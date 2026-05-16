হঠাৎ গোলাঘাট নগৰত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি ! কেউফালে আতংকময় পৰিৱেশ

হঠাৎ গোলাঘাট নগৰত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি ! কেউফালে আতংকময় পৰিৱেশ
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গোলাঘাট নগৰত হুৱাদুৱা । বিস্ফোৰণ ঘটিল, চাইৰেণ বাজিল ।
Published : May 16, 2026 at 7:57 AM IST
গোলাঘাট: শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গোলাঘাট নগৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেণ । ইয়াৰ লগে লগে এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল গোলাঘাট নগৰ । পথৰ ওপৰত য'তে ত'তে পৰি ৰ'ল আহত বহুকেইজন লোক, সহায় বিচাৰি আৰ্তনাদ আহতসকলৰ । আহিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, এম্বুলেঞ্চ ।
আচলতে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিত কেনেদৰে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক নিৰাপত্তা দিব পাৰি তাৰ বাবে সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এক ম'কড্ৰিল কাৰ্যসূচী চলোৱা হৈছিল গোলাঘাট নগৰত । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথমে চাইৰেণ বজাৰ লগে লগে কেইবাটাও ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় নগৰৰ মাজমজিয়াত, তাৰ পাছত লাগিল হুৱাদুৱা ।
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ দল । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ দলে আহসকলক একগোট কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
এই সম্পৰ্কে গোলাঘাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত জিণ্টু বৰাই কয়,"চৰকাৰৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনা অনুসৰি সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত দুৰ্যোগৰ সময়ত কেনেদৰে তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো বিভাগক একত্ৰিত কৰি কেনেদৰে ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি তাৰেই এই ম'কড্ৰিল চলোৱা হৈছে ।"
তেওঁ কয়,"ইয়াৰ উপৰিও শত্ৰুক কেনেদৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিব লাগে তাৰ বাবে আন্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজক সজাগ কৰা হ'ল । এই ম'কড্ৰিল কোনো যুদ্ধৰ লগত সম্পৰ্ক নাই । এইটো দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ সময়ত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমি এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ।"