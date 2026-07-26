হাস্পতালৰ পৰা কয়েদীৰ পলায়ন;কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ৩ আৰক্ষী

হাস্পতালৰ পৰা কয়েদীৰ পলায়ন;কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ৩ আৰক্ষী
কাৰাবন্দী ৰোগীৰ বিশেষ চিকিৎসা কক্ষৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ৩ কয়েদীয়ে । পলাতক কয়েদীৰ দায়িত্বত থকা ৩ আৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ ।
Published : July 26, 2026 at 8:11 PM IST
গোলাঘাট : গোলাঘাটত কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত ৩ আৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । জোৱানকেইজন হৈছে বীৰেন চন্দ্ৰ বৰা, গৃহৰক্ষী জোৱান কৃষ্ণকান্ত দাস আৰু দিকু শইকীয়া । শনিবাৰে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত নজিবুৰ ৰহমান আৰু দুই কয়েদীয়ে পলায়ন কৰিছিল ।
পলাতক ৩ কয়েদীৰ দায়িত্বত আছিল উক্ত ৩ আৰক্ষী জোৱান । পলাতক নজিবুৰ ৰহমানৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিবজুৰ ৰহমানকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । পলায়নৰ ষড়যন্ত্ৰত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইফালে চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰা ৩ কয়েদীৰ এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
নজিবুৰ ৰহমানৰ সৈতে পলায়ন কৰা আন দুই কয়েদী হৈছে ক্ৰমে ৰূপম কলিতা আৰু অজয় গোৱালা । ইয়াৰে নজিবুৰ ৰহমান তিনিটাকৈ হত্যাকাণ্ড মূল অভিযুক্ত । হত্যাকাণ্ডটো ২০২৩ চনৰ ২৪ জুলাইত গোলাঘাট চহৰৰ হিন্দী স্কুল ৰোডত সংঘটিত হৈছিল । এটা পৰিয়ালৰে ৩ সদস্যক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছে নজিবুৰৰ বিৰুদ্ধে । এনে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়ন কৰাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা গৃহৰক্ষী জোৱান কৃষ্ণকান্ত দাসে কয়, "অপৰাধীকেইজনৰ পলায়নত মই জড়িত নহয় । মই টোপনি যোৱাৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনোধৰণৰ ভুল হোৱা নাই ।"
ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী বিষয়া মিণ্টু সন্দিকৈৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত তেওঁ জনায়, "কয়েদীকেইজনৰ নিৰীক্ষণৰ দায়িত্বত থকা ৩ আৰক্ষীক কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । নজিবুৰ ৰহমানৰ পলায়নত জড়িত থকাৰ সন্দেহত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিবজুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি বহু তথ্য লাভ কৰিছোঁ । তদন্তৰ খাতিৰত বেছি কথা ক'ব নোৱাৰি ।"
ইফালে নজিবুৰ ৰহমানৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিবজুৰ ৰহমানে ঘটনাত জড়িত থকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি কয়, "মই গৃহৰক্ষী জোৱানক মোৰ ভাতৃক খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ ফোন কৰিছিলোঁ আৰু বিশেষ একো নাজানো । মই পলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই ।"
লগতে পঢ়ক :
আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ত্ৰিপ'ল মাৰ্ডাৰৰ অভিযুক্তসহ ৩ কয়দীৰ পলায়ন