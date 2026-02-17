মানসিক তৃপ্তি নে আন কিবা ? ফেচবুকত যুৱতীক আপত্তিজনক পোষ্ট দি ৰঙাঘৰ পালেগৈ এজন
সামাজিক মাধ্যমত যুৱতীক অশালীন ভাষাৰে মন্তব্য কৰি বিপদত সৰুপথাৰৰ গোপাল গগৈ ৷
Published : February 17, 2026 at 8:10 AM IST
সৰুপথাৰ : বৰ্তমান একাংশৰ বাবে কাৰোবাক নিচ বা কাৰোবাৰ চৰিত্ৰহনন কৰাৰ সহজ উপায় হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যম ! কাৰোবাৰ পোষ্টত আপত্তিজনক মন্তব্য প্ৰদান কৰিয়েই যেন একাংশই লাভ কৰে মানসিক তৃপ্তি ! এনে বহু বাতৰি পূৰ্বতেও বহুবাৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য মতে, সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিতমূলক পোষ্ট দি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ব লগা হৈছে সৰুপথাৰৰ এজন লোক ৷ নাম গোপাল গগৈ ৷
অভিযোগ অনুসৰি, সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা গোপাল গগৈয়ে সামাজিক মাধ্যমত সৰুপথাৰৰে এগৰাকী যুৱতীক মুকলিকৈ সামাজিক মাধ্যমত অশালীন ভাষাৰে কমেণ্ট কৰিছিল । অশ্লীল কমেণ্টৰ কৰাৰ বাবেই যুৱতীগৰাকীয়ে কাষ চাপে আৰক্ষীৰ ৷ যুৱতীগৰাকীয়ে সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানত এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অভিযুক্ত গোলাপ গগৈক । বৰ্তমান সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে গোপাল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।
আচলতে, ’২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বেই সৰুপথাৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম হৈ পৰিছে ৷ ইটোৰ পিছত সিটো কাণ্ডই সৰুপথাৰৰ ৰাজনীতিত তোলপাৰ লাগাইছে ।
দেওবাৰে অভিযুক্ত গোপাল গগৈয়ে ফেচবুকত সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বিৰুদ্ধে লিখিছিল এইদৰে, "নিকৃষ্টৰ শুকানৰ আদেশত অন্ধ ভক্তসকলে সৰুপথাৰত ১০০ ৰো অধিক ফেক্ ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছে, অপ-প্ৰচাৰ চলাবলৈ । বিশেষকৈ আহোমৰ উপাধি বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছে । যেনে- ৰক্তিম গগৈ । গতিকে অলপ সাৱধান ॥"
এই পষ্টটোতেই সৰুপথাৰৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল । তেতিয়াই গোপাল গগৈয়ে যুৱতীগৰাকীক অশ্লীল ফটোৰ লগতে অশালীন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি মুকলিকৈ কমেণ্ট দিছিল । তাৰ পিছতেই যুৱতীয়ে কাষ চাপে সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ ।
যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে কয়, "মোৰ ছোৱালীয়ে ফেচবুকত কমেণ্ট দিছিল । সামাজিক মাধ্যমত চলি থকা তেনেধৰণৰ কমেণ্টবোৰ ঠিকেই আছিল কিন্তু কালি নিশা যিবোৰ কমেণ্ট দিছিল সেইবোৰ অশ্লীল আৰু অসংবিধানিক ৷ যি কথাই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে । গতিকে মোৰ ছোৱালীয়ে আজি এজাহাৰ দিছে । গোপাল গগৈয়ে যি অশ্লীল ফটো দি কমেণ্ট কৰিছিল তাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি আইনৰ কাষ চাপিছো ।"