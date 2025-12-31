জন্মদিনৰ পাৰ্টীত সুৰাপানৰ পিছত জঘন্য কাণ্ড; এজনৰ মৃত্যু, কেইবাজনো আহত
যুৱ উচ্ছৃংখলতাৰ বাবেই গোলাঘাটত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ গোলাঘাটৰ পূব আমোল্লাপট্টিত মাৰপিটৰ ঘটনাত এজনৰ মৃত্যুৰ পিছতেই উন্মোচিত হৈছে কেতবোৰ তথ্য ৷
Published : December 31, 2025 at 5:47 PM IST
গোলাঘাট: যুৱ উচ্ছৃংখলতাৰ বাবেই গোলাঘাটৰ পূব আমোল্লাপট্টিৰ এজন লোকে অকালতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’বলগীয়া হ’ল ৷ মঙলবাৰে নিশা জন্মদিনৰ পাৰ্টীত সুৰাপান কৰি মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা উল্লেখ গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ ৷
ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰি গোলাঘাট আৰক্ষী নিশাতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও আটাইকেইগৰাকী যুৱকে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছত পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ৷ যাৰ বাবে পুৱা গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ হামদৈ হোটেলৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী তথা ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা দুৰ্গাপ্ৰসাদ জয়ছোৱালৰ পৰা পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷
দুই ফৈদৰ কাজিয়া লাগি থকাৰ সময়তে অধিবক্তাগৰাকী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত অধিবক্তাগৰাকীৰ লগতে মৃণ্ময় হাজৰিকা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ উল্লেখ্য যে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, কাজিয়াখনত সৰ্বমুঠ তিনিগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যদিও নাম উল্লেখ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাৰ লগত জড়িত আটাইকেইগৰাকীক চিনাক্ত কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰেই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে ৷
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ঘটনাৰ সময়ত উপস্থিত থকা অনুভৱ ৰাজখোৱা আৰু অনুৰণ ৰাজখোৱাক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখি ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য উদঘাটনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতেই প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব ৷
এই সম্পৰ্কে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে কয়, "মঙলবাৰে নিশা গোলাঘাট অকল্পনীয় ঘটনা সংঘটিত হয় । এটা সৰু ঘটনাৰ পৰা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাৰ তদন্ত আমি কৰি আছোঁ । ইয়াত প্ৰথমে কেইজনমান যুৱকে আহি ভায়েক আৰু ককায়েক মাৰপিট কৰা আৰম্ভ কৰে । সেই সময়ত ওচৰৰ লোকসকল এক গোট হোৱাত তেখেতসকলে আৰু দহ জন যুৱকক মাতিলে । এই সকলোৱে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভায়েক আৰু ককায়েকক মাৰপিট কৰি থাকোঁতে এজন অধিবক্তা দুৰ্গা জয়ছোৱালে ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে তেওঁক মাৰপিট কৰিছে । লগতে মৃণ্ময় হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকে কাজিয়া ৰখাবলৈ আহিছিল, তেখেতকো মাৰপিট কৰিছে । ঘটনাৰ খবৰ পাই গোলাঘাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ এটা দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু মৃণ্ময় হাজৰিকাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । কিন্তু তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু এজন আক্ৰমণ কৰিবলৈ অহা যুৱক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে ।"
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "এই সমগ্ৰ ঘটনাক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে । কিন্তু এই ঘটনা কোনো সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ নহয় । কাৰোবাৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টী আছিল, তাতে মদ্যপান কৰাৰ পাছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । মটৰচাইকেলেৰে অহা যুৱকৰ দলটোৱে ছাবি আৰু হাতেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, প্ৰাথমিক তদন্তৰ পাছতহে এই পাইছোঁ । এই ঘটনাৰ লগত জড়িত দহজনক চিনাক্ত কৰা হৈছে । তাৰে এজনক আটক কৰা হৈছে । বাকীসকলকো কৰায়ত্ত কৰা হ'ব ।"