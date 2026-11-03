গোলাঘাটৰ এজোপা ২০০ বছৰীয়া বৰগছ আৰু অযুত ভক্তৰ বিশ্বাস; কেনেকৈ যাব এই ঐতিহাসিক স্থানলৈ ?

গোলাঘাটৰ এজোপা ২০০ বছৰীয়া বৰগছ আৰু অযুত ভক্তৰ বিশ্বাস; কেনেকৈ যাব এই ঐতিহাসিক স্থানলৈ ?
গোলাঘাটৰ খুমটাইত এজোপা বৰগছক লৈ দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা । কাতি মাহৰ দেওবাৰে আমৰলীয়া হাঁহ আৰু কোমোৰা লৈ কিয় যায় ভক্ত ?
Published : November 3, 2026 at 10:10 AM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইত থকা এজোপা বিশেষ আৰু অতি পুৰণি বৰগছ । এই বৰগছজোপাক কেন্দ্ৰ কৰি হাজাৰ অসংখ্য লোকৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস গঢ় লৈ উঠিছে । সেই আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ বাবে এই বৰগছজোপাৰ তলত বছৰ বছৰ ধৰি ভক্তসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিছে । প্ৰতিবছৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই স্থানলৈ অসংখ্য ভক্তৰ আগমন ঘটে ।
বৰগছজোপাৰ তলত চাকি-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে ভক্তিভাৱেৰে আমৰলীয়া হাঁহ আৰু কোমোৰা আগবঢ়ায় । এই পৰম্পৰা আজিৰ নহয় । প্ৰায় ডেৰশ বছৰীয়া এই পৰম্পৰাত মানুহৰ গভীৰ আস্থা, বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে । কিন্তু এই বৰগছজোপাৰ কি মহত্ব আছে ? যাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি ভক্তসকলে এই বৰগছৰ তলত পূজা-অৰ্চনা কৰি আছে ?
খুমটাইৰ ঐতিহাসিক বৰগছ আৰু লোকবিশ্বাস
লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই বৰগছজোপাৰ তলত শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰে চাকি-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে ভোগ আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় । প্ৰতিবছৰে কাতি মাহৰ কোনোবা এটা দেওবাৰে এই বিশেষ বৰগছক কেন্দ্ৰ কৰি পৰম্পৰাগত গৰখীয়া ভোগৰ আয়োজন কৰা হয় ।
গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অকামলুৱা ঐতিহাসিক সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ (বৰগুৰি) এই বৰগছজোপাক কেন্দ্ৰ কৰি বিশেষ পৰম্পৰা চলি আহিছে । জনশ্ৰুতি অনুসৰি প্ৰায় ডেৰশ বছৰ পূৰ্বে গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে এই বৰগছজোপাৰ তলত একেলগে এসাঁজ ভাত খোৱাৰ লগতে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী আগবঢ়াইছিল ।
তাৰ পিছতে নিশা তেওঁলোকৰ সপোনত বৰগছজোপাত 'দেও' থকাৰ কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ লগতে তাত ভোগ আগবঢ়াবলৈ নিৰ্দেশ লাভ কৰা বুলি এক জনবিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে । সেই সময়ৰ পৰাই পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই এই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি প্ৰতিবছৰে কাতি মাহৰ এটা দেওবাৰে গৰখীয়া ভোগৰ আয়োজন কৰি আহিছে ।
প্ৰথম অৱস্থাত এই অনুষ্ঠান স্থানীয় লোকসকলে উপস্থিত আছিল । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে এই ঐতিহাসিক স্থানৰ প্ৰচাৰ আৰু জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া গোলাঘাট জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে । এই উপলক্ষে ভক্তসকলে বৰগছজোপাৰ তলত চাকি-বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ আশাৰে আমৰলীয়া হাঁহ আৰু কোমোৰা আগবঢ়ায় ।
পৰম্পৰাগতভাৱে আমৰলীয়া হাঁহ আৰু কোমোৰাৰে প্ৰস্তুত কৰা ব্যঞ্জনৰ লগতে বিভিন্ন খাদ্য-সামগ্ৰীৰে ভোগ আগবঢ়োৱা হয় । এই স্থানত ভক্তিভাৱে সেৱা আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি বহু লোকৰ মাজত গভীৰ বিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে ।
৫০ টা চৌকাত ভোগ প্ৰস্তুত
প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো উলহ মালহেৰে অকামলুলাৰ ঐতিহাসিক গৰখীয়া ভোগৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এইবাৰ প্ৰায় ২৫ হাজাৰৰো অধিক ভক্তৰ বাবে ৫০ টা চৌকাত ১৫০ গৰাকী লোকে ভোগ প্ৰস্তুত কৰিছে । এই উপলক্ষে পুৱাৰে পৰাই উক্ত স্থানত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হৈছে । দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা প্ৰতিগৰাকী ভক্তই নিজৰ সৈতে চাকি-বন্তিৰ লগতে আমৰলীয়া হাঁহ আৰু কোমোৰা লৈ আহি বৰগছজোপাৰ তলত ভক্তিভাৱে আগবঢ়াইছে ।
এনেদৰেই প্ৰায় ডেৰশ বছৰীয়া পৰম্পৰা, লোকবিশ্বাস আৰু আধ্যাত্মিক আস্থাক বুকুত সামৰি আজিও অব্যাহত আছে অকামলুৱাৰ ঐতিহাসিক গৰখীয়া ভোগ । সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতো এই পৰম্পৰাই অঞ্চলটোৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক সমন্বয়ৰ এক বিশেষ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
এই ঐতিহাসিক স্থানলৈ কেনেকৈ যাব ?
