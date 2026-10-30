৩০ অক্টোবৰ : নসৰিল এটুপি চকুলো, নজ্বলিল এগছি চাকি, দিয়া নহ'ল এপাহ ফুল, 'এক্স'তেই দায়িত্বৰ সামৰণি

৩০ অক্টোবৰ : নসৰিল এটুপি চকুলো, নজ্বলিল এগছি চাকি, দিয়া নহ'ল এপাহ ফুল, 'এক্স'তেই দায়িত্বৰ সামৰণি
আজিৰ দিনটোতেই বহুতে আপোনজনক হেৰুৱাইছিল । কিছুমানে চিৰদিনৰ পৰা পংগুত্বৰ অভিশাপ মূৰ পাতিয়েই জীয়াই আছে ।
Published : October 30, 2026 at 4:17 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ইতিহাসৰ কলংকিত ৩০ অক্টোবৰৰ দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে আজিও সকলোৰে গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে । ২০০৮ চনৰ আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটী, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটাৰোড আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ মুঠ ৯ টা স্থানত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত মুঠ ৮৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪৭০ জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ।
সময়ৰ জোখেৰে ১৮ বছৰ হ'ল । হয়তো বহুতৰে নাকত মানুহৰ পোৰা মঙহৰ গোন্ধ এতিয়াও সজীৱ হৈয়ে আছে । আজিৰ দিনটোতেই বহুতে আপোনজনক হেৰুৱাইছিল । কিছুমানে চিৰদিনৰ পৰা পংগুত্বৰ অভিশাপ মূৰ পাতিয়েই জীয়াই আছে ।
ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এই ক’লা দিনটো সুঁৱৰিয়েই সময় অতিবাহিত কৰিছে । পিছে আজিৰ এই দিনটোতো ৰজাঘৰীয়াৰ লগতে দল-সংগঠনে এগছি বন্তি জ্বলাবলৈ আহৰি নাপালে ।
আজি সকলোৱে এই দিনটোত নিহতসকলক সুঁৱৰি সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিয়েই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ দায়িত্ব সামৰিছে । ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ খবৰ কোনোৱেই লোৱা নাই । অসমৰ ইতিহাসত ক'লা দিনৰূপে পৰিগণিত ৩০ অক্টোবৰৰ এই দিনটোৰ আৰম্ভণি বৰ্ষত দুবাৰমান ৰজাঘৰীয়াৰ লগতে বহু দল-সংগঠনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছিল । তেতিয়া সকলোৱে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া যেন পাহৰণিৰ গৰ্ভত । এইবাৰ কোনো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা নহ'ল । এগছি চাকিও নজ্বলিল । মাথো টুইট-ফেচবুকত চলি থাকিল সমবেদনাৰ জোৱাৰ ৷
এই দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কয়, "২০০৮ চনৰ ৩০ অক্টোবৰ-অসমৰ ইতিহাসত এক ক’লা অধ্যায়, এক গভীৰ বেদনাৰ দিন । সন্ত্ৰাসবাদীৰ নৃশংস আক্ৰমণে সেইদিনা কাঢ়ি নিছিল বহু নিৰীহৰ অমূল্য প্ৰাণ আৰু চিৰদিনৰ বাবে সলনি কৰি দিছিল অলেখ পৰিয়ালৰ জীৱন ।
এই শোকাৱহ দিনটোত অকালতে প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ । উক্ত দিনটোত আহত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আৰু আপোনজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতি জনালোঁ গভীৰ সমবেদনা । অসমত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধ অটুট ৰাখিবলৈ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কঠোৰ স্থিতি অব্যাহত থাকিব ।"
মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টত কয়, "অসমৰ ইতিহাসক কলংকিত কৰি ২০০৮ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত সংঘটিত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ এক অত্যন্ত কৰুণ অধ্যায় । সময় বাগৰিছে যদিও হেৰাই যোৱা আপোনজনৰ অভাৱ আৰু সেই ক'লা দিনটোৰ মৰ্মান্তিক স্মৃতি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুত আজিও সজীৱ হৈ আছে ।
এই বৰ্বৰ ঘটনাত নিহতসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে সমবেদনা জনাইছোঁ ক্ষতিগ্ৰস্তসকললৈ । হিংসাই কোনো সমস্যাৰ সমাধান নকৰে। আহক, আমি সকলোৱে মিলি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সদায় থিয় দিওঁ..।"
মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "২০০৮ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত ভয়াৱহ বোমা বিস্ফোৰণে কাঢ়ি নিছিল বহু নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ । অসমৰ ইতিহাসৰ সেই ক'লা দিনটোত অকাল মৃত্যুক সাবটি লোৱা প্ৰতিগৰাকী নিষ্পাপ আত্মালৈ গভীৰ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । সমাজখনক শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বাটেৰে আগুৱাই নিবলৈ আহক আমি এখন সন্ত্ৰাসবাদমুক্ত দেশ গঢ়াৰ সংকল্প লওঁ । "
কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কয়,"৩০ অক্টোবৰ, অসমৰ ইতিহাসৰ এক ক'লা অধ্যায় । ২০০৮ চনৰ এই অভিশপ্ত দিনটোত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ আহুতি দিয়া প্ৰতিগৰাকী নিৰীহ ব্যক্তিলৈ মোৰ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । সন্ত্ৰাসবাদৰ দৰে এনে জঘন্য কাৰ্যই আমাৰ সমাজত কেতিয়াও স্থান পাব নোৱাৰে । এখন সুৰক্ষিত, শান্তিপূৰ্ণ আৰু সন্ত্ৰাসমুক্ত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ যাত্ৰাত আমি সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"
ইপিনে,মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়ে কয়, "অসমৰ জনজীৱন জোকাৰি যোৱা ২০০৮ চনৰ অভিশপ্ত ৩০ অক্টোবৰ । উগ্ৰবাদীৰ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বহু নিৰীহ লোকে, চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হৈছিল বহুজন ।
30 October 2008 – the day that shook Assam. On this black day, serial bomb blasts claimed many innocent lives and left many injured for life. My humble tributes to all those who lost their lives and deepest condolences to the injured. May such barbaric acts never be repeated. https://t.co/Z2ejeV3FxJ— Kaushik Rai (@iKaushikRai) October 30, 2026
অসমৰ ইতিহাসৰ এই ক'লা দিনটোত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰতিগৰাকী নিৰীহ লোকলৈ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ । লগতে আহতসকলৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এনে বৰ্বৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি কেতিয়াও নহওক ।"
বিধায়ক ৰাজদ্বীপ গোৱালাই কয়,"অসমৰ ইতিহাসৰ অন্যতম ক’লা অধ্যায় ৩০ অক্টোবৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । ২০০৮ চনৰ এই দিনটোতে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তত সংঘটিত কেইবাটাও ভয়াৱহ বোমা বিস্ফোৰণে অসংখ্য নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছিল । প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলোৰে প্ৰতি মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছোঁ ।"
বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয়,"২০০৮ চনৰ ৩০ অক্টোবৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসত এটি ক'লা দিন ৷ এই শোকাৱহ দিনটোত অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ । লগতে এই ঘটনাত চিৰদিনৰ বাবে ঘুণীয়া হৈছিল বহুতো।আহত হোৱা প্ৰতিগৰাকীলৈও গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ সংঘাত নহয়, সমন্বয়ৰদ্বাৰাহে এখন সমাজ প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িব পাৰে। আহক, শান্তি-সম্প্ৰীতি-সমন্বয়ৰদ্বাৰা আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সমাজৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰো ।"
অসম আৰক্ষীয়েই সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টত কয়,"২০০৮ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত হোৱা ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা সকলো লোকলৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:৩০ অক্টোবৰ : ১৮ বছৰে চৰকাৰ-ৰাজনীতি ঠিকেই চলি থাকিল, স্থবিৰ হৈ গ'ল কেৱল সেই ঘৰবোৰ
ঘনে ঘনে ওলাইছে ৪২০ ঘনৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ কাহিনী : কলিয়াবৰত কিনা স্কুটীৰ এটা কিস্তিও আদায় নিদিলে