৰা হৈছিল । মাজে মাজে মৰগীয়া ভাট্টা সংযোগ কৰিলেও আইনমতে পাঁচ বছৰৰ মূৰত কৰিবলগীয়া সংশোধন নকৰি চৰকাৰে শ্রমিকবিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আছে ।"
চৰকাৰৰ জনবিৰোধী চৰিত্ৰৰ কথ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "সততে সাধাৰণ জনতা আৰু শ্ৰমিকৰ সৈতে থকা বুলি জাহিৰ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ এয়া হৈছে জনবিৰোধী তথা শ্রমিকবিৰোধী নীতিৰ অন্যতম নিদৰ্শন । আজিৰে পৰা ১০ বছৰ পূর্বে শেষবাৰৰ বাবে তেতিয়াৰ তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ ৯৮ টা তালিকাভুক্ত কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰিৰ সংশোধন কৰিছিল । ইয়াৰ পাচত ২০২০ চনত সৰ্বানন্দ সোনোৱাল নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ স্বাৰ্থত ন্যূনতম মজুৰিৰ সংশোধন কৰিব লাগিছিল যদিও এই দিশৰ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ নকৰাকৈয়ে তদানীন্তন সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল শেষ হৈছিল । পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনেও এই দিশত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাকৈয়ে কার্যকাল শেষ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে ।"
আইন উলংঘা কৰি বঞ্চিত কৰা হৈছে শ্ৰমিকক
শ্ৰমিক নেতা তপন শৰ্মাই কয়, "অসমৰ ৯৮ টা তালিকাভুক্ত কর্মক্ষেত্ৰত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ ন্যূনতম মজুৰিৰ বাবে ২০১৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল । যিহেতু ন্যূনতম মজুৰি আইন আৰু অসম চৰকাৰৰ এইক্ষেত্ৰত এখন বিধি আছে, সেই বিধি অনুসাৰে ইয়াৰ সময়সীমা ২০২০ চনৰ নৱেম্বৰ মাহতে উকলিছে । ন্যূনতম মজুৰি আইন অনুসৰি ইয়াৰ ভেৰিয়েব'ল ডিয়াৰনেছ এলাউন্স বঢ়াই থকা হৈছে যদিও অসংগঠিত শ্রমিকে ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰি ।"
তেওঁ কয়, "বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে শ্রমিকৰ মজুৰিৰ বিষয়টো সংশোধনী বিচাৰি এখন Minimum Wages Advisory Board for 98 Schedule' গঠন কৰি দিছিল । এই ব'ৰ্ডৰ বিস্তৰ গৱেষণাৰ বাবে ইণ্টাৰনেচনেল লেবাৰ অর্গেনাইজেচনকো জড়িত কৰি লৈছিল । এই মিনিমাম ৱেজেছ এডভাইজৰী কমিটীখনে বিগত বৰ্ষৰ ২ ফেব্ৰুৱাৰীতে ব'ৰ্ডৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল । কিন্তু আজিলৈকে একো নহ'ল ।"
ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা আৰু ন্যূনতম মজুৰি
ৰাজ্যৰ শ্ৰমিক আৰু বৰ্তমানৰ মজুৰি সন্দৰ্ভত তপন শৰ্মাই কয়, "অসমত ই-শ্ৰম পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰা অনুসৰি শ্ৰমিকৰ সংখ্যা হৈছে ৭৩ লাখ । কিন্তু বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাই কৰা ছাৰ্ভে অনুসৰি সংগঠিত আৰু অসংগঠিত ৰূপত অসমত ৯২ লাখ শ্ৰমিক আছে । যিসকলক চৰকাৰখনে ন্যূনতম মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে । চৰকাৰে পুঁজিপতিসকলৰ বাবে ভাল দিন আনিছে । বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যখনত অদক্ষ শ্রমিকৰ মাহিলি মজুৰি হৈছে ১০,০৯৮ টকা ।"
দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ সৈতে অসমৰ মজুৰি তুলনা কৰি তেওঁ কয়, "দেশৰ ভিতৰতে অসমত শ্ৰমিকৰ মজুৰি সবাতোকৈ কম । দিল্লীত হৈছে ১৫,৬০০ টকা, তামিলনাডুত হৈছে ২২,৬০০ টকা, কেৰালাত হৈছে ২৮,৬০০ টকা । যাৰ বাবে অসমৰ লাখ লাখ যুৱক-যুৱতী বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ উচ্চ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰিস্থিতি আৰু জীৱন-ধাৰণৰ পদ্ধতি সলনি হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ এই ন্যূনতম মজুৰিৰে এটি পৰিয়াল পৰিচালনা কৰাটো কোনোপধ্যেই সম্ভৱপৰ নহয় । আজিৰ তাৰিখত এজন শ্ৰমিকে নিজৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়াল চলাই নিয়াৰ বাবে অতি কমেও ২১ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন । এনে প্ৰেক্ষাপটত ৰাজ্য চৰকাৰে সময়মতে ন্যূনতম মজুৰি নিৰ্ধাৰণ বা সংশোধন কৰাটো উচিত ।
