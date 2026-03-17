সপ্তাহত এবাৰকৈ জুবিনক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণস্থলীত কামৰ বুজ ল'ব চৰকাৰৰ মনোনীত সমিতিয়ে

নিৰ্ধাৰিত সময়ত আৰু নিখুঁতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পদক্ষেপ । মনোনীত সমিতিয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’লে ।

government appointed committee visited the construction site of Zubeen Khetra
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 5:59 PM IST

সোণাপুৰ: মঙলবাৰে জুবিনক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’লে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ চৰকাৰৰ দ্বাৰা মনোনীত সমিতিয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ নামত সোণাপুৰত চৰকাৰী অনুদানেৰে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ৰ কাম-কাজ এতিয়া পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে ।

মঙলবাৰে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃত জুবিনক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়া সকলে ।

পৰিদৰ্শনকালত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি:

এই পৰিদৰ্শনকালত সমিতিৰ প্ৰায়সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকি নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰে । উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছিল বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহ, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ , বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত।

কাৰিকৰী দিশৰ পৰ্যালোচনা:

কেৱল সমিতিয়েই নহয়, নিৰ্মাণকাৰ্যৰ কাৰিকৰী দিশসমূহ চাবলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ অভিযন্তা আৰু বিষয়াসকলো এই পৰিদৰ্শন কালত উপস্থিত থাকে । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু সমিতিয়ে বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে নিৰ্মাণৰ নক্সা আৰু কামৰ গুণগত মানৰ ওপৰত বিস্তৃত আলোচনা কৰে ।

সাপ্তাহিক নিৰীক্ষণৰ সিদ্ধান্ত:

জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাম যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আৰু নিখুঁতভাৱে সম্পূৰ্ণ হয়, তাৰ বাবে সমিতিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি সপ্তাহত অন্ততঃ এবাৰকৈ নিৰ্ধাৰিত সমিতিয়ে নিৰ্মাণস্থলী ভ্ৰমণ কৰিব আৰু কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল’ব । সোণাপুৰৰ এই জুবিনক্ষেত্ৰই ভৱিষ্যতে অসমৰ সাংস্কৃতিক চৰ্চাৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

জুবিন আমাৰ মাজত সদায় আছে :

এই সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "আৰম্ভণিৰে পৰা ৰাইজৰ যিখিনি মৰম আছিল সেইখিনি আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব । সেইখিনি অৱহেলা কৰিলে সেয়া পাপ হ'ব । কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱাৰ পিছতো সেয়া কাৰো মনত নাই । জুবিন আমাৰ মাজত সদায় আছে । সেইখিনি মৰম-আশীৰ্বাদে আমাক উপচাই ৰাখিছে । সেয়া অৱহেলিত হ'বলৈ নিদিও বাবে মই আহি টিৰ্পাল দাঙিবলগীয়া হৈছে । বৰষুণত তিতি অক্ষয় বন্তি নুমাই গৈছে ।"