গোলাঘাট নগৰৰ পৰা ধোদৰ আলিৰে কমাৰগাঁও দিশত ৫ কিলোমিটাৰ গ'লে বাওঁ দিশত চিনাতলিৰ মাজেৰে গৈ চিনাতলি চাৰিআলিৰ পৰা পুনৰ প্ৰথমে বাওঁ দিশত আৰু তাৰ পাছত সোঁফালে কিছু দূৰ গ'লে ঐতিহাসিক স্থানত উপস্থিত হ'ব পাৰি । ঠিক তেনেধৰণৰ ৩৭ নং কমাৰগাঁওৰ পৰা গোলাঘাট নগৰ অভিমুখে আহিলে শাওতলি তিনিআলিৰ পৰা বাওঁফালে গ'লে মেলামৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কিছু দূৰ গৈয়ে পুনৰ বাওঁ দিশত কিছুদূৰ গ'লে এই স্থানত উপস্থিত হ'ব পাৰি ।
একেদৰে দেৰগাঁও দিশৰ গোলাঘাট অভিমুখে আহিলে ঢেকীয়াল চাৰিআলিৰ পৰা সোঁফালে পোনে পোনে কিছ দূৰ গৈ চিনাতলি চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰথমে সোঁফালে আৰু তাৰ পাছত বাওঁফালে গৈ এই ঐতিহাসিক স্থানত উপস্থিত হ'ব পাৰিব ।
এই সম্পৰ্কে গৰখীয়া ভোগৰ উদ্যোক্তাই কয়, "এই ভোগ আমাৰ আজোককা, ককাৰ দিনৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । প্ৰায় ডেৰশ বছৰ আগৰে পৰা ক্ৰমান্বয়ে চলি আহিছে । আমি এই গাঁৱৰ ১৩০ টা পৰিয়ালে প্ৰতিবছৰে এই ভোগ প্ৰস্তুত কৰো য'ত আমৰলীয়া হাঁহ, পাৰ চৰাই আদিৰে প্ৰস্তুত কৰি সেই ভোগ এই বটবৃক্ষৰ তলত আগবঢ়োৱা হয় । ইয়াৰ উপৰিও বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল ইয়ালৈ আহি নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে চাকি-বন্তি জ্বলাই ।"
আনহাতে এই পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভক্তই কয়, "আমি বিগত ১০ বছৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁ আৰু হাঁহ আৰু কোমোৰা আগবঢ়াওঁ । আমাৰ লগত পৰিয়ালৰ লোকে আহি চাকি-বন্তি জ্বলাই । আমি ইয়ালৈ নাহিলে মন ভাল নালাগে । এই বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে যিসকলে দিনে নিশাই কষ্ট কৰে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয় ।"
এজন স্থানীয় লোকে কয়, "বৰগুৰি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ গোলাঘাট জিলাৰ অকামলুৱাত অৱস্থিত । এই স্থানত থকা বৰগছজোপাৰ প্ৰতি মানুহৰ বিশ্বাস অতীজৰে পৰা আছে । এই বৰগছজোপাৰ বয়স ২০০ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে । প্ৰথম অৱস্থাত কিছুমান কিশোৰে এই স্থানত গৰু চৰাবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক সপোন দেখুৱাইছিল বুলি তেনে কিছু জনশ্ৰুতি আছে । সেই দিন ধৰি আজিলৈকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি এই বৰগছজোপাৰ তলত চাকি-বন্তি জ্বলাই সেৱা লয় । ইয়াৰ উপৰিও এটা আমৰলীয়া হাঁহ আৰু এটা কোমোৰা ভোগৰ বাবে আগবঢ়ায় । এই বটবৃক্ষ জোপাৰ মহিমা আছে যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কাতি মাহৰ এই বিশেষ দেওবাৰে ইয়ালৈ আহি চাকি-বন্তি জ্বলাই সেৱা আগবঢ়ায় ।"
এতিয়া কথা হ'ল বৰ্তমানৰ বিজ্ঞানৰ যুগত এজোপা গছক পূজা কৰাটো হয়তো বহুতৰে বাবে আচহুৱা যেন লাগিব । কিন্তু গোলাঘাটবাসী বা ইয়াৰ ভক্তসকলৰ বাবে ই এক পৰম্পৰা, তেওঁলোকৰ বিশ্বাস । যাৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি কাতি মাহৰ এটা দেওবাৰত এই ঐতিহাসিক বৰগছৰ তল লোকাৰণ্য হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক : ১৯৫০ ৰ বৰভূঁইকঁপ : কেতিয়াও পানী নুশুকুৱা মৰিগাঁৱৰ বিস্ময়কৰ পুখুৰীটোৰ কাহিনী