নাৰী দিৱস ২০২৬ঃ জীৱনৰ কঠিন সময়ত কৃষিক জীৱিকা হিচাপে বাচি লোৱা গোলাপী চাংমাই এতিয়া আদৰ্শ খেতিয়ক

৪০ বছৰ পূৰ্বে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিচত তিনি কন্য়া সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল মহিলাগৰাকী । কেনেদৰে প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি লাভ কৰিলে সাফল্য় ?

Golapi Changmai of tingkhong Dibrugarh self reliant through farming
গোলাপী চাংমাই কৃষক হোৱাৰ আঁৰত আছে বেদনাদায়ক কাহিনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
মৰাণ : আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস । এই দিৱসত নাৰীৰ অধিকাৰ, সমাজত নাৰীৰ অৱদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে উদ্যমী মহিলাসকলৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হয় । এই দিনটোতেই আলোকপাত কৰা হৈছে কৃষিকাৰ্যৰে জীৱন জিনিব বিচৰা এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী ।

জীৱনৰ কঠিন সময়ত কৃষিক জীৱিকা হিচাপে বাচি লোৱা গোলাপী চাংমাই এতিয়া আদৰ্শ খেতিয়ক । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ আঘোণীবাৰীত বুঢ়ীদিহিঙৰ পাৰত সূচনা কৰিছে কৃষি বিপ্লৱ । অঞ্চলটোত গোলাপী চাংমাই বুলি ক'লে এক অতি পৰিচিত নাম । ১২ মাহে কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ থকা গোলাপী চাংমাইয়ে নিজৰ কৃষি শস্য প্ৰতিপালন কৰিবলৈ চাৰিগৰাকী শ্ৰমিকক স্থায়ীভাৱে নিয়োগ কৰাৰ লগতে কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱা সময়ত আন বহু লোকক সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

খেতিপথাৰত গোলাপী চাংমাই (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বে ৬২ বিঘা মাটিত সৰিয়হ, আলু, মটৰ, বিলাহী, কবি, মটৰকে ধৰি বিভিন্ন সময়োপযোগী খেতি কৰিছিল যদিও বৰ্তমান ২৫ বিঘা মাটিতহে খেতি কৰে । প্ৰায় ৩২ বছৰ ধৰি কৃষিৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা গোলাপী চাংমাই কৃষক হোৱাৰ আঁৰত আছে আন‌ এক বেদনাদায়ক কাহিনী ।

কিয় কৃষক হ'ল গোলাপী চাংমাই:

আজিৰ আধুনিক আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যৱস্থাত কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কমি আহিছে অধিকাংশ লোকৰ । তেনে সময়ত ৬০ বছৰীয়া গোলাপী চাংমাইৰ আদৰ্শ খেতিয়ক হোৱাৰ আঁৰত আছে জীৱন সংগ্ৰামৰ জীয়া কাহিনী । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে, আজিৰ পৰা ৪০ বছৰ পূৰ্বে স্বামীৰ মৃত্যু হৈছিল । ৩ গৰাকী কন্যা সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰাটো তেওঁৰ বাবে হৈ পৰিছিল প্ৰত্যাহ্বান । তেওঁলোকৰ কৃষি ভূমিৰ বাহিৰে আন সম্পত্তি নাছিল । সেয়ে গোলাপী চাংমাইয়ে মন বান্ধিছিল খেতি কৰিবলৈ । তিনিগৰাকী কন্যাক ডাঙৰ কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা গোলাপী চাংমাই এতিয়া বহুতৰ বাবে আদৰ্শ খেতিয়ক ।

Golapi Changmai of tingkhong Dibrugarh self reliant through farming
খেতিপথাৰত গোলাপী চাংমাই (ETV Bharat Assam)

কি কি খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ?

স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত পৰিয়ালক ভৰণ-পোষণ দিয়াৰ বাবে নিজক খেতিয়কৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা গোলাপী চাংমাইয়ে প্ৰথমে সৰিয়হ খেতি কৰিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয়, "প্ৰথম সৰিয়হ খেতি কৰিছিলো । বিশেষ লাভান্বিত হ'ব পৰা নাছিলো যদিও পৰিয়ালটো চলাবলৈ কিছু সকাহ হৈছিল । ইয়াৰ পাছত ৰঙালাউৰ খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন আন শাক-পাচলিৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছো । বছৰটোৰ সকলো সময়তে উৎপাদন হোৱা সকলো খেতি কৰা হয় ।"

বহুতকে সংস্থাপনৰ বাট মোকলাইছে :

জীৱনৰ জটিল সন্ধিক্ষণৰ পৰা নিজৰ পৰিয়ালটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ কৰা গোলাপী চাংমাইয়ে এতিয়া বহুতকে সংস্থাপনৰ বাট মোকলাই দিছে । বৰ্তমান চাৰিজন স্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে । সময় সাপেক্ষ ২০ৰ পৰা ২৫ জনক কামত লগাব লগা হয় ।

Golapi Changmai of tingkhong Dibrugarh self reliant through farming
নিজৰ খেতিপথাৰত ব্য়স্ত গোলাপী চাংমাই (ETV Bharat Assam)

উৎপাদিত সামগ্ৰী ক'ত বিক্ৰী কৰা হয় ?

আদৰ্শ খেতিয়ক গোলাপী চাংমাইয়ে বছৰৰ বাৰ মাহে উৎপাদন হোৱাকৈ কৃষি কৰে । অতি কৰ্ম উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে উৎপাদন কৰা কৃষি সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বেপাৰী সকল আহে । উৎপাদিত ফচলবোৰ শিমলুগুৰি, তিনিচুকীয়া, গোলাঘাট, ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ বেপাৰীসকলে বাৰীৰ পৰাই লৈ যায়হি পাইকাৰী দামত ।

বুঢ়ীদিহিঙৰ পাৰত খেতি কৰি সমস্যাতো পৰে :

আদৰ্শ খেতিয়ক গোলাপী চাংমাইৰ খেতিপথাৰ আছে বুঢ়ীদিহিঙৰ পাৰত । বাৰিষা বানপানী হোৱা বাবে খেতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । বাৰিষা বানপানীত কম অনিষ্ট হোৱা কচু খেতি কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে । পূৰ্বে ছাগলী পালন কৰিছিল যদিও বানপানীৰ সময়ত খাদ্যৰ বাবে সমস্যা হোৱা বাবে ছাগলী পালন বন্ধ কৰিব লগা হয় ।

Golapi Changmai of tingkhong Dibrugarh self reliant through farming
খেতিপথাৰত গোলাপী চাংমাই (ETV Bharat Assam)

আজিও ৰজাঘৰৰ পৰা উপেক্ষিত :

চৰকাৰে কৃষকৰ সহায়ৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰিছে বহু অভিলাষী আঁচনি; কিন্তু ৰজাঘৰৰ পৰা উপেক্ষিত এই গৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক । ৰজাঘৰৰ পৰা উপেক্ষিত হ'লেও কৰ্ম-সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই দিছে গোলাপী চাংমাইয়ে । গোলাপী চাংমাইয়ৈ কয়, "চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকল কৃষি পথাৰলৈ আহে কেতিয়াবা; কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই । কৃষকৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা কৃষক নিধিৰ ধন আজিও লাভ কৰা নাই । বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছো যদিও সুবিধা লাভ কৰা নাই ।"

বয়সে হাৰ মনাব পৰা নাই :

বয়সে ৬০ চুলে যদিও হাৰ মনা নাই গোলাপী চাংমাই । পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে খেতি পথাৰত ব্যস্ত থকা মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰায়সমূহ কাম নিজেই কৰে । তেওঁৰ খেতিপথাৰত গৈ দেখিছিলো তেওঁ কান্ধত স্প্ৰে লৈ ঔষধ ছটিয়াই আছিল । আন শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে কামত ব্যস্ত থকা গোলাপী চাংমাইৰ কোনো বিশেষ বেমাৰ নাই বুলি কয় । মহিলাসকলৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক সংস্থাপন বিচাৰি বহিঃ ৰাজ্যলৈ যোৱাতকৈ খেতিত মনোনিবেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গোলাপী চাংমাইয়ে ।

