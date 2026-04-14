মোগলক পৰাস্ত কৰা অসমীয়াক কোনে কয় এলেহুৱা বুলি ? জজ খেলপথাৰত আছুৰ উদ্যোগত মুকলি বিহু

মোগলক পৰাস্ত কৰা অসমীয়াক কোনে কয় এলেহুৱা বুলি ? জজ খেলপথাৰত আছুৰ উদ্যোগত মুকলি বিহু
অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰী, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই দেখুওৱাই গৈছে নিদৰ্শন ৷
Published : April 14, 2026 at 7:35 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰতিবছৰৰ দৰে এই বর্ষও সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত গৰু বিহুৰ দিনটোত ঐতিহ্যমণ্ডিত জজ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি বিহু ৷ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াবিনী' গীতৰ সুৰেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।
বিশিষ্ট গীতিকাৰ কীৰ্তিকমল ভূঞা আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শর্মাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিহুৰ পতাকা উত্তোলনৰে শুভাৰম্ভ কৰে অনুষ্ঠানৰ ৷
বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা বিশিষ্ট ব্যক্তি পদ্মশ্রী সন্মান প্রাপক পখিলা লেকথেপী, ডঃ যোগেশ দেউৰী, স্বর্গীয় কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থৰ পৰিয়ালবৰ্গ, নুৰুদ্দিন আহমেদ, সাহিত্য অকাডেমী বঁটাপ্রাপক দেৱব্ৰত দাস, সাহিত্য অকাডেমী যুৱ বঁটাপ্রাপক সুপ্রকাশ ভূঞা, অমৰ খুংগুৰ বড়ো, সাহিত্য অকাডেমী শিশু সাহিত্য বঁটাপ্রাপক সুৰেন্দ্ৰ মোহন দাস, বিনয় কুমাৰ ব্ৰহ্ম, স্বর্ণ কমল বঁটাপ্রাপক উৎপল দত্ত, ৰজত কমল বঁটাপ্রাপক প্রবাল খাউণ্ড, আদিত্যম শইকীয়া, শিল্পীকা বৰদলৈ, নৱ কুমাৰ ভূঞাৰ লগতে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জে পি দাস আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভলীবল খেলুৱৈ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্ত্ৰাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"এই বছৰটো এনেকুৱা এটা বছৰ য'ত প্রাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই ৷ আনহাতে এই বৰ্ষ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ । ভূপেন দাই আমাক জাতীয় জীৱন শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ পথ দেখুৱাই থৈ গৈছে ৷ আনফালে জুবিন গাৰ্গে কৈ থৈ গৈছে 'শ্ব মাষ্ট গ' অন' অৰ্থাৎ আমাৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব ।"
আছুৰ সভাপতি উৎপল শর্মাই ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"ইউনেস্ক'ৰ দ্বাৰা যাতে বিহুৱে স্বীকৃতি পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে ৷ এটা ৰাতিৰ ভিতৰত যিটো জাতিয়ে গড় বান্ধি মোগলক পৰাস্ত কৰিব পাৰে সেই জাতি কেনেকৈ এলেহুৱা হ'ব ? যিটো জাতিয়ে বনৰীয়া হাতীক বশ কৰি পোহনীয়া কৰিব পাৰে সেই জাতিটো কেনেকৈ এলেহুৱা হ'ব পাৰে ? কোনে কয় অসমীয়া জাতি এলেহুৱা বুলি ?"
তেওঁ লগতে কয়, "কোনে কয় অসমীয়াই বেপাৰ কৰিব নাজানে বুলি ? আমাৰ পুৰোধা ব্যক্তি অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰীয়ে পথাৰ,বজাৰ দখলৰ নিদৰ্শন দি গৈছে ৷ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে বহিঃৰাজ্যত কাঠৰ ব্যৱসায় কৰি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই দেখুৱাই গৈছে , তাৰ পিছতো আমি কওঁ অসমীয়াই ব্যৱসায় কৰিব নাজানে বুলি ৷ আজি সেই ধাৰণা সলনি কৰিবৰ হ'ল ৷ যুৱ প্ৰজন্ম এইক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহক ৷"
