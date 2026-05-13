ভাড়াঘৰ বিচৰাৰ চলেৰে লুটিবলৈ চোৰৰ অভিযান, চোৰসহ সোণাৰী গ্ৰেপ্তাৰ

ভাড়াঘৰ বিচৰাৰ চলেৰে লুটিবলৈ চোৰৰ অভিযান, চোৰসহ সোণাৰী গ্ৰেপ্তাৰ
একেদিনাই হোৱা চাৰিটাকৈ চুৰিৰ ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰোতেই ওলাল ভয়ংকৰ তথ্য় ।
Published : May 13, 2026 at 10:20 AM IST
নগাঁও: চোৰৰ অভিনৱ কৌশল । এতিয়া ভাড়াঘৰ বিচৰাৰ চলেৰে লুটিবলৈ চোৰে চলাইছে অভিযান । সেয়েহে ভাড়াঘৰ বিচাৰি কোনো অচিনাকি লোক আহিলে সাৱধান হওক। নহ'লে হ’ব পাৰে বিপদ । কাৰণ ভাড়াঘৰ বিচাৰি যোৱাৰ নামত ঘৰটো লক্ষ্য হৈ পৰিব পাৰে চোৰৰ । নগাঁও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত এনে ঘটনাই পোহৰলৈ আহিছে ।
যোৱা ৮ মে’ত নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা চাৰিটাকৈ চুৰিৰ ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰি যোৰহাটৰ টীয়কৰ পৰা এটা গভাইত চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিচতেই পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য় । পূৰ্বে সাতবাৰকৈ চুৰিৰ গোচৰত জে'ল হাজোতৰ ভাত খোৱা গভাইত চোৰ অংকুৰ দাসক সোমবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই টীয়কৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
অংকুৰ দাসক নগাঁও আৰক্ষীয়ে চলোৱা জেৰাত পোহৰলৈ আহে জুৱেলাৰীৰ সৈতে চোৰ আৰু খবৰ দিওতাৰ গোপন যোগাযোগৰ তথ্য । ঘটনাৰ বিৱৰণি মতে, ৮ মে’ত নগাঁও চহৰৰ হয়বৰগাঁৱৰ তিনিটা প্ৰান্তৰ লগতে মৰিকলঙৰ আন এটা পৰিয়ালৰ পৰা একেটা নিশাতে লুটপাত কৰি নিয়া সোণৰ গহনাসহ বহু পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী । অভিযানকাৰী দলটোৱে ধৃত চোৰ অংকুৰ দাসে বিক্ৰী কৰা ৭৬ গ্ৰাম গলোৱা সোণ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উদ্ধাৰ হোৱা সোণখিনিৰ আনুমানিক মূল্য ১২ লাখ টকা বুলি কয় আৰক্ষীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ জ্য়েষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ প্ৰতীম দাসে কয়, "অংকুৰ দাসক আৰক্ষীয়ে টীয়কৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পিচতেই অংকুৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুজন সোণাৰীকো আটক কৰা হৈছে । ৭৬ গ্ৰাম গলোৱা সোণ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।"
ধৃত অংকুৰ দাসৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰিকাৰ্যত ব্যৱহৃত এখন স্কুটী, একাধিক গ'ল্ড লোণৰ নথি আৰু বহুকেইখন এটিএম কাৰ্ড । ধৃত অংকুৰৰ সহযোগী নগাঁৱৰ দুজন সোণাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে । ধৃত সোণাৰী দুজন ক্ৰমে সনজিৎ চৰকাৰ আৰু সঞ্জয় কৰ্মকাৰ । ভাড়াঘৰ বিচৰাৰ চলে অংকুৰে গৃহস্থ নথকা ঘৰত প্ৰবেশ কৰি সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড । ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটত বহুকেইটা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰি ধৃত অংকুৰ ৭ বাৰকৈ জে'ললৈ যাবলগীয়াও হৈছিল ।
