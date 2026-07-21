ETV Bharat / state

গোলাঘাট কছাৰীহাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, ম'হ চৰাবলৈ গৈ মৃত্যু এজনৰ

বানপানীৰ কবলত পৰি গোলাঘাটত এজন লোকৰ মৃত্যু ৷ সোমবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ব্যক্তিজন ৷

GOLAGHAT FLOOD
গোলাঘাট কছাৰীহাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : বানপানীৰ বাবে গোলাঘাট কছাৰীহাট ৰাইডিঙীয়াত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় । মৃত লোকজনৰ নাম বিনোদ শিলৈদাৰি (৬৪) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, সোমবাৰে দিনৰ ভাগত পথাৰত ম'হ চৰাবলৈ গৈ বানপানীৰ বাবে সন্ধানহীন হৈছিল বিনোদ শিলৈদাৰি নাম ব্যক্তিজন ৷ মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত উদ্ধাৰ কৰা হয় ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ ৷

নিহত শিলৈদাৰি পৰিয়ালে জনোৱা অনুসৰি, সোমবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত বৰষুণৰ মাজতো পথাৰত ম'হ চৰাবলৈ গৈছিল ৷ কিন্তু নিশা পৰ্যান্ত বিনোদ ঘৰলৈ উভতি নহাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ৷ অৱশেষত এছডিআৰএফৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে উক্ত এলেকাত ব্যক্তিজনৰ সন্ধানত অভিযান চলায় ৷ কিন্তু নিশালৈকে কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল লোকজনৰ । যাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলত ।

গোলাঘাট কছাৰীহাটত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

নিহত বিনোদৰ পুত্ৰই কয়,"দিনৰ ১১ বজাত দেউতা ম'হ চৰাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বানপানীৰ কবলত পৰি দেউতা নিখোজ হৈ আছিল । বিয়লি দুই বজাৰ পৰা আমি বিচাৰি আছিলো কিন্তু তেখেতৰ কোনো সম্ভেদ লাভ নকৰাত কমাৰবন্ধা আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হয় ৷ আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই ।"

আনহাতে এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় লোকে কয়,"ঘৰৰ পৰা ম'হ চৰাবলৈ ওলাই গৈছিল তেওঁ । বিয়লি ম'হ কেইটা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল যদিও তেওঁ ঘৰলৈ অহা নাছিল, যাৰ বাবে লোকৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে । তাৰ পাছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যদিও লোক জনৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই ।"

আনহাতে মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত এটা মৃতদেহ উপঙি থকা দেখা পোৱাত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে আৰু বিনোদ শিলৈদাৰি বুলি চিনাক্ত কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেবাখনো নদী, উজনিত অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ, ৰে’ল চলাচলত ব্যাঘাত

TAGGED:

গোলাঘাট
গোলাঘাটত বান
গোলাঘাট ৰাইডিঙীয়াত এজনৰ মৃত্যু
ETV BHARAT ASSAM
GOLAGHAT FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.