পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হাতত চাট লৈ গৰু গা ধুৱাবলৈ ওলাই আহিল লুৰীণজ্যোতি গগৈ
খোৱাঙৰ চাউলকৰা গাঁৱত ৰাইজৰ সৈতে গৰুক গা-ধুৱাই গৰু বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷
Published : April 14, 2026 at 12:24 PM IST
ডিব্ৰুগড় : চাওঁতে চাওঁতে আহি পালে অসমৰ পৰিচয় বহন কৰা হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি ৷ আজি গৰু বিহু । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰাণৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । গৰু বিহুৰ দিনটোত খোৱাঙৰ চাউলকৰা গাঁৱত দিখাৰী জানত ৰাইজৰ সৈতে উপস্থিত থাকে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা খোৱাং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ ।
দিখাৰী জানত চাউলকৰা গাঁৱৰ লগতে শেনচোৱা আলি, বাঁহবাৰী আৰু দিখাৰী কিনাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে একেলগে গৰু গা-ধুৱালে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । বাপতি সাহোন গৰু বিহুৰ দিনটোত গৰু গা-ধুৱাই লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে নতুন বছৰটোৱে সকলোলৈকে সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অহা জাতীয় সংকটসমূহ আঁতৰাই নতুন চিন্তা, নতুন পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰো আশা ব্যক্ত কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।
ৰাইজৰ সৈতে গৰু গা-ধুৱাই তেওঁ কয়, "গৰু বিহুৰ দিনটোত অসমৰ ৰাইজক বিহুৰ ওলগ জনাইছো, সেৱা জনাইছো । অনাগত দিনত যাতে অসমৰ ৰাইজৰ ভাল হয় তাৰে কামনা কৰিছো । শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰাৰে যাতে অসমখন উপচি পৰে তাৰে কামনা কৰিছো । অসমীয়া নতুন বছৰ সমাজ আৰু জাতীয় জীৱনলৈ আশাৰ বছৰ হ'ব । স্বাভিমান প্ৰতিষ্ঠাৰ বছৰ হ'ব । সংস্কৃতি থাকিলে জাতি জীয়াই থাকিব ৷"
আনহাতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলকলৈ খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "ৰাইজে ভোট দিছে ভাল ফলাফল হ'ব । খোৱাং সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু আশ্বাসৰ প্ৰতিফলন আগন্তুক দিনত ৰাইজে দেখিবলৈ পাব । খোৱাং সমষ্টিৰ পৰাই জাতীয়তাবাদৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব ।’’