১৪ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত সমবেত হ'ব অসমৰ লাখ লাখ শ্ৰমিক
শ্ৰমিকৰ শোষণ-বঞ্চনাৰ প্ৰসংগত তপন শৰ্মাই কয়, "এই শোষণ-বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে আজি শ্ৰমজীৱী ৰাইজ ঐক্যবদ্ধ হ'ব ধৰিছে আৰু প্ৰতিবাদ হ'ব ধৰিছে । শোষণৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্ৰতিবাদ কৰিব যাওঁতে বিজেপি চৰকাৰে দস্যু-দানৱৰ দৰে কাম কৰি আছে । আজি এন এইচ এমৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত, ১০৮ৰ কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে অত্যাচাৰ চলাইছে । আমি এই অত্যাচাৰক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ । এই অত্যাচাৰ চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগিব । অন্যথা এই চৰকাৰক আঁতৰোৱাৰ বাবে শ্ৰমজীৱী ৰাইজ ঐক্যবদ্ধ হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অহা ১৪ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত সমগ্ৰ অসমৰ লাখ লাখ শ্ৰমিক আৰু কৃষকক আমি সমবেত কৰাম । কাৰণ চৰকাৰখনে আইন মানি তথা সংবিধান মানি কাম কৰা নাই । চৰকাৰখনে শ্ৰমজীৱী ৰাইজক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে । বঞ্চনা আৰু যন্ত্রণা সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে । বঞ্চনা কৰা ৯২ লাখ শ্ৰমিকৰ বেদনাৰ বিস্ফোৰণ ঘটিলে এই চৰকাৰখন তিকি থাকিব নোৱাৰিব ।"
ৰাজ্যৰ ৯৮ টা ক্ষেত্রৰ তালিকাভুক্ত শ্ৰমিক
ৰাজ্যত ৯৮ টা তালিকাভুক্ত শ্রমিকৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে বেকাৰী, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ৰাজমিস্ত্ৰী, কাঠমিস্ত্ৰী, চাফাই কৰ্মী, নাৰ্ছিং এণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ কৰ্মচাৰী, মাটি কাটোতা, সোণাৰি, চেলুন, এল পি গেছ ডিষ্ট্রিবিউটৰ, প্রিণ্টিং, লেব'ৰেটৰী, প্ৰাইভেট ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট, পেট্ৰ'ল পাম্প, প্রাইভেট হাস্পতাল, ৰেস্তোৰাঁ, বিভিন্ন ফেক্টৰী, ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ফ্ল'ৰমিল, ক’ল্ড ষ্টোৰেজ, পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্রি, কৃষি ক্ষেত্র, সমবায়, ছিকিউৰিটি আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ ।
এনে শ্ৰমিকসকলৰ বেছিভাগেই অসংগঠিত ৰূপত আছে । সামগ্ৰিকভাৱে শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কি ৰহস্যত ন্যূনতম মজুৰিৰ সংশোধন ঘটোৱা নাই সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন । কেৱল সেয়াই নহয়, নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ কল্যাণৰ নামত হেজাৰ হেজাৰ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি সেই ধন শ্রমিকৰ কল্যাণত ব্যয় কৰিব লাগে যদিও সেই ধনো ৰাজভঁৰালত পেলাই থৈছে ।
উল্লেখ্য যে বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্রাকচন এক্ট-১৯৯৬ অনুসৰি, দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে একোখনকৈ নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰিব লাগে আৰু সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যখনত হোৱা ১০ লাখ টকাৰ ওপৰত যিকোনো নির্মাণত বাধ্যতামূলকভাৱে এক শতাংশ উপকৰ সংগ্ৰহ কৰি এই পৰিষদত জমা কৰিব লাগে । এইদৰে জমা হোৱা ধনেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ সামাজিক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগে । অৰ্থাৎ নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ বেমাৰ-আজাৰৰ চিকিৎসা, মৃত্যু হ'লে পৰিয়ালক এককালীন সাহায্য প্ৰদান, ল'ৰা-ছোৱালীৰ উচ্চ শিক্ষাত সহায়ক হোৱাকৈ সাহায্য আদি প্ৰদানেৰে ৰাজ্যৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণ কৰা হয় । এক কথাত শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰখনৰ ।