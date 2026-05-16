ETV Bharat / state

হঠাৎ গোলাঘাট নগৰত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি ! কেউফালে আতংকময় পৰিৱেশ

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গোলাঘাট নগৰত হুৱাদুৱা । বিস্ফোৰণ ঘটিল, চাইৰেণ বাজিল ।

Golaghat district administration conducted specialized mock drills to enhance emergency preparedness
গোলাঘাট নগৰত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি, কিন্তু কিয় ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 16, 2026 at 7:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গোলাঘাট নগৰত হঠাৎ বাজি উঠিল চাইৰেণ । ইয়াৰ লগে লগে এক ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল গোলাঘাট নগৰ । পথৰ ওপৰত য'তে ত'তে পৰি ৰ'ল আহত বহুকেইজন লোক, সহায় বিচাৰি আৰ্তনাদ আহতসকলৰ । আহিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, এম্বুলেঞ্চ ।

আচলতে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিত কেনেদৰে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকক নিৰাপত্তা দিব পাৰি তাৰ বাবে সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এক ম'কড্ৰিল কাৰ্যসূচী চলোৱা হৈছিল গোলাঘাট নগৰত । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথমে চাইৰেণ বজাৰ লগে লগে কেইবাটাও ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় নগৰৰ মাজমজিয়াত, তাৰ পাছত লাগিল হুৱাদুৱা ।

গোলাঘাট নগৰত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি ! (ETV Bharat Assam)

ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ দল । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ দলে আহসকলক একগোট কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

Golaghat district administration conducted specialized mock drills to enhance emergency preparedness
সাধাৰণ নাগৰিকক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা (ETV Bharat Assam)
Golaghat district administration conducted specialized mock drills to enhance emergency preparedness
সন্ধিয়া গোলাঘাট নগৰত লাগিল হুৱাদুৱা (ETV Bharat Assam)

এই সম্পৰ্কে গোলাঘাটৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত জিণ্টু বৰাই কয়,"চৰকাৰৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনা অনুসৰি সামাজিক সুৰক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত দুৰ্যোগৰ সময়ত কেনেদৰে তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো বিভাগক একত্ৰিত কৰি কেনেদৰে ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি তাৰেই এই ম'কড্ৰিল চলোৱা হৈছে ।"

Golaghat district administration conducted specialized mock drills to enhance emergency preparedness
গোলাঘাটৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ম'কড্ৰিল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"ইয়াৰ উপৰিও শত্ৰুক কেনেদৰে বিপথে পৰিচালিত কৰিব লাগে তাৰ বাবে আন্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাইজক সজাগ কৰা হ'ল । এই ম'কড্ৰিল কোনো যুদ্ধৰ লগত সম্পৰ্ক নাই । এইটো দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ সময়ত কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমি এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: দায়িত্ব লৈ তৎপৰ মুখ্যমন্ত্রী : কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াৰে ছয়ঘণ্টীয়া ৰুদ্ধদ্বাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

জিলা আয়ুক্তৰ নিমন্ত্ৰণৰ পাছতো পৰ্যালোচনা সভাত উপস্থিত নথকা দুই শিক্ষকক নিলম্বন শিক্ষা বিভাগৰ

TAGGED:

মকড্ৰিল
আপাতকালীন পৰিস্থিতি
চাইৰেণ
ইটিভি ভাৰত অসম
MOCK DRILL IN GOLAGHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.