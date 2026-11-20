ৰহস্য আৰু ভক্তিৰ সংগমস্থলী যমুনামুখৰ কালিয়া দমন থানে পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ় ল’বনে ?
উঁই হাফলুৰ ভিতৰত আজিও বিদ্যমান নেকি বিষ্ণুৰ সোণৰ মূৰ্তি ? প্ৰচাৰ আৰু উন্নয়নৰ অপেক্ষাত যমুনামুখৰ ঐতিহাসিক ৰহঢলা শ্ৰী শ্ৰী কালিয়া দমন মহাপ্ৰভু থান ।
Published : November 20, 2026 at 5:47 PM IST
বঢ়মপুৰ: বৰ্তমান হোজাই জিলা তথা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যমুনামুখৰ ৰহঢলা গাঁৱত অৱস্থিত এক জাগ্ৰত আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত উপাসনাস্থলী হৈছে 'শ্ৰী শ্ৰী কালিয়া দমন মহাপ্ৰভু থান' । প্ৰায় তিনিশ বছৰীয়া পুৰণি ইতিহাস বহন কৰা ভগৱান বিষ্ণুৰ এই থানখন এক অপাৰ মহিমা আৰু জনবিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । কিন্তু প্ৰচাৰ, প্ৰসাৰ আৰু পৰ্যাপ্ত চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ অভাৱত এই ঐতিহাসিক থানখন আজিও বহুখিনি পিছপৰি ৰৈছে ।
উঁই হাফলুৰ তলত বিষ্ণুৰ মূৰ্তিৰ জনশ্ৰুতি
থান পৰিচালনা সমিতিৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি কমল বৰাই থানখনৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত কয়, "মানৰ আক্ৰমণৰ পিছত ৰহঢলা গাঁৱৰ পুখুৰীৰ পাৰত স্থানীয় কাৰ্বি লোকসকলে ভগৱান বিষ্ণুৰ এটা মূৰ্তি লাভ কৰি স্থাপন কৰিছিল ।"
"পৰৱৰ্তী সময়ত নৰোৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে এই খবৰ পাই কপিলী আৰু যমুনা নদীৰে নাৱেৰে আহি মূৰ্তিটো নিবলৈ বিচাৰে । কিন্তু নিশাৰ ভিতৰতে প্ৰায় দহ ফুট ওখ এটা উঁই হাফলুৱে মূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি ধৰে ।"-কমল বৰা
তেওঁ লগতে কয়, "তেতিয়াৰে পৰা সেই উঁই হাফলুটোকেই ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰতীক হিচাপে পূজা-অৰ্চনা কৰি অহা হৈছে । এই বিশ্বাসতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই মনোকামনা পূৰণৰ বাবে থানখনলৈ আহে । আনকি এসময়ত অসমৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কে পি এছ গিলেও পৰিয়ালসহ থানখনত সেৱা জনাই গৈছিল ।
বছৰটোৰ তিনিটা বিশেষ উৎসৱ
থান পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ বৰাই জনোৱা মতে, থানখনত বছৰটোত তিনিটা মুখ্য উৎসৱ পালন কৰা হয়—
নবান্ন উৎসৱ: আঘোণ মাহৰ শেষত ২২ খন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি নতুন চাউলেৰে নবান্ন উৎসৱ পাতে ।
কালিয়া দমন ভাওনা: অতীতত অঞ্চলটোত দেখা দিয়া মহামাৰী আৰু খৰাঙৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সত্ৰাধিকাৰৰ নিৰ্দেশত আষাঢ় মাহত 'কালিয়া দমন' ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু সেই নিশাই প্ৰচুৰ বৰষুণ হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই এই পৰম্পৰা চলি আহিছে ।
ফাকুৱা উৎসৱ: তিনিদিনীয়াকৈ পালন কৰা ফাকুৱাত জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে মিলি মহাপ্ৰভুক নগৰ ভ্ৰমণ কৰোৱায় ।
উন্নয়ন আৰু চৰকাৰলৈ আহ্বান
থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি দেৱকান্ত বৰা আৰু বিষয়ববীয়াসকলে জনায় যে অসম চৰকাৰৰ 'অসম দৰ্শন' আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰা ১০ লাখ টকা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ দান-বৰঙণিৰে নামঘৰ আৰু চাৰিসীমাৰ বেৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্ত তথা পৰ্যটকৰ বাবে আশ্ৰয়স্থল আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ এতিয়াও যথেষ্ট অভাৱ আছে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক জিতু গোস্বামীক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে থানখনক এক পূৰ্ণাংগ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিব বুলি সমিতিয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
কিদৰে যাব এই থানখনলৈ ?
ৰে'ল আৰু স্থল দুয়োটা পথেৰে থানখনলৈ যাব পাৰি । যমুনামুখ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব মাত্ৰ ১.৫ কিলোমিটাৰ । আনহাতে, মটৰ পথেৰে নগাঁৱৰ পৰা ডবকা অভিমুখী চাৰিলেনযুক্ত পথেৰে আহি কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰ পূবৰ সৰুপথাৰ পাব । তাৰ পৰা সৰুপথাৰ-যমুনামুখ পথেৰে ৬ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে আহি যমুনামুখৰ বালিৰাম ৰহঢলা গাঁৱলৈ ৩০০ মিটাৰ সোমাই গ’লেই থানখন পোৱা যায় ।