আদালতৰ নিৰ্দেশত পুনৰ প্ৰশস্ত উচ্ছেদৰ পথ; বনভূমিত শীঘ্ৰে চলিব উচ্ছেদ
আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছত এতিয়া গোলাঘাট জিলাৰ নামবৰ বনাঞ্চলৰ ১৫ বিঘা ভূমি, দৈয়াং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ৩৫ হেক্টৰ মাটি উচ্ছেদৰ পিছত ঘূৰাই পাব ।
Published : June 10, 2026 at 8:16 PM IST
গোলাঘাট : গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে আনিছে সুখবৰ । বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ দেৱাশিস বৰুৱাৰ একক বিচাৰপীঠে ৰাজ্যৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহক বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰে । যাৰ ফলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে বিগত কাৰ্যকালত গ্ৰহণ কৰা বেদখল আৰু বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি এইবাৰ যে অধিক ক্ষিপ্ৰ হ'ব সেইটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।
বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল সন্দৰ্ভত শতাধিক লোকৰ আবেদনৰ শুনানিত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো সাংবিধানিক অধিকাৰ । লগতে বেদখলকাৰীক ৩০ দিনৰ ভিতৰত বনাঞ্চলৰ ভূমি এৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে । নিৰ্ধাৰিত সময়ত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি নগ'লে জিলা, আৰক্ষী প্রশাসন, বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আদেশ দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।
আদালতৰ ৰায় অনুসৰি, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ পৰিচয়-পত্র, বিদ্যুৎ সংযোগ, পঞ্চায়তে দিয়া প্রমাণ-পত্রই বনাঞ্চলত বসবাস কৰাৰ অনুমতি দিয়াটো নুবুজায় । ইফালে ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলা বন বিষয়াই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে, গোলাঘাট জিলাৰ নামবৰ বনাঞ্চলৰ ১৫ বিঘা ভূমি, দৈয়াং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৩৫ হেক্টৰ মাটি উচ্ছেদৰ পিছত ঘূৰাই পাব । এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছতেই উচ্ছেদৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে গোলাঘাট বন বিভাগ ।
এই সন্দৰ্ভত গোলাঘাট জিলা বন বিষয়া মুকুট চন্দ্ৰ দাসে কয়, "মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে কালি দিয়া অৰ্ডাৰটো দীঘলীয়া, ২৩৭ পৃষ্ঠাৰ । এইবোৰৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে আমি ভালকৈ পঢ়ি-শুনিয়ে ক'ব লাগে । তথাপি মই থুলমূলকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ জিলাত দুখন বনাঞ্চল— নামবৰ দক্ষিণ আৰু দৈয়াং । তাত কোৰ্ট কেছ আছিল । ১৬১৫/২০২৬ ডব্লিউ পি চি নম্বৰ, সেইটো যদি খাৰিজ হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ঘৰ ভাঙিব লাগিব । আমি নামবৰ দক্ষিণত ১২ টামান ঘৰ ভাঙিব লাগিব আৰু দৈয়াঙত ৬০ টামান ঘৰ ভাঙিব লাগিব । আৰু তাৰ ফলত আমি নামবৰ দক্ষিণত ১৫ বিঘা তথা ২ হেক্টৰ মাটি পাম আৰু দৈয়াং আৰ এফত আমি ৩৫ হেক্টৰ মাটি ঘূৰাই পাম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইসমূহত বনাঞ্চল কৰিব দিছে । এইবোৰ ক্ষেত্ৰ যিহেতু ডীপ এৰিয়া (Deep area) হয়, আমাক চিআৰপিএফৰ উপস্থিতি লাগিব । আমাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটী আছে, আমি আলোচনা কৰিব লাগিব । ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ গাইডেন্স ল'ব লাগিব । যিহেতু ডিষ্ট্ৰাব এৰিয়া (Disturbed area) বেল্টৰ পৰাই গোটেই কথাটো উদ্ভৱ হৈছে, গতিকে হয়তো আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে দুখন ৰাজ্যৰ কৰ্তৃত্বশীল বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব লাগিব । যোৱা বছৰ আপোনালোকে দেখিছে আমি নাগালেণ্ডৰ বিএম বা নাগালেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ সহায় পাইছিলোঁ । সহযোগিতা যথেষ্ট ভাল আছিল । এইবাৰো আমি তেনেকুৱা আশা কৰিম । কামবোৰৰ বাবে যিহেতু ৩০ দিনৰ সময় দিছে, হয়তো তাৰ আগতো কৰিবলগা হ'ব পাৰে, যিহেতু ঘৰ কম হ'ব ।"
উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমি ১ মাৰ্চতে তেওঁলোকক জাননী দিছিলোঁ, স্পীকিং অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ । আমি আগতে তেওঁলোকক ন'টিচ দিলোঁ ২১-২২ নৱেম্বৰমানত । তাৰ তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে । উত্তৰ দি উঠি তেওঁলোকে কোৰ্টলে গ'ল । কোৰ্টে ক'লে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিয়ক । আমি ১ মাৰ্চত আকৌ স্পীকিং অৰ্ডাৰ দিলোঁ যে আপোনালোকে যিবোৰ কাগজ-পত্ৰ দিছিল সেইবোৰ গ্ৰাহ্য কৰা নহ'ল । সেয়ে আপোনালোকক আমি খালী কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ । তাৰ পিছত তেওঁলোক কোৰ্টত লাগি থকাৰ কাৰণে এইখিনিলৈকে বাট চাবলগা হ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু ৩০ দিনৰ সময় দিছে, আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই যিমতে পৰামৰ্শ দিয়ে— ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটী বা চিআৰপিএফৰ উপস্থিতি, শান্তি-শৃংখলা ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰক্ষীৰ উপস্থিতি বা ধৰি লওক সীমান্ত এলেকা হিচাপে নাগালেণ্ডৰ সহযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । হয়তো এই মাহৰ ভিতৰতে হ'বই লাগিব, মই ভাবিছোঁ । অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ স্পেচিয়েল চীফ চেক্ৰেটেৰী ছাৰে আমাক সাজু হৈ থাকিব দিছেই, আমি অলপ অলপ সাজু হৈ আছোঁ । কালি কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো পোৱালৈ আমি বাট চাইছিলোঁ ।"
ক'ত ক'ত উচ্ছেদ হ'ব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়া ধৰক নামবৰ দক্ষিণত আমাৰ দুখন গাঁও আছিল । ৩নং ৰজাপুখুৰীত আছিল মাত্ৰ তিনিটা ঘৰ আৰু গেলাজানত আছিল ৯টা ঘৰ । তাৰে পকা-কেঁচা গোটেইখিনি চাই থোৱা আছে আৰু তেওঁলোকক ন'টিচ দিয়া আছে । কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দি থোৱা ঘৰকেইটা আমি নম্বৰ দি থোৱাই আছে । গতিকে আমি এনেকৈ ভাগ কৰি দিম যে ইমান নম্বৰৰ পৰা ইমান ঘৰলৈকে ষ্টাফে ভাঙিব । তেনেকুৱা একচন ব্লক পৰ্যায়ত চিন্তা কৰি থকা হৈছে ।"