৪ বছৰৰ পিছত ফাদিল কাণফুলিৰ ৰহস্য; যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্ত
হলমাৰ্ক নোহোৱা সোণ ক্ৰয় কৰি বিপদত যোৰহাটৰ মহিলা । আৰক্ষীয়ে লৈ গ'ল স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীক । যোৰহাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্য ।
Published : June 26, 2026 at 7:12 PM IST
যোৰহাট : সোণৰ মূল্য এতিয়া আকাশলংঘী হৈছে । আজিৰ তাৰিখত ২৪ কেৰেটৰ ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ১ লাখ ৪৩ হাজাৰ টকা অতিক্ৰম কৰিছে । যাৰ বাবে সাধাৰণ পৰিয়ালে সোণ ক্ৰয় কৰাটো যেন অসম্ভৱ হৈ পৰিছে ।
যদি সাঁচতীয়া ধন খৰচ কৰি কোনো কাৰণত আপুনি সোণ ক্ৰয় কৰিছে আৰু সেই সোণ যদি নকল ওলাইছে তেনেহ'লে কি হ'ব ? তেনে এক ঘটনাই ঘটিল যোৰহাটৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে ।
স্থানীয় স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সোণ পৰীক্ষা কৰোঁতে নকল বুলি ধৰা পৰিল ! লগে লগে মহিলাগৰাকীৰ হাহাকাৰ লাগিল । প্ৰায় ৪ বছৰ পূৰ্বে ক্ৰয় কৰা সোণ বেংকত নকল বুলি কোৱাৰ পাছতে সমস্যাত পৰিছে মহিলাগৰাকী ।
এই ঘটনা যোৰহাটৰ । এলেংমৰা ১ নং সোণাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাই ৪ বছৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ তৰুণৰাম ফুকন পথৰ সমীপত থকা বাবু মোল্লাৰ ৰ'জী জুৱেলাৰীৰ পৰা ১৬ হাজাৰ টকাত এযোৰ সোণৰ কাণফুলি ক্ৰয় কৰিছিল । বিশেষ কামৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে বেংকত সেই সোণখিনি জমা দি ঋণ বিচাৰি যায় । কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে বেংকত জমা দিব বিচৰা সোণৰ কাণফুলি নকল বুলি বেংক কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰে ।
বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ কথা শুনি লগে লগে তেওঁ জুৱেলাৰীখনত উপস্থিত হয় । স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীগৰাকীক এই কথা অৱগত কৰাৰ লগতে জবাবদিহি কৰে । মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা মতে স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে তেওঁক হুলস্থূল নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই আৰু আজিৰ তাৰিখত সোণৰ মূল্য যিমান হয় সেয়া পৰিশোধ কৰিবলৈ কয় ।
কিন্তু স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীজনৰ কথাত সন্দেহ ওপজাত মহিলাগৰাকীয়ে স্থানীয় লোকসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰে । স্থানীয় লোকে যোৰহাট আৰক্ষী খবৰ দিয়ে । সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে কয়, "আজি বেংকত পৰীক্ষা কৰোঁতে ইয়াত সোণ অলপো নাই, নকল সোণ । ইয়াত আহি অভিযোগ দিলোঁ তেতিয়া তেওঁ ক'লে চিঞৰ-বাখৰ কৰিব নালাগে । আজিৰ তাৰিখত সোণৰ মূল্য দি দিম বুলি কৈছে । তেওঁ নকল সোণ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে ।"
ইফালে মহিলাগৰাকী এই ভাষ্যৰ বিপৰীতে স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীজনে দাবী কৰিছে যে সেয়া নকল নহয় । তেওঁ কয়, "অভিযোগ আনিছে মানিছোঁ । কিন্তু তেওঁ কৈছে সোণ নহয় বুলি কিন্তু সোণ আছে । লাগিলে সন্মুখত বহক মই ৰিফাইন কৰি দেখুৱাই দিম । কম বেছি ওলাব কিন্তু সোণে আছে । পইচা ঘূৰাই দিম বুলি কৈছোঁ কাৰণ তেওঁৰ কোনোবা হাস্পতালত ভৰ্তি আছে ।"
এতিয়া কথা হ'ল কোন সঁচা, কোন মিছা ? মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণ সঁচা নে স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে মিছা মাতিছে ? সেয়া তদন্তত পোহৰলৈ আহিব । ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ীজনক থানালৈ লৈ গৈছে । কিন্তু এই ঘটনাৰ পৰা এটা কথা আপুনিও বুজি লওক যে সোণ ক্ৰয়ৰ পূৰ্বে সাৱধান হওক । হলমাৰ্ক থকা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাহে সোণ ক্ৰয় কৰিব লাগে । নহ'লে আপুনিও বিপদত পৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক :