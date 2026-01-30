চাইবাৰ অপৰাধীৰ সন্ধানত নগাঁৱত গোৱা আৰক্ষীৰ অভিযান: দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ
নগাঁৱত গোৱা আৰক্ষীৰ অভিযান । নগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ২ চাইবাৰ অপৰাধীক ধৰি গ'ল গোৱালৈ ।
Published : January 30, 2026 at 10:48 AM IST
নগাঁও : চাইবাৰ অপৰাধীৰ সন্ধানত অসম পালেহি গোৱা আৰক্ষী । ডিজিটেল এৰেষ্ট সম্পৰ্কীয় এক গোচৰৰ অনুসন্ধানৰ বাবে নগাঁৱত উপস্থিত হয় গোৱা আৰক্ষীৰ এটা দল । ৫ দিন ধৰি নগাঁৱত বাহৰ পাতি সমগ্ৰ গোচৰটোৰ অনুসন্ধান চলাইছিল । অৱশেষত দলটোৱে সফলতা লাভ কৰে । পূৰ্বে নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৪ চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযুক্ত গোৱাৰ গোচৰটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে ।
গোৱা আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক বিকাশ জয়কাৰৰ নেতৃত্বত অহা আৰক্ষীৰ দলটোৱে নগাঁৱত অভিযান চলাই এই সফলতা লাভ কৰে । গোৱা আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক বিকাশ জয়কাৰে জনোৱা মতে গোৱাত ৰুজু হৈ থকা ডিজিটেল এৰেষ্ট গোচৰ অনুসৰি এজন লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে ১ কোটি ৪২ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰিছিল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে । সেই গোচৰৰ অনুসন্ধানৰ সময়ত অভিযুক্তৰ স্থান ট্ৰেক কৰি নগাঁৱত পোৱা গৈছিল । সেই অনুসৰি অসমত উপস্থিত হৈ গোৱা আৰক্ষীৰ দলটো নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দেৱজিৎ দাসৰ সৈতে প্ৰথমে আলোচনাত মিলিত হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে বিগত ডিচেম্বৰ মাহতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নগাঁৱৰ ৪ টাকৈ চাইবাৰ অপৰাধীৰ তথ্য গোৱা আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছত ডিজিটেল এৰেষ্টৰ নামত প্ৰবঞ্চনাত জড়িত মোবাইলৰ আই এম ই আই নম্বৰৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহে । সেই অনুসৰি নগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৪ চাইবাৰ অপৰাধীৰ ভিতৰত গোৱা আৰক্ষীয়ে ২ গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । নগাঁও আৰক্ষী পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শিমলগুৰিৰ য়াছমিন আহমেদ, ইটাপৰাৰ আছাদুল ইছলাম, বেতাবাৰীৰ শ্বাহজাহান আলী আৰু ৰাব্বুল ইছলাম ।
বৰ্তমান ন্যায়িক জিম্মাত নগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা এই ৪ চাইবাৰ অপৰাধীৰ দুই অভিযুক্তক গোৱাৰ ডিজিটেল এৰেষ্ট গোচৰত জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰে গোৱা আৰক্ষীয়ে ।
গোৱাৰ গোচৰত জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰা য়াছমিন আহমেদ আৰু আছাদুল ইছলামক বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও আদালতৰ অনুমতি সাপেক্ষে অধিক অনুসন্ধানৰ বাবে গোৱালৈ লৈ যায় গোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৱে ।
দুই অভিযুক্তৰ সৈতে প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা আত্মসাৎ কৰাত জড়িত থকা আন অভিযুক্তকো পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব জানিবলৈ দিয়ে গোৱা আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক বিকাশ জয়কাৰে । তেওঁ কয়, "নগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে ৪ চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । আমি আহি যেতিয়া অনুসন্ধান চলালো তেতিয়া দেখিলো যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত যিবোৰ মোবাইল, ছীম কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছিল । তাৰ আই এম ই আই নম্বৰ গোৱাৰ গোচৰটোৰ ভুক্তভোগীক হোৱাটছ এপত ফোন কৰা ছীম কাৰ্ড এই মোবাইলত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । আমি দুগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ ।" গোৱাৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সমগ্ৰ অনুসন্ধানত সহায় কৰা নগাঁও আৰক্ষীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
